Garmin julkisti halvemmat Forerunner 70- ja 170-juoksukellot – AMOLED ja älykkäät valmennustyökalut 300 euroon

Janne Yli-Korhonen

Garmin on julkistanut uudet edullisemman pään juoksukellot, Forerunner 70:n ja Forerunner 170:n, jotka on suunnattu erityisesti harrastustaan aloitteleville juoksijoille.

Uutuudet noudattavat mallistonumerointia, jossa 100-sarja edustaa malliston alkupäätä, 500-sarja keskiluokkaa ja 900-sarja huippumalleja.

Kumpikin laite on varustettu kirkkaalla 1,2 tuuman AMOLED-kosketusnäytöllä, joka on vakiinnuttanut paikkansa Garminin kelloissa myös tässä hintaluokassa.

Garminin mukaan kellojen suunnittelussa on painotettu helppokäyttöisyyttä, mutta mukaan on tuotu edistyneemmistä malleista tuttuja terveys- ja hyvinvointitietoja, jotka auttavat hienosäätämään harjoittelua ja seuraamaan palautumista.

Forerunner 70 asettuu kaksikosta edullisimmaksi vaihtoehdoksi 262 euron suositushinnallaan.

Kellosta löytyvät kaikki juoksun perusominaisuudet, kuten integroitu GPS, rannesykemittaus sekä uudet mukautuvat pikaharjoitukset, jotka ehdottavat lenkkejä käyttäjän kuntotason ja tavoitteiden mukaan.



Akunkestoksi luvataan älykellotilassa jopa 13 päivää.

Pykälää kalliimpi Forerunner 170, jonka hinta on 314 euroa, tuo mukanaan Garmin Pay -lähimaksun, joka helpottaa ostosten tekemistä lenkin varrella.

Musiikkia kaipaaville tarjolla on erillinen Forerunner 170 Music -versio 367 euron hintaan, johon voi ladata soittolistoja suoraan suoratoistopalveluista.

170-mallin akunkesto on hieman perusmallia lyhyempi, jääden 10 vuorokauteen.

Uutuudet täydentävät Garminin laajaa urheilukellojen valikoimaa ja sijoittuvat suoraan aiemmin arvostelemamme Forerunner 570 -mallin alapuolelle.

Forerunner 570 asettuu noin 550 euron hintalapullaan malliston keskivaiheille, ja kuten laajassa Garmin-oppaassamme totesimme, yhtiön mallisto on viime vuosina muuttunut huomattavasti johdonmukaisemmaksi numerointinsa osalta.

Myös Venu 4 -arvostelussamme havaitsimme, että monet kalliimpien mallien toiminnot, kuten sykevälivaihtelu (HRV), univalmentaja ja harjoitteluvalmius, valuvat nyt kiihtyvällä tahdilla myös edullisimpiin laitteisiin.

Forerunner 70 ja 170 sisältävätkin kattavan valikoiman näitä hyvinvointiominaisuuksia, vaikka ne ovat rakenteeltaan ja tietyiltä urheilun jaksamismittareiltaan riisutumpia kuin malliston kalliimmat vaihtoehdot.

Laitteet tulevat saataville 15. toukokuuta 2026 alkaen.


