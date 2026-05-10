Megavertailu: Garminin eri kellojen väliset erot selitettynä

Mutta siinä piileekin yksi ongelma potentiaalisen ostajan kannalta: mistä ihmeestä sitä tietäisi, mikä Garminin kello sopii juuri itselle..?
Me täällä toimituksessa olemme onneksi tässä suhteessa varsin hyvin asioista perillä, sillä olemme arvostelleet lähes kaikki Garminin kellot jo usean vuoden ajan. Joten, päätimme tehdä nyt suhteellisen yksinkertaistetun katsauksen yhtiön tämän hetken kellojen valikoimaan.
Eli käymme läpi Garminin tämän hetken kaikki ns. peruskuluttajille tarkoitetut mallit ja niiden tärkeimmät erot - sekä lausumme pari sanaa siitäkin, kenelle mikäkin kello parhaiten mielestämme sopisi.
Mainittakoon jo tässä yhteydessä, että käymme läpi kustakin mallisarjasta vain uusimmat mallit, emmekä ota edellisen sukupolven mallistoihin sen tarkemmin kantaa, koska muuten tästä pienestä oppaasta tulisi turhan vaikeaselkoinen.
Joten, aloitetaan huipulta, kaikkein kalleimmista malleista..
Garmin Fenix 8, Venu X1 ja Forerunner 970Väliotsikko voi hieman hämmentää: miksi ihmeessä kolme kelloa samassa kappaleessa..?
Syy tähän on hyvin yksinkertainen: Garmin Fenix 8, Garmin Forerunner 970 ja Garmin Venu X1 ovat käytännössä samoja kelloja. Eivät toki kaikilta osin, sillä ne näyttävätkin hyvin erilaisilta toisiinsa nähden, mutta tekniikaltaan ja tärkeimmiltä toiminnoiltaan ne ovat täsmälleen identtisiä toistensa kanssa.
Nämä ovat kaikki Garminin malliston parhaita kelloja, joista löytyy käytännössä kaikki mahdolliset toiminnot, mitä Garminin kelloista ylipäätään löytyy.
Malliston tärkeimmät erot liittyvät materiaalivalintoihin, ulkonäköön, näytön kokoon ja akkukestoon. Mutta varsinaiset urheilu- ja hyvinvointitoiminnot ovat niissä 98-prosenttisesti täsmälleen samat.
Mutta käydään hieman niitä pieniä eroja nyt kuitenkin läpi..
Garmin Fenix 8
Kolmikosta Garmin Fenix 8 on ainoa, josta on tarjolla useampia eri kokoja, eli jos satut omistamaan kapean ranteen, mutta haluat parhaan mahdollisen Garminin käteesi, ainoa vaihtoehto on Fenix 8 - ja nimenomaan sen siroin versio.
Fenix 8 eroaa kahdesta muusta sisarmallistaan myös siinä, että siitä on tarjolla edelleen myös ns. MIP-näyttöteknologiaa käyttävä, aurinkokennolla latautuva versio. MIP-näytöt ovat joidenkin juoksijoiden suosiossa siksi, että niissä akku kestää pidempään kuin moderneissa AMOLED-näytöissä ja joidenkin mielestä ne ovat myös paremmin luettavissa auringonpaisteessa. Eli Fenix 8:ia saa sekä modernilla AMOLED-näytöllä että MIP-näytöllä (paitsi pienintä kokoa saa vain AMOLED-näytöllä).
Lisäksi Fenix 8 on näistä kolmesta kellosta ainoa, joka on suunniteltu myös sukeltamiseen. Muutkin mallit ovat vedenpitäviä vähintään 50 metrin syvyyteen saakka, mutta Fenix on erikseen suunniteltu tukemaan myös sukellusta lajina.
Tarkemmin kellon sielunelämään pääset sukeltamaan lukemalla laajan Fenix 8 -arvostelumme.
Fenix 8 -mallien tämän hetken halvimmat hinnat ja tarkat tekniset tiedot löydät näistä linkeistä:
- Garmin Fenix 8, AMOLED-näyttö, teräsrunko, pienin koko
- Garmin Fenix 8, AMOLED-näyttö, titaanirunko, pienin koko
- Garmin Fenix 8, AMOLED-näyttö, teräsrunko, keskikokoinen
- Garmin Fenix 8, AMOLED-näyttö, titaanirunko, keskikokoinen
- Garmin Fenix 8, AMOLED-näyttö, teräsrunko, isoin koko
- Garmin Fenix 8, AMOLED-näyttö, titaanirunko, isoin koko
- Garmin Fenix 8, MIP-näyttö, keskikokoinen
- Garmin Fenix 8, MIP-näyttö, isoin koko
Garmin Forerunner 970
Forerunner 970 on hieman ilkeästi sanottuna "muovinen Fenix 8", eli se on aavistuksen verran halvempi kuin Fenix, mutta sen runkomateriaalina on käytetty pääasiassa polykarbonaattia, eikä esimerkiksi terästä tai titaania.
Forerunner 970 ei tue sukellustilaa ja sitä on saatavilla vain yhdessä koossa. Tarkemmin kelloon voi tutustua Garmin Forerunner 970 arvostelussamme.
Tämän hetken hinnat löydät alta:
Garmin Venu X1
Venu X1 on siis sekin käytännössä Fenix 8, mutta neliönmuotoisella näytöllä ja todella ohuella rungolla. Eli se on selkeästi suunniteltu kosiskelemaan Applen kellojen ulkonäöstä pitäviä kuluttajia. Kellon erikoisuus on myös sen muita sisaruksiaan merkittävästi kirkkaampi näyttö - joka sitten aiheuttaa myös sen, että siinä on selkeästi huonoin akkukesto tästä kolmikosta.
Venu X1:stäkään ei saa kuin yhdessä koossa - ja se on suhteellisen valtavan kokoinen kapistus, eikä missään nimessä sovi siroranteiseen käteen. Kelloon voi tutustua tarkemmin Garmin Venu X1:n arvostelussamme.
Venu X1:n tämän hetken hinnat löydät alta:
Garmin Venu 4 ja Forerunner 570Sitten siirrytäänkin hintaluokassa pykälä alaspäin. Ja jälleen kerran, väliotsikossa puhutaan kahdesta kellosta - ja tälläkin kertaa hyvästä syystä.
Jos edellinen kolmikko oli keskenään melkein identtinen toistensa kanssa, niin Venu 4 ja Forerunner 570 ovatkin sitten lähes täysin identtisiä toistensa kanssa. Kellojen sisuskalut ja lähes kaikki mahdolliset urheiluun ja hyvinvoinnin mittaukseen liittyvät ominaisuudet ovat täsmälleen samat kummassakin mallissa.
Mutta joitain eroja kuitenkin on..
Garmin Venu 4
Garmin Venu 4 eroaa Forerunnerista etenkin muotoilunsa ansiosta. Koko Venu-sarja on suunniteltu enemmän "yleiskäyttöiseksi" kelloksi, joka sopii vaikka puvun kanssa käytettäväksi.
Venu 4:n merkittävin ero Forerunner 570:een nähden on siinä, että Venu 4:ssa on vähemmän fyysisiä painikkeita, eli sitä ohjataan enemmän kosketusnäytön avulla kuin Forerunneria, vaikka valikot ja käyttöliittymä ovatkin sinänsä identtiset.
Lisäksi kaksi muuta teknistä eroa löytyy: Venusta löytyy myös taskulamppu, jota Forerunner 570:ssä ei ole ja lisäksi Venussa on EKG-toiminto, eli sillä voidaan ottaa käyttäjästään sydänfilmi.
Mikäli kello kiinnostaa, suosittelemme tutustumaan tarkemmin Venu 4:n arvosteluumme. Venua on tarjolla kahdessa eri koossa.
Garmin Forerunner 570
Ja mitäpäs Garmin Forerunner 570:ä osaisi sen enempää kertoa. Kuten todettua, se on muuten sama kello kuin Venu 4, mutta se on "enemmän urheilukellon näköinen", siinä on enemmän fyysisiä nappeja, siinä ei ole taskulamppua eikä siinä ole EKG-mittausta.
Näiden kahden välillä kallistuisin itse Forerunneriin, jos harrastaisin aktiivisesti hikiliikuntaa, koska fyysiset napit ovat aivan ylivoimainen tapa ohjata kelloa hikisten sormien kanssa.
Ja kuten muissakin kelloissa, suosittelemme lukemaan ajatuksella läpi Forerunner 570:n arvostelumme.
FR570:ä myydään sitäkin kahdessa koossa ja siinäkin sirompi malli sopii varsin hyvin myös kapearanteisille käyttäjille.
Siinäpä keskinäiset erot. Mutta eniten tietysti kiinnostaa se, mitä näistä kahdesta puuttuu, mitä edellä läpikäydyissä, kalliimmissa malleissa (Fenix 8, FR970, Venu X1) on..?
Eroja on yllättävän vähän kalliimpiin Garmineihin nähden, mutta niitä on kuitenkin.
Tärkeimmät erot liittyvät dataan, mitä liikuntasuorituksesta saa ulos. Nämä erot koskevat lähinnä juoksua, mutta jossain määrin myös pyöräilyä.
Mielestämme tiedot, mitä Venu 4 ja Forerunner 570 eivät tarjoa, mutta joita kalliimmat mallit tarjoavat ovat:
- Juoksukestävyys, joka on eräänlainen arvio siitä, mikä on ehdoton maksimimäärä juoksutreeniä mitä kannattaisi tehdä, ilman ylirasituksen tai loukkaantumisen riskiä
- Juoksun iskukuormitus, joka arvioi sitä, miten pahasti tekniikkasi, kenkäsi ja juoksualusta aiheuttavat rasitusta luille ja nivelille
- Stamina, eli jaksamisen arvio. Tämä viittaa siihen, että voit tarkistaa kesken lenkin, paljonko kello arvioi, että vielä jaksaisit juosta tai pyöräillä tällä menolla.
- Kestävyyspisteet, joka on etenkin pidemmille matkoille treenatessa hyvä lukema, josta näkee kehittyykö pitkänmatkan juoksun tai pyöräilyn kestävyytesi nykyisellä treenaustavalla
- Mäkipisteet taas kuvaavat sitä, miten hyvin pärjäät ylämäkien kanssa - juosten tai pyöräillen.
- Pyöräilijöille tärkeä tieto saattaa olla se, että ainoastaan aiemmin mainittu kallein ryhmä tämän artikkelin kelloista tukee polkimiin tai pyörän muuhun voimansiirtoon yhdistettäviä antureita ja kulutusmittareita. Eli Forerunner 570 ja Venu 4 eivät osaa pyörässä olevien antureiden tietoja tulkita.
Muista toiminnoista, jotka kalliimmista malleista löytyvät ja tästä parivaljakosta ei löydy, mainittakoon topografiset kartat sekä Fenix 8:a löytyvä tuki sukellusharrastukselle.
Mutta noin yleisesti ottaen, sanoisin, että juoksua ilman tavoitteita harrastavalle tämä parivaljakko tarjoaa mielestäni parhaan hinta/ominaisuus -suhteen. Kaikki olennainen järkevään treenien suunnitteluun löytyy Venu 4:a ja FR570:ä ja kalliimpien mallien tarjoamat lisäherkut ovat oikeasti hyödyllisiä vasta, kun treenaus siirtyy ns. nextille levelille.
Garmin Vivoactive 6
Garminin nykyisen malliston edullisin malli on sitten Garmin Vivoactive 6. Se on selkeästi suunnattu satunnaiselle kuntoilijalle, jolla ei ole varsinaisesti tarvetta kovinkaan tarkalle treenisuunnitelmalle, vaan kellon ideana on tarjota katsaus hyvinvoinnista ja liikunnan määrästä (ja laadusta).
Tässä mielestämme tärkeimmät toiminnot ja tiedot, joita Vivoactive 6:a ei löydy, mutta jotka löytyvät Venu 4/Forerunner 570 -parivaljakosta:
- Ei korkeusanturia. Tämä on ehkä isoin yksittäinen puute Vivoactivessa, eli se ei osaa kertoa juoksulenkillä kertyneiden nousumetrien määrää, joka kuitenkin vaikuttaa varsin paljon treenien analysointiin.
- Ei EKG-mittausta (joka toki löytyy vain Venu 4:a, muttei FR570:stä)
- Ei Harjoittelun tila -tietoa. Tämä on se sosiaalisessa mediassa jo meeminäkin jaettu Garminin brutaali arvio siitä, onko liikuntaharjoittelusi tuottavaa vai ei. Vivoactive ei valitettavasti tuota tietoa kerro lainkaan, eli tämän kellon kanssa ei pysty itse osallistumaan tähän perinteeseen.
- Harjoitteluvalmius puuttuu. Eli kalliimmissa kelloissa on tarjolla arvio siitä, oletko tarpeeksi levännyt, etkä esimerkiksi ylirasittunut - eli kalliimmat kellot osaavat kertoa, kannattaisiko tänään jättääkin se juoksulenkki kokonaan väliin.
- Ei ihon lämpötilan seurantaa.
Lisäksi mainittakoon, että Vivoactive 6:a myydään vain yhdessä koossa. Kello on meillä parhaillaan arvosteltavana, mutta tämän artikkelin julkaisuhetkellä arvostelu ei ole vielä valmis.
Vivoactive 6:n tuoreimmat hinnat löydät alta:
Garmin Lily 2 Active
Erityisnostona nostamme esiin Garmin Lily 2 Activen, vaikka se ei teknisesti olekaan kovin tuore Garminin kello. Se poikkeaa kaikista muista tässä listatuista malleista todella monella tavalla, sillä kellon käyttöliittymä, käyttöjärjestelmä ja toiminta ovat hyvin erilaisia kuin muissa tämän artikkelin kelloissa.
Lily 2 Active on selkeästi ominaisuuksiltaan karsitumpi kuin muut listatut kellot, eikä se esimerkiksi tarjoa kovinkaan paljoa yksityiskohtaisia tietoja juoksun tueksi. Se asettuu mielestämme johonkin paremman aktiivisuusrannekkeen ja Vivoactive 6:n välimaastoon ja sitä käytetäänkin puhtaasti kosketusnäytön kautta.
Mutta Lily 2 Activella on kaksi valttikorttia taskussaan: se on ensinnäkin ylivoimaisesti siroin Garminin kello, eli se sopii todella kapeaankin ranteeseen mainiosti. Ja toisekseen se päihittää useimmat aktiivisuusrannekkeet tai vastaavat sillä, että se integroituu osaksi Garminin isoa ekosysteemiä ja siitä löytyy oma GPS. Useimmissa pikkuruisissa aktiivisuusrannekkeissa tai edullisissa pienissä urheilukelloissa GPS on ulkoistettu puhelimen hoidettavaksi, mutta Lily 2 Activea käytettäessä puhelimen voi jättää kotiin lenkin ajaksi.
Emme ole vielä saaneet arvosteltua Lily 2 Activea, vaikka meillä onkin siitä kokemusta jo yli vuoden ajalta. Suosittelemme kelloa lähinnä heille, ketkä haluavat todella siron urheilukellon, syystä tai toisesta.
Entäs ne muut mallit...?Pari Garminin mallia jätettiin osittain tarkoituksella pois listasta.
Garmin Forerunner 165 Music
Ensinnäkin mainittakoon Garminin edullisin edelleen myynnissä oleva juoksijoille tarkoitettu kello, Garmin Forerunner 165. Siitä meillä ei valitettavasti ole ensikäden kokemusta sen tarkemmin ja mallinumerointi asettaa sen joka tapauksessa "edellisen sukupolven" kelloksi, vaikka sille ei ainakaan toistaiseksi ole tullut vielä seuraajaa.
Kellona se vaikuttaa olevan hyvin tasaväkinen Vivoactive 6:n kanssa ja sen "Music"-versio maksaakin tällä hetkellä saman verran kuin Vivoactive 6. Melkein juoksijana kallistuisin itse, puhtaasti paperilla, nimenomaan Forerunner 165:n suuntaan, Vivoactive 6:n sijaan, jos näiden kahden väliltä pitäisi valita. Syy? Enemmän fyysisiä painikkeita ja korkeusanturi. Mainittakoon myös, että valitsisin nimenomaan "Music"-version enkä "perusversiota" Forerunner 165:sta siksi, että perusversioon Forerunner 165:a ei voi yhdistää sykevyötä tai mitään muitakaan Bluetoothia käyttäviä laitteita.
Mutta taas jos haluat vain seurata terveyttäsi, etkä niinkään tarkkailla treenien kehittymistä, niin Vivoactive 6 käsittääkseni tarjoaa hieman enenmmän toiminnallisuuksia ja neutraalimman ulkonäön.
Toinen, mikä jätettiin suosiolla pois listalta, on se kaikkein kallein "perusgarmin" eli Garmin Fenix 8 Pro. Pro-malli ei tuonut Fenix 8:iin nähden mielestämme yhtään mitään hyödyllistä uutta, mutta maksaa selkeästi Fenix 8:ia enemmän.
Garmin Fenix 8 Pro
Pro-mallin isoin pihvi on sen tuki satelliittiyhteyksille - eli kellolla voi hälyttää apua, jos kännykkäverkko ei olekaan saatavilla. Mutta Garminin satelliittiyhteydet eivät kata Lappia, jossa siitä olisi kenties hyötyäkin. Lisäksi toiminto vaatii erillisen kuukausimaksullisen tilauksen toimiakseen. Eli suomalaisen kuluttajan näkökulmasta kohtuullisen turha lisä mallistoon.
Sitten on tietysti erinomaisia, edellisen sukupolven malleja, joista saattaa tehdä uskomattoman hyviä löytöjä. Mutta niiden läpikäyminen olisi loputon suo yhdessä artikkelissa (joka venyi loppujen lopuksi järisyttävän pitkäksi tällaisenaankin..). Sen sijaan suosittelemme tutustumaan arvostelujemme arkistoon, josta löytyvät kaikki Garminin arvostelumme - ja paljon muitakin kellojen ja kännyköiden arvosteluja.
Päivitys 10.5.2026 22:33: Korjattu Vivoactive 6:n osalta tieto HRV:stä. Aiemmin artikkelissa todettiin, että kellossa ei olisi lainkaan HRV-mittausta, vaikka siinä sellainen onkin. Lisäksi lisätty maininta siitä, että erilaiset polkupyöriin kytkettävät anturit ja mittarit toimivat vain kalleimpien Fenix/FR970/VenuX1 -mallien kanssa.
