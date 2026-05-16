Vasta julkaistu kännykkää ohjaava Gemini Intelligence -tekoäly vaatii huippukännykän, toimii vain näissä puhelinmalleissa

Vaatimukset ovat niin tiukat, että valtaosa viime vuosien huippukännyköistäkin jää ilman uutta tekoälyä, sillä niiden suorituskyky tai muut ominaisuudet eivät yksinkertaisesti riitä tulevan tekoälyn käyttöön. Kehittäjille suunnatusta dokumentaatiosta käy ilmi, että edistyneet Gemini-toiminnot edellyttävät sekä uutta tekoälyarkkitehtuuria että selvästi tavanomaista korkeampaa laitteisto- ja ohjelmistotason sitoutumista.
oisin kuin aiemmat Gemini-toteutukset, Gemini Intelligence pyrkii toimimaan taustalla ennakoivasti, hyödyntäen laitteessa paikallisesti ajettavia malleja ja tiivistä integraatiota käyttöjärjestelmään. Eli tekoäly laskee jatkuvasti taustalla toimintoja, joita sen pitäisi seuraavaksi tehdä - ja tekee sen nimenomaan kännykässä itsessään, eikä pyydä laskentatehoja verkon yli Googlen palvelimilta.
Googlen kehittäjäsivun mukaan Gemini Intelligencen käyttö Android-puhelimissa edellyttää vähintään 12 gigatavua RAM-muistia ja erikseen hyväksyttyä lippulaivatasoista järjestelmäpiiriä. Laitteessa on oltava natiivi tuki AI Core -komponentille sekä Gemini Nano v3 -mallille tai sitä uudemmalle versiolle. Lisäksi Google edellyttää valmistajilta viittä suurta Android-käyttöjärjestelmäpäivitystä ja vähintään kuuden vuoden ajan neljännesvuosittaisia tietoturvapäivityksiä. Vaatimuksiin sisältyy myös määriteltyjen laatustandardien täyttäminen muun muassa sovellusten ja järjestelmän kaatumisasteiden osalta sekä erillisen testipaketin läpäisy uusimmalla Android-versiolla.
Merkittävin jakolinja kulkee Gemini Nano -mallien välillä. Gemini Intelligence on rajattu laitteisiin, jotka tukevat Nano v3 -versiota tai sitä uudempaa. Googlen kehittäjille suunnatussa dokumentaatiossa listataan joukko kännykkämalleja, joilla on jo tuki Nano v3 -kehotusrajapinnalle: näihin kuuluvat muun muassa Pixel 10 -sarjan puhelimet, Samsungin Galaxy S26 -mallisto, OnePlus 15, OnePlus 15R, Motorola Signature, Honor Magic 8 Pro, iQOO 15, Realme GT 7T, muutamat uusimmat Oppon Find- ja Reno-sarjojen mallit sekä vivon X200- ja X300-sarjat. Suurin osa näistä laitteista on julkaistu vuoden 2026 aikana tai aivan vuoden 2025 lopulla, mikä korostaa, että vaatimustaso on sidottu aivan uusimpaan rautaan.
Samalla Google on koonnut erillisen listan laitteista, jotka tukevat vain Gemini Nano v2:ta. Näillä laitteilla ei nykyisten linjausten mukaan ole pääsyä Gemini Intelligenceen, vaikka ne muuten täyttäisivät monia huippuluokan kriteerejä. Tälle listalle sijoittuvat esimerkiksi Pixel 9 -sarja, OnePlus 13, useita Xiaomin 14-17-sarjojen malleja, Honorin Magic-sarjan laitteita ja Motorolan uusimpia huippumalleja. Käytännössä merkittävä osa vuosien 2024-2025 premium-luokan Android-puhelimista jää siis nykyisellä jaolla uuden tekoälyekosysteemin ulkopuolelle.
Gemini Intelligencen käyttöönoton on tarkoitus alkaa Android-puhelimissa kesän 2026 aikana, ja Google on toistaiseksi nimennyt ensimmäisiksi tuetuiksi laitteiksi Galaxy S26 -sarjan ja Pixel 10 -mallit. Muista laitteista yhtiö ei ole antanut virallista listaa, ja nykyinen kehittäjädokumentaatio kuvaa nimenomaan rajapintatukea, ei lopullista ohjelmistojakelua. Tämä jättää jonkin verran liikkumavaraa ennen varsinaista lanseerausta, mutta toistaiseksi julkisesti saatavilla oleva tieto viittaa siihen, että Nano v3 -tuki on käytännössä edellytys Gemini Intelligencelle.
