DNA Numerovahti tuli liittymiin – Varoittaa huijaus- ja massapuheluista suoraan näytöllä

Uusi palvelu toimii suoraan verkkotasolla ilman erikseen ladattavaa sovellusta ja täysin riippumatta siitä, minkä merkkinen asiakkaan päätelaite on.
DNA Numerovahti on maksuton lisäpalvelu kuluttajien DNA Huoleton Plus -liittymissä sekä yritysasiakkaiden DNA Business Varma -liittymissä. Uusien kuluttajaliittymien pohjana toimivien alkuperäisten DNA Huoleton -liittymien myynti alkoi alun perin toukokuussa 2025.
Palvelu analysoi puhelun soittajan käyttäytymistä tekoälyn avulla ja hyödyntää laajaa tietokantaa eri numeroiden soittohistoriasta.
Kun epäilyttävä puhelu saapuu, puhelimen näytölle tulee reaaliaikainen ilmoitus. Mikäli ruudussa lukee "DNA varoittaa mahdollisesta huijauksesta", suosituksena on jättää puheluun vastaamatta. Jos taas näytölle ilmestyy teksti "DNA ilmoittaa numeron soittavan monille", kyseessä voi olla esimerkiksi robottipuhelu, myyntiyritys, kysely tai rekrytointikampanja.
Palvelu ei estä tai katkaise itse puhelun läpimenoa, vaan sen tarkoituksena on antaa kuluttajalle lisätietoa vastaamispäätöksen tueksi. Ominaisuus on uusissa liittymissä automaattisesti päällä, mutta käyttäjä voi halutessaan kytkeä sen pois päältä itsepalvelukanavassa.
DNA:n uusi laajennus on suoraa jatkoa suomalaisten operaattoreiden väliselle kilpavarustelulle, joka käynnistyi toden teolla keväällä 2025.
Tuolloin Elisa toi liittymiinsä vakiona haittasivujen eston ja tietovuotojen seurannan korottaen samalla hintojaan 2-3 eurolla kuukaudessa. Telia puolestaan vastasi kesäkuussa 2025 takaisinsoittohuijauksia estävällä suojauksella ja laajensi tietoturvatarjontaansa kuluvan vuoden huhtikuussa esitellyillä Rehti-liittymillä, jotka estävät huijaussivustoille pääsyn verkkotasolla.
Puheluiden tunnistamisessa DNA:n uutuus haastaa suoraan Elisan loppuvuodesta 2025 lanseeraaman Kuka Soittaa -palvelun, joka niin ikään näyttää soittajan tiedot ilman erillistä sovellusta. Elisan vastaava palvelu muuttui ilmaisen kokeilujakson jälkeen kuukausimaksulliseksi huhtikuun alussa 2026, mutta DNA on päättänyt paketoida oman huijaus- ja massapuhelutunnistuksensa suoraan uusien Plus-liittymien kuukausihintaan sisältyväksi maksuttomaksi ominaisuudeksi.
Kommentoi artikkelia