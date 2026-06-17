Fonecta Calleriin uudistus: Tuntemattomat numerot kuriin käyttäjien voimin

Fonecta tiedottaa alkaneensa hyödyntää sovelluksen käyttäjien antamia palautteita sellaisten tuntemattomien numeroiden tunnistamisessa, joille ei löydy virallisia nimitietoja.
Joukkoistamisen avulla sovellus osaa jatkossa kertoa aiempaa tarkemmin usein soittavista numeroista, kuten mahdollisista puhelinmyyjistä, huijauspuheluista ja julkisen palvelun numeroista.
Palautetta tuntemattomista numeroista on kerätty taustalla huhtikuusta lähtien, ja tähän mennessä käyttäjät ovat jättäneet jo lähes 60 000 raporttia.
Fonectan mukaan datan luotettavuus varmistetaan siten, että samasta numerosta kerätään aina useita palautteita ennen kuin tieto tuodaan muiden käyttäjien näkyville yhteystietohakuun ja numerotunnistukseen.
Uudistuksessa on kuitenkin tässä vaiheessa laiterajoitus, sillä palautetta voivat antaa ainoastaan Android-käyttäjät. Palautteiden perusteella tunnistetut numerot ja varoitukset näkyvät silti kaikille Fonecta Callerin käyttäjille, myös iPhonen omistajille.
Android-käyttäjien rooli ilmiantajina ei yllätä, sillä he ovat muutenkin kunnostautuneet suomalaisten puhelunvälityksen suodattajina. Fonectan aiemmin keväällä julkaisemien tilastojen mukaan sovelluksen kautta tehtiin vuoden aikana kaikkiaan 700 000 estoa, joista yli 400 000 oli Android-käyttäjien hyödyntämiä automaattisia estoja.
Samalla Fonecta Callerin uusi toiminto on vastaus operaattoreiden esittelemille ominaisuuksille. Hiljattain DNA esitteli oman verkkotasolla toimivan DNA Numerovahti -palvelunsa, joka varoittaa huijaus- ja massapuheluista suoraan puhelimen näytöllä ilman erillisiä sovelluksia. Operaattoreiden rintamalla myös Elisa lanseerasi loppuvuodesta 2025 Kuka Soittaa -palvelun, joka muuttui aiemmin tänä keväänä kuukausimaksulliseksi.
"Halusimme hyödyntää Fonecta Caller -sovelluksen lähes miljoonaa käyttäjää ja pyysimme heiltä palautetta tuntemattomista numeroista. Yllätyimme iloisesti, kun huomasimme, että käyttäjämme antavat palautetta aktiivisesti! Keräämme samasta numerosta useita palautteita ennen kuin tuomme sen muille näkyville, jotta ne olisivat mahdollisimman luotettavia. Fonecta Callerissa oli jo aiemmin Suomen kattavin soittajan tunnistus ja nyt se paranee entisestään", kertoo Fonectan Business Lead Toni Wistbacka.
Kommentoi artikkelia