Näin paljon Samsung-uutuudet maksavat Suomessa

Lisäksi yhtiö esitteli uusia tekoälyä hyödyntäviä älylaseja, jotka eivät kuitenkaan tule toistaiseksi saataville Pohjoismaissa.
Laitteiden ennakkotilaukset alkavat välittömästi.
Taittuvien älypuhelinten mallisto kokee tänä vuonna muutoksen, kun Samsung jakaa kirjamaisesti avautuvat laitteensa kahteen eri sarjaan. Muotoilultaan täysin uusi, suljettuna passin kokoinen ja kahdella takakameralla varustettu Galaxy Z Fold8 tuo kirjamallisen taittuvan puhelimen aiempaa edullisempaan hintaluokkaan, sillä sen suositushinnat ovat 2 099 euroa (256 Gt), 2 299 euroa (512 Gt) ja 2 719 euroa (1 Tt).
Sarjan varsinainen suora seuraaja viimevuotiselle kolmella takakameralla varustetulle Fold7-mallille on puolestaan uusi Galaxy Z Fold8 Ultra.
Sen hinnat ovat nousseet edeltäjäänsä verrattuna kaikkina tallennustilavaihtoehtoina, sillä 256 gigatavun malli maksaa 2 299 euroa, 512 gigatavun malli 2 529 euroa ja teratavun versio 2 929 euroa.
Viime vuonna Fold7:n vastaavat lähtöhinnat olivat 2 199 euroa, 2 329 euroa ja 2 649 euroa.
Myös simpukkamallisen Galaxy Z Flip8 -puhelimen hinnat ovat nousseet edeltävästä Z Flip7 -sukupolvesta. Uutuuden suositushinta on 256 gigatavun muistilla 1 369 euroa ja 512 gigatavun muistilla 1 569 euroa. Viime vuonna Z Flip7 tuli myyntiin vastaavasti 1 259 euron ja 1 389 euron hinnoilla, eli hinnat ovat nousseet muistikosta riippuen 110 tai 180 euroa.
Älykellojen puolella hintataso on niin ikään noussut.
Perusmalli Galaxy Watch9:n hinnat ovat nousseet kautta linjan 30 euroa edeltävään Watch8-mallistoon verrattuna. Pienemmän 40 millimetrin Galaxy Watch9:n suositushinnat ovat 409 euroa (Bluetooth) ja 459 euroa (eSIM). Suurempi 44 millimetrin versio maksaa puolestaan 439 euroa (Bluetooth) ja 489 euroa (eSIM).
Kirkkaalla näytöllä ja suuremmalla akulla päivitetty, laitesukellukseen soveltuva Galaxy Watch Ultra2 maksaa eSIM-versiona 749 euroa, mikä merkitsee 50 euron hinnannousua alkuperäiseen Watch Ultra -malliin verrattuna.
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