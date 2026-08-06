Realme GT 8 Pro arvostelu - erinomainen lippulaivapuhelin, ehjä kokonaisuus

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Kiinalaisen kännykkäjätti Oppon lukuisista brändeistä Suomessa vain yksi on koskaan nauttinut merkittävää suosiota. Kyseessä on tietysti meillä jo lähes ikoniseksi kasvanut OnePlus. Mutta Oppon leiriin kuuluu muitakin brändejä. Ja nyt, kun OnePlus on ajamassa alas Euroopan toimintojaan, on Oppo vyöryttämässä etenkin Realme -brändiään isosti Suomenkin markkinoille. Ja mikäpä sitä on vyöryttäessä: Realmella on valtavan laaja valikoima ja mm. vuonna 2025 kehuimme kovasti silloin arvostelussamme ollutta Realme GT 7:a. Mutta nyt Realme on tosiaan tullut täydellä höyryllä Eurooppaan - ja Suomeenkin. Ja yhtiön syömähampaana on tämän hetken lippulaivamalli, Realme GT 8 Pro. Saimme puhelimen testilainaan parin kuukauden ajaksi, jona aikana tutustuimme puhelimeen, joka ehti jo kesäkuussa 2026 nousta hurjien alennusten ansiosta hetkeksi Suomen myydyimmäksi puhelimeksikin. Joten, millainen paketti Realme GT 8 Pro oikein oli - ja miten hyvin se tarjoaa vastinetta rahalle, jos oletetaan, että puhelimen ns. normaalihinta on kuitenkin oikeasti noin 900 euroa...? Muotoilu ja rakenne

Ulkoisesti Realme GT 8 Pron erikoisin piirre liittyy sen takakameroiden alueeseen. Paketista otettaessa puhelimen kamerasaareke on pyöreä, metallisen kohouman sisällä oleva alue.

Mutta varsinainen taikatemppu liittyy siihen, että tuon pyöreän metallilevyn saa halutessaan poistettua puhelimesta ruuvit irrottamalla, jolloin kamerasaareke muuttuukin suorakulmion muotoiseksi. Visuaalisesti näppärä pieni temppu, jolla puhelimen saa enemmän omaa silmää miellyttävän näköiseksi. Erilaisia vaihdettavia kamerasaarekkeen kehyksiä on Realmella tarjolla useita erilaisia - ja myös eri väreissä, joten puhelimen tavallaan "fyysistäkin rakennetta" voi muokata varsin vapaasti. Lisäksi kehyksiä voi halutessaan myös 3D-tulostaa ihan itsekin. Toki pieni ongelma eri muotoisista kamerasaarekkeen kehyksistä muodostuu silloin, kun puhelimeen haluaisi hankkia suojakuoret - eli suojakuoret pitää hankkia sen mukaan, millaista kamerasaarekkeen kehystä haluaa käyttää. Todettakoon, että Realmen mukana toimitettiin silikoninen, musta suojakuori, joka oli ilahduttava yllätys nykypäivänä, kun puhelinten mukaan ei juuri mitään lisävarusteita enää pistetä.

Puhelimen kaikki fyysiset painikkeet löytyvät puhelimen oikealta sivulta, eli siellä sijaitsevat sekä äänenvoimakkuuden keunusäädin että puhelimen lukituspainike.

Vastaavasti puhelimen vasen kylki on täysin paljas, eli Realmen puhelimista ei löydy sisarbrändinsä OnePlussan tapaista lisäpainiketta tai puhelimen mykistävää säädintä toiselta kyljeltä.

Alareunasta löytyy puhelimen SIM-kortin kelkka sekä USB-C -liitin latausta ja langallista tiedonsiirtoa varten. Todettakoon, että USB-C -portti on valitettavasti USB 2.0 -tekniikalla toteutettu, eli langallinen tiedonsiirto ei ole mitenkään erityisen ripeää.

Puhelimen yläreunasta löytyy puolestaan infrapunaportti, jota voi halutessaan käyttää vaikkapa television kaukosäätimenä. Realme GT 8 Pro tarjoaa erittäin hyvää IP68/IP69 -luokitusta pölyä ja vettä vastaan, eli se kestää upottamista jopa kahden metrin syvyiseen (makeaan) veteen puolen tunnin ajan. Painoa puhelimella on taustamateriaalista riippuen joko 214 tai 218 grammaa, eli hyvin tyypillisen modernin huippukännykän verran. Realmen käsituntuma on kaikin puolin erinomainen, kuten toki liki tuhannen euron huippukännykältä sopii olettaakin. Mikään paikka ei nitise eikä natise ja puhelin asettuu käteen juuri oikein. Realme GT 8 Pro tekniset tiedot ja hinta Mitat:

161,8 x 76,9 x 8,2 mm

Paino:

214 grammaa

Näyttö:

6,79 tuumaa; 1440x3136; AMOLED; 144 Hz; Corning Gorilla Glass 7i

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Muisti:

12 tai 16 gigatavua käyttömuistia;

256, 512 tai 1024 gigatavua tallennustilaa

256, 512 tai 1024 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

50 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,0)

200 megapikselin telekamera (3x zoom; f/2,6; OIS)

50 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,0) 200 megapikselin telekamera (3x zoom; f/2,6; OIS) Etukamera:

32 megapikseliä

Akku:

7000 mAh

Lataus:

120 watin pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

50 watin langaton lataus

55 watin USB PD -pikalataus 50 watin langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

Android 16

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP68/IP69-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, nano-SIM + eSIM

Hinta:

arvosteluhetkellä:

12/256GB: 900 euroa Realme GT 8 Pro hinnat: 899 € Elisa

899 € Telia

1049 € Verkkokauppa.com

1049 € Gigantti Näyttö

Realme GT 8 Pron näyttönä on 6,79 -tuumainen AMOLED-näyttö, joka tarjoilee 144 hertsin virkistystaajuutta ja 1440x3136 kuvapisteen tarkkuutta. Näytön materiaalina on käytetty Corningin Gorilla Glass 7i -lasia, joka on nykyisin hyvin yleinen valinta keskihintaisissa ja sitä kalliimmissa puhelimissa. Erikoisinta Realmen näytössä on se, että sille luvataan paperilla suorastaan käsittämättömältä kuulostavia kirkkauslukemia. Tosielämässä aivan niin hurjiin lukuihin ei kuitenkaan päästä ilman kikkailua - mutta siitä huolimatta GT 8 Pron näyttö oli yksi kirkkaimmista testaamistani näytöistä ikinä. Testijakso osui sopivasti Suomen kesään ja puhelin oli täysin käytettävissä myös suorassa auringonpaisteessa. Kuten lähes aina kiinalaisissa puhelimissa - ja etenkin Oppon konsernin puhelimissa - Realme GT 8 Pron lupaama 144 hertsin virkistystaajuus on hieman markkinointipuhetta. Näytön virkistystaajuus loikkaa luvatulle huipputasolle vain muutamassa, Realmen erikseen hyväksymässä pelissä. Ja puhelimen näyttö ei ollut dynaamisesti hyvin pienin askelin äärilaidasta toiseen virkistystaajuutta vaihtavalla LTPO-tekniikalla toteutettu, vaan virkistystaajuus vaihteli käytetyn sovelluksen mukaan 120, 90 ja 60 hertsin välillä. Näytön väritoisto oli erittäin hyvää ja asetuksista luonnollisen väritoiston valinnan jälkeen myös - nimensä mukaisesti - hyvin luonnollista. Näyttö tukee HDR10, HDR10+ ja Dolby Vision -tiloja ja se on sertifioitu Widevine L1 -suojausten mukaisesti, eli kaikki tunnetuimmat suoratoistosovellukset tukevat kaikkia ominaisuuksiaan sellaisenaan Realmen näytöllä. Vaikka näyttö ei ollutkaan todellinen LTPO-tekniikan näyttö, olivat näytön tarkkuus ja väritoisto ehdottomasti hintaluokkaansa sopivalla tasolla. Kamerat Realme GT 8 Pron isoin ja merkittävin parannus edeltäjämalliin nähden liittyy sen kameroihin. Yhtiö on hankkinut itselleen kameramaailmasta tunnetun kumppanin, Ricohin jonka kanssa yhteistyössä yhtiö on kehittänyt GT 8 Pron kamerasensoria ja asetuksia.

Pääkamerana Realme käyttää 50 megapikselin sensoria, josta löytyy optinen kuvanvakain ja f/1,8 aukkoluku. Tarkkaa sensorin mallia ei kerrota, vaan teknisissä dokumentaatioissa viitataan Ricohin kanssa yhdessä kehitettyyn kameraan. Telekamera on puolestaan hurja 200 megapikselin tarkkuutta tarjoava, Samsung ISOCELL HP5 -sensoriin pohjautuva tapaus, joka tarjoaa 3x "zoomikertoimen" ja optisen kuvanvakaimen. Myös ultralaajakulmakameraan on tällä kertaa panostettu tavallista enemmän. Ultralaajakulma tuppaa usein jäämään kalliissakin puhelimissa osa-alueeksi, josta säästetään muutama euro ja lätkäistään sensoriksi jokin hyllyn perukoilta löytynyt kapistus, jota käytetään myös saman firman huomattavasti halvemmissa puhelimissa. Nyt ultralaajakulmakin tarjoaa 50 megapikselin tarkkuutta ja sensorina on OmniVisionin OV50D.

Entäpäs sitten kuvien laatu..? Sekä telekamera että pääkamera loistivat laadussa, väritoistossa ja terävyydessä, riippumatta valaistusolosuhteista. Kuvat toistuivat erinomaisen tasokkaina niin aurinkoisena kesäpäivänä otettuina kuin hämärissä sisätiloissakin kuvattuina. Myös ultralaajakulma yllätti laadukkuudellaan ja senkin taso oli erittäin hyvää. Ainoa pieni miinus tuli siitä, että ultralaajakulmassa on käytössä vain kiinteä kohdennus, eli juuri haluttuun kohtaan kohdentaminen vaikkapa maisemakuvissa oli hieman tuurissaan. Muutoin väritoisto ja kuvien terävyys oli moitteetonta myös ultralaajakulman osalta. Videokuvaus GT 8 Prolla onnistuu 8K -tarkkuudella, 30 fps kuvanopeudella sekä pääkameran että telekameran kanssa. Mielestäni mielekkäämpikin vaihtoehto on tarjolla, eli 4K -tarkkuus ja 120 fps kuvanopeus, joka sekin toimii molemmissa kameroissa. Ultralaajakulmakamera ja etukamera puolestaan tukevat parhaimmillaan 4K -tarkkuutta 60 fps kuvanopeudella. Kameroissa Realme on löytänyt erinomaisen yhdistelmän tähän puhelimeen ja se nousikin yhdeksi suosikkikännyköistäni, kun pitää pohtia jokseenkin järjellisen hintaista kännykkää, josta löytyy samalla myös erinomaiset kamerat. Esimerkkikuvia Ohessa on ensin sekalainen läjä Realmella eri valaistusolosuhteissa otettuja kuvia. Kaikki kuvat on otettu puhelimen omalla kamerasovelluksella, sen perusasetuksilla. Ainoastaan kuvan kohdennus on napautettu sormella kohdalleen, muita säätöjä ei ole tehty. Kuvien alkuperäinen, täyskokoinen versio avautuu kuvaa napauttamalla. Huomaathan, että kuvan alkuperäisversiot voivat olla hyvin suuria ja raskaita ladattavaksi.

Seuraavaksi on tiedossa kuvaryhmiä. Kolmen kuvan sarja pihlajanmarjoista on kuvattu siten, että ensimmäinen kuvista vasemmalla on kuvattu ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas telekameralla. Kaksi muuta kuvasarjaa on kuvattu siten, että ensimmäinen kuvista on kuvattu ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla, kolmas telekameralla ja neljäs on telekameran 6x "häviötön" digitaalisesti tuplaksi zoomattu versio.

Suorituskyky Realme GT 8 Pron suorituskyvystä vastaa - vähemmän yllättäen - Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 -piirisarja. Vähemmän yllättäen siksi, että kyseessä on Qualcommin tämän hetken (07/2026) tehokkain piiri, jota lähes kaikki lippulaivapuhelimet käyttävät tällä hetkellä. Erilaisia muisti- ja tallennustilaversioita puhelimesta on tarjolla suhteellisen paljon. Suomessa Realmesta myydään virallisesti kolmea eri versiota: edullisimmassa mallissa on 8 gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, keskimmäisessä 12 / 256 gigatavua ja kalleimmassa 16 / 512 gigatavua. Testiimme päätyi 16/512 gigatavun yksilö. Ja kuten arvata saattaa, paketoimalla reippaasti käyttömuistia ja tehokkaimman Snapdragonin samaan puhelimeen, saadaan ihan mukavaa suorituskykyä aikaiseksi. Käytännössä Realme GT 8 Pro oli samalla tasolla muidenkin, kaikkein kalleimpien Android-lippulaivapuhelinten kanssa niin käytännön elämässä kuin suorituskykytesteissäkin. Käytännön elämän verrokkina käytettiin OnePlus 15:a, joka käyttää samaa piirisarjaa - ja käytettävyys sekä erilaiset suorituskykymittaukset olivatkin käytännössä identtiset Realmen ja OnePlussan välillä. Lämmönhallinnan osalta Realme ei kuitenkaan ole aivan paras tarjolla olevista huippupuhelimista, sillä raskaassa kuormassa se lämpenee, etenkin yläosastaan havaittavasti. Lämpeneminen näkyi myös siinä, että puhelin alkoi laskemaan piirisarjan suorituskykyä havaittavasti, kun erilaisia suorituskykytestejä ajettiin useamman kerran peräkkäin. Eli käytännön elämässä Realme GT 8 Pron suorituskyky on uskomattoman hyvällä tolalla ja sen käyttö on nautittavan nopeaa. Mutta raskaiden, ns. AAA-pelien pelaajille puhelin ei sovi - vaan heidän kannattaa tähyillä kiinalaisiin, nimenomaan pelaamiseen suunniteltuihin puhelimiin. Meille kaikille muille, Realme GT 8 Pron oli ilahduttavan sulava käytettävyydeltään. Akkukesto ja latausnopeus Realme GT 8 Pron yksi ehdoton myyntivaltti liittyy sen isoon akkuun. Puhelimeen on tungettu 7000 mAh akku, joka on merkittävästi useita tärkeimpiä kilpailijamalleja järeämpi tapaus. Ja iso akku yhdistettynä fiksusti suunniteltuun akun kulutukseen näkyikin arjessa positiivisella tavalla. Käytin puhelinta siten, että väänsin aina aamun tullen puhelimen näytön kirkkauden manuaaliasetuksista täydelle teholle ja laskin kirkkautta vasta aivan illan pikkutunteina. Ruutuaikaa puhelimelle kertyi keskimäärin ottaen viidestä seitsemään tuntiin vuorokaudessa. Näilläkin pohjatiedoilla, Realmen akku riitti mainiosti aina nukkumaanmenoon saakka, joka päivä. Näillä tiedoilla sanoisin, että valtaosa puhelimen ostajista saa akun venymään kahden päivän ajalle, kun näytön kirkkauden asettaa automaattitilaan ja ruutuaikaa olisi edes hieman maltillisemmin kuin allekirjoittaneella. Eli akkukesto oli erinomaisella tasolla - joskin pakko todeta, että sisarmalli, viime vuonna arvostelussamme käynyt OnePlus 15 tarjosi vielä napsun verran hurjempaakin akkukestoa. Mutta oikeastaan mikään muu testaamani huippupuhelin ei ole päässyt edes lähelle Realmen akkukestoa viime aikoina.

Kuten tavallista, Realmen myyntipakkauksen mukana ei toimiteta lainkaan laturia, vaan sellainen pitää hankkia itse - tai käyttää jo kaapista löytyviä latureita. Mutta hyvänä puolena todettakoon, että Realme osaa käyttää suoraan OnePlussan pikalatureita niiden täydellä teholla, eli kun puhelimet ovat saman konsernin kännyköitä, ne myös tukevat samaa, yhteistä pikalataustekniikkaa. Realme GT 8 Pro tukeekin hurjaa 120 watin latausnopeutta omalla (tai OnePlussan) laturillaan, jos laturi vain osaa sille 120 watin tehoa syöttää. Lisäksi puhelin tukee myös USB PD -standardia, 55 watin teholla, joka tarkoittaa sitä, että mm. Applen ja Samsungin pikalaturitkin toimivat mainiosti Realmen kanssa. Testasimme puhelimen latautumista tyhjästä täyteen laatikon perältä löytyneellä OnePlussan 160 watin laturilla, josta Realme osasi siis hyödyntää 120 watin verran. Puhelin latautui testissämme tyhjästä täyteen 41 minuutissa. Vastaavasti 65 watin USB PD -laturilla (josta Realme osasi ottaa 55 wattia sisään) tyhjästä täyteen latautuminen kesti noin 55 minuuttia. Mainioita lukuja, ottaen huomioon puhelimen ison akun.

GT 8 Pro tukee myös langatonta latausta 50 watin teholla ja tuohon latausnopeuteen yltääkseen puhelinta pitää ladata joko Realmen tai OnePlussan langattomalla laturilla. Realmen Android ja päivityslupaus Realme GT 8 Pro julkaistiin Android 16 -käyttöjärjestelmällä varustettuna, Realmen omalla RealmeUI -käyttöliittymällä. Realmen käyttöliittymä on lähes identtinen OnePlussan (ja molempien brändien emoyhtiön, Oppon) käyttöliittymään nähden, eli siirtymä OnePlussasta Realmen pariin on naurettavan helppo. Lisäksi jatkossa sekä Realme että OnePlus siirtyvät molemmat käyttämään Oppon ColorOS:ää, eli käyttöjärjestelmä tulee olemaan lähivuosina kaikissa kolmessa puhelinmerkissä täysin identtinen. Kuten yleensäkin, Realmen pariin on hyvin helppo hypätä Motorolan, Googlen Pixel-puhelinten, Asuksen tai Sonyn parista. Samsungista, Honorista tai Xiaomista siirtyminen vaatii hieman enemmän opeteltavaa, koska firmojen näkemykset Androidista poikkeavat sen verran paljon toisistaan.

Realmen käyttöliittymä on kaikin puolin viimeistelty ja huolella mietitty kokonaisuus, kuten toki sopii odottaakin valtavan kokoiselta kännykkävalmistajalta. Asiat toimivat ja löytyvät varsin loogisista paikoista. Tekoälyä on tietenkin tungettu mukaan varsin reippaalla kädellä, mm. OnePlussastakin tuttu henkilökohtainen tekoälypohjainen "ruutukaappausten jemma ja analysoija", MindSpace. Tekoälypohjainen kirjoitustyökalukin on tarjolla, mutta se ei ainakaan arvostelumme julkaisun aikaan vielä tukenut suomea lainkaan.