MobilePay on nyt 3 miljoonan suomalaisen puhelimessa

Janne Yli-Korhonen

MobilePay on nyt 3 miljoonan suomalaisen puhelimessa
Mobiililompakko MobilePay on saavuttanut uuden virstanpylvään, kun sen käyttäjämäärä ylitti elokuun alussa kolmen miljoonan rajan.

Tämä tarkoittaa, että sovellus löytyy jo useamman kuin joka toisen suomalaisen puhelimesta. Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger toteaa yhtiön olevan ainutlaatuisessa asemassa näin suurella käyttäjämäärällä, mikä hänen mukaansa todentaa palvelun lupauksen helposta, nopeasta ja turvallisesta maksamisesta.

Valtava käyttäjäkunta tuo Krögerin mukaan mukanaan myös suurta vastuuta toimintavarmuudesta. Jos sovellus lakkaa toimimasta esimerkiksi perjantai-iltapäivänä, joka kuuluu viikon vilkkaimpiin käyttöaikoihin, se aiheuttaa välittömästi ongelmia erittäin monen suomalaisen arjessa.

Mobiililompakkoon on tuotu vuoden 2026 aikana runsaasti uusia toimintoja. Kesäkuun alussa julkaistu 7–14-vuotiaille suunnattu Nuorten MobilePay on kerännyt parissa kuukaudessa jo yli 12 000 käyttäjää huoltajien suostumuksella.



Kauppiaille on puolestaan lanseerattu Get Paid by Vipps MobilePay -sovellus, joka muuttaa älypuhelimen maksupäätteeksi sekä kortti- että MobilePay-maksuille.

Lähimaksaminen eli täppääminen on laajentunut Bank Norwegianin Visa-kortteihin, Danske Bankin Mastercard-kortteihin sekä SEB:n kortteihin, minkä lisäksi iPhonella voi hyödyntää K-ryhmän Plussa-korttia ja kertyneitä Plussa-rahoja lähiluvulla.

Suomessa vuonna 2013 toimintansa aloittanut MobilePay yhdistyi norjalaisen Vippsin kanssa marraskuussa 2022. Yhdistyneellä Vipps MobilePaylla on tällä hetkellä noin 12,5 miljoonaa käyttäjää ja yli 400 000 maksupistettä. Yhtiön tavoitteena on laajentua kattavaksi eurooppalaiseksi mobiililompakoksi, ja ensi vuonna palvelun on määrä tavoittaa yhteistyöverkostonsa kautta jo 120 miljoonaa käyttäjää Euroopassa.


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