Paras älypuhelin alle 200 eurolla

Honor 5X ja Honor 7 Lite

Sony Xperia XA ja E5

Samsung Galaxy J5

Moto G5

Nokia 3

LG K10 ja K8

Valmistujaisten, ripille pääsyn ja myöhemmin kouluun paluun sesonki tarkoittavat kysyntäpiikkiä edullisten älypuhelimien myynnissä, minkä takia päätimme listata muutamia myynnissä olevia malleja ja vertailla niiden teknisiä ominaisuuksia.Alle 200 euron puhelimien vertailu on sikäli helppoa, että niissä harvemmin on mitään ohjelmistollista tai verkkopalveluihin kytkeytyvää lisäominaisuutta, joka hankaloittaisi laitteiden vertailua paperilla. Lisäksi edullisissa puhelimissa suunnittelijoiden kädet on sidottu budjettiin, minkä takia erilaisia irtiottoja on hankala tehdä. Näiden seikkojen takia halvat älypuhelimet ovat yleensä enemmän tai vähemmän samasta puusta veistettyjä: joissain puhelimissa on painotettu akun kokoa ja toisissa kameraa, mutta perusspeksit ovat kuitenkin lähellä toisiaan.Huawein Honor 5X ja Honor 7 Lite ovat niin teknisesti kuin muotoilullisesti toistensa klooneja. Honor 5X -mallista tosin löytyy 5,5 tuuman Full HD -näyttö, kun taas Honor 7 Litessä on pienempi 5,2 tuuman näyttö. Molemmissa puhelimissa on takakuoreen sijoitettu sormenjälkilukija ja 13 megapikselin kamera. Tallennustilaa on 16 gigatavua, käyttömuistia kaksi gigatavua ja akku on 3000 milliampeerituntia. Suorittimessa ja etukamerassa on eroa: 5X:ssä on Qualcommin piiri ja 5 megapikselin etukamera, kun taas Honor 7 Litessä on HiSilicon Kirin 650 -prosessori ja 8 megapikselin etukamera.Molemmat puhelimet saa omakseen 149 eurolla.Sonyn valikoimista löytyy alle 200 euron hintaluokasta niin ikään kaksi puhelinta, Xperia XA sekä Xperia E5. Huawein puhelimien tapaan kaksikko on hyvin pitkälti kuin kaksi marjaa. Eroa niidenkin välillä on lähinnä suorittimessa ja etukamerassa, lisäksi E5:ssä on hieman vähemmän muistia (1,5 GB vs 2 GB). Sonyn puhelimet häviävät teknisissä ominaisuuksissa Huawein puhelimille, sillä niistä puuttuu sormenjälkilukija ja lisäksi niiden näytön tarkkuus on vain 720p-tasoa. Akun kokokin on vain 2300 milliampeerituntia, kun Honoreissa akku on 3000 milliampeerituntia.Hintaa Xperia XA:lla ja Xperia E5:llä on noin 170 euroa.Suomessakin myyntimenestystä niittänyt Galaxy J5 maksaa suunnilleen yhtä paljon kuin Honorit, mutta sen 5,2-tuumaisen Super AMOLED -näytön tarkkuus on vain 720p-tasoa. Tallennusmuistia on 16 gigatavua, kamerassa on 13 megapikseliä ja etukamerassa on viiden megapikselin kenno. Akku on kookas, 3100 milliampeerituntia. Sormenjälkilukija kuitenkin puuttuu.Motorolan halvat älypuhelimet ovat tunnettuja niiden ohjelmistoihin tehtyjen vähäisten kikkailujen myötä, mikä on antanut mahdollisuuden tarjota hyvää after sale -ohjelmistotukea. Ohjelmistopäivitykset ovat seikka, jota ei tule arvostaneeksi puhelinta ostaessa, mutta jälkikäteen sitä tulee ikävä. Moto G5:n tekniikka on ajantasalla, sillä puhelimen takapuolelta löytyy kirkkaalla optiikalla varustettu PDAF-tarkenteinen 13 megapikselin kamera ja viiden tuuman näytön tarkkuus on Full HD -tasoa. Sormenjälkilukija löytyy myös paketista. Käyttömuistia on 3 gigatavua, mutta tallennusmuistia on tämän hintaluokan (n. 200 e) puhelimelle tyypilliset 16 gigatavua.Nokia on brändinä palaamassa jälleen älypuhelinmarkkinoille, minkä takia sen uudet Android-puhelimetkin kiinnostavat varmasti suomalaisia kuluttajia. Malliston edullisimman laitteen, Nokia 3:n, suositushinta on noin 139 euroa. Puhelimesta ei löydy sormenjälkilukijaa ja viiden tuuman näytön resoluutio on 1280x720 pikseliä. Edessä ja takana on kahdeksan megapikselin kamerat. Akun kapasiteetti on 2650 milliampeerituntia.LG:n uusimmat noin 200 euron hintaluokkaan mahtuvat puhelimet ovat K10 ja K8. Ensinnä mainittu ehkä sijoittuu enemmän 200-250 euron segmenttiin, vaikka sitä joissain paikoissa myydäänkin alle 200 eurolla. K8:n on taas selkeämmin vajaan 200 euron puhelin.K10:ssä ja K8:ssa on molemmissa 13 megapikselin pääkamera ja viiden megapikselin etukamera. Näyttö on 720p-tasoa, mutta K10:ssä kokoa on 5,3 tuumaa ja K8:ssa 5,0 tuumaa. Suorittimet ovat myös erilaiset: K10:ssä on MediaTek MT6750, mutta K8:ssa turvaudutaan Qualcommin Snapdragon 425:een. Akun kapasiteetti K10:ssä on 2800 milliampeerituntia, kun taas K8:ssa on tyydytty 2125 milliampeerituntiin. Lisämausteena K10:ssä on sormenjälkilukija.