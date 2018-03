Parhaat puhelimet keväällä 2018: 200 - 300 euroa

Suorituskyky

Näyttö ja koko

Kamerat

Tallennustila ja muisti

Käyttöjärjestelmä ja päivitettävyys

Loppusanat

Parhaat puhelimet 200 - 300 euroa:

Huawei Honor 9 (299 euroa)



Nokia 6 (299 euroa)



Motorola Moto G5S Plus (299 euroa)



Huawei P Smart (249 euroa)



Motorola Moto X4 (249 euroa)



Huawei Mate 10 Lite (299 euroa)

On tullut jälleen aika valita kuluttajamarkkinoiden parhaat puhelimet hintakategorioittain. Tulevien parin viikon aikana tulemme esittelemään omat suosikkimme useista eri hintakategorioista, ja keskitymme erityisesti edullisempiin puhelimiin.Koska huippulaitteet saavat palstatilaa tyypillisesti hieman edullisempia puhelimia enemmän, niin monella on varmasti melkoisen hyvä käsitys lippulaivapuhelimista. Useimmille ei tarvitse varmasti kertoa, että iPhone X ja Galaxy S9 ovat omassa noin tonnin hintaluokassaan erinomaisia puhelimia.Niinpä tulevien päivien ja viikkojen aikana julkaisemme neljä artikkelia, joissa keskitytään neljään älypuhelinten hintakategoriaan aina alle 100 euron puhelimista erittäin kilpailtuun alle 500 euron segmenttiin.Mutta aloitetaanpa katsaus hintakategorialla 200 - 300 euroa.Tällä rahamäärällä voi odottaa puhelimelta monia 500 euron puhelimesta löytyviä ominaisuuksia, mutta kaikkea ei voi saada. Erityistä huomiota kannattaakin kiinnittää muun muassa suorittimeen, kameraan sekä päivitettävyyteen.Huaweilla on tarjota melkoisen hyvä kattaus juuri tähän hintakategoriaan, mutta mm. Nokialta ja Motorolalta löytyy hyviä vaihtoehtoja.Tälle hintaluokalle tyypillisesti prosessorientaistelu käydään pääosin Snapdragon 630 ja Huawein tytäryhtiön valmistaman Kirin 659 -piirien välillä. Qualcommin Snapdragon-piiriä voi pitää hieman parempana valintana, mutta haarukkaan osui myös Honor 9 -malli, jonka sisuksista löytyy tehokkaampi Kirin 960.Niinpä Honor 9 on kategorian tehokkain laite, jota seuraavat Nokia 6 ja Moto X4 Snapdragon 630:lla. Motorolan Moto G5S Plus puolestaan tarjoaa ainoastaan Snapdragon 625 -piirin, joka on kenties porukan heikoin.Käytännössä kaikista valitsemistamme laitteista löytyy saman tason näyttö, joskin kokoeroja löytyy melkoisesti. Vaikka pääosin suurempaa näyttöä voidaan pitää parempana, niin se voi olla myös henkilökohtaisesti rajoittava tekijä.Monesti suurempinäyttöisessä puhelimessa on lisäksi suurempi akku, joka usein tarkoittaa parempaa akkukestoa. Suurin akku löytyykin isokokoisimmasta Mate 10 Litestä.Mikäli on valmis sijoittamaan 300 euroa laitteeseen, niin ehdottomasti kannattaa vaatia Full HD -tasoinen näyttö. Huaweilla on tässä kategoriassa ainoana tarjota uusi Huawei P Smart -malli, josta löytyy reunukseton näyttö, jonka resoluutio on Full HD+. Se tarjoaa enemmän näyttöpinta-alaa kuin muut laitteet.Vaikka Honor 9 on joukon tehokkain, niin siinä on puolestaan pienin näyttö. 5,15 tuuman kosketusnäyttö häviää selkeästi mm. G5 Plussan ja Nokia 6:n 5,5 tuumaiselle, mutta erityisen pieneksi se jää Huawei P Smartin 5,65 tuuman ja Mate 10 Liten valtaisan 5,9 tuuman näyttöjen rinnalla.Nokia 6, joka tarjoaa mukavan kokoisen näytön ja hyvän järjestelmäpiirin jää ainakin näennäisesti jälkeen kun kamera otetaan vertailuun. Se on koko porukan ainoa yhteen kameraan luottava laite. On tosin huomioitava, että esimerkiksi huippupuhelimissa Googlen Pixel 2 -laitteet ovat markkinoiden huippua juuri yhdellä kameralla.Erityisesti kun moni tämän hintaluokan kaksoiskameroista ei ole lähelläkään huippupuhelimia. Itseasiassa Nokia 6:n 16 megapikselin ehkä Honor 9:n 16MP+20MP kaksoikameraa lukuunottamatta kaikki kuvanlaadussa. Nokiasta löytyy myös automaattitarkenteinen selfie-kamera, joka on varsin harvinainen näky, erityisesti tässä hintakategoriassa.Motorolan kamerat eivät perinteisesti ole olleet kovinkaan erikoisia ja sama pätee tässä tapauksessa. Yksi huomion arvoinen seikka on, että Motorolan laitteet ovat Honor 9:n kanssa ainoita, jotka pystyvät 2160p-resoluution videokuvaukseen.Myöskään Huawein kaksoiskamerat, joissa avustaa 2 megapikselin sensori eivät tarjoa kovinkaan erikoisia tuloksia. Potrettimoodi tosin kaksoiskameroilla onnistuu.Kaikki tämän kategorian laitteet sisältävät kutakuinkin saman määrän RAM-muistia ja tallennustilaa, joten sen osalta ostopäätöstä ei todennäköisesti kannata tehdä. Jokaisesta löytyy myöskin microSD-muistikorttipaikka, jolla saa laajennettua tallennustilaa.Uusimmat laitteet eli Nokia 6 ja Huawei P Smart tulevat jo uudella Android 8.0 Oreo -käyttöjärjestelmällä, mutta myös Motorola on yleensä hyvä päivityksissään. Niinpä Moto X4 onkin jo päivittynyt niin ikään Oreo-versioon ja päivitys on tulossa tiettävästi pian myös G5S Plussalle.Myös ainakin osassa maailmaa Honor 9 on päivittynyt Oreoon ja Mate 10 Liteen sitä huhutaan myös.Nykyisen Androidin osalta siis päivitykset ovat melkoisen samalla tasolla, mutta tulevaisuudessa eroja todennäköisesti syntyy enemmän. Nokia 6 ja Motorola Moto X4 kuuluvat Android One -ohjelmaan, joka tarkoittaa, että niissä nähdään puhdas Android-kokemus. Tämän lisäksi Nokia-puhelimia valmistava HMD Global on profiloitunut erittäin pikaisten päivitysten toimittajana.Näin päättyy 200 ja 300 euron välimaastoon sijoittuvien älypuhelinten vertailu, jossa eroja löytyi jokaisen älypuhelimen hyväksi. Valinnan voi siis tehdä melko huoletta koko kuusikosta, kunhan pitää mielessä omat mieltymykset.