HDM Global on tiedottanut, että se on aloittanut päivityksen ensimmäiselle Nokia-älypuhelimelle. Kyseessä on EISA-palkittu Nokia 7 Plus , jolle päivitys tuo monenlaisia uudistuksia.Kyseessä on myös samalla ensimmäinen Snapdragon 660 -alustan päälle rakennettu puhelin, jolle julkaistiin uusin Android-versio. Android 9 Pie tarjoaa uutta niin käyttöliittymän ulkonäön kuin ominaisuuksienkin osalta.Android 9 Pie:ssa uutta on mm. tekoälyllä parannettu näytön ja akun toiminta uudistetut ilmoitukset sekä täysin uusi käyttöliittymän navigointi