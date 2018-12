Suorituskyky

Parhaat puhelimet 200 - 300 eurolla (satunnaisessa järjestyksessä), katso päivän hinnat kullekin puhelimelle linkin takaa:

Vuoden loppu lähestyy ja joulusensonki on parhaillaaan kuumimmillaan käynnissä. Niin ollen onkin oiva katsastaa loppuvuoden 2018 parhaat älypuhelimet.Koska perinteisesti huippupuhelimet saatavat eniten tilaa mediassa, myös meillä, niin tässä tapauksessa otamme käsittelyyn edullisemmat älypuhelimet, jotka ovat mielestämme suosittelemisen arvoisia.Katsastamme älypuhelimet hintakategorioittain (100 - 200 euroa, 200 - 300 euroa, 300 - 500 euroa), joista tässä tapauksessa käsittelemme keskimmäisen 200 - 300 euron hintakategorian.Kyseinen segmentti on erittäin mielenkiintoinen, sillä valmistajat ovat pyrkineet tuomaan yhä useampia jopa huippulaitteista löytyviä ominaisuuksia halvempiin malleihin, ja nyt niitä nähdään jopa alle 300 euron laitteissa.Kiinnitämme tässä kategoriassa erityisesti huomiota mm. suorittimeen, kameraan ja päivitettävyyteen, joka tuo laitteelle lisää käyttöikää.200 - 300 euron laitteille suorituskyky on yksi kompastuskivistä, johon on syytä kiinnittää huomiota. Älypuhelinvalmistajat pyrkivät tuomaan entistä enemmän huippupuhelinten ominaisuuksia halvempiin laitteisiin, mutta huippusuorittimet eivät valitettavasti ole tarpeeksi halpoja, jotta niitä nähtäisiin kovin näin edullisissa laitteissa.Niinpä tässä hintakategoriassa ei nähdä juuri huipputasoon pääseviä piirejä, kuten Snapdragonin 8xx -sarjaa, Huawein osalta Kirin 9xx -sarjaa tai Samsungilta Exynos 8 tai 9 -sarjan suorittimia.Niinpä suorituskyvyn osalta keskitasoa tarjoavat Kirin 659 -piirillä varustettu Huawei P20 lite ja Snapdragon 625:llä varustettu Motorola One. Hyvällä suorituskyvyllä varustettuja ovat puolestaan Samsungin Galaxy A8 (2018) sekä Xiaomi Mi A2.Huipulla on kuitenkin Huawein Honor Play, joka sisältää astetta paremman Kirin 970 -piirin. Vaikka se ei päihitä parhaita Snapdragon-piirejä nopeudessa, niin tässä hintakategoriassa se on ylivoimaisesti paras.RAM-muistin osalta eroja ei juuri synny, joten Honor Play ottaa voiton tässä kategoriassa ja palkintopallille mahtuu lisäksi Xiaomin ja Samsungin laitteet.Koko valitsemamme viisikko Motorolan laitetta lukuunottamatta sisältää Full HD+ -resoluution näytön. Vaikka monille 720p-resoluution näyttö on riittävä, niin Full HD -tarjoaa esimerkiksi YouTubessa huomattavasti enemmän tarkkuutta, jota on vaikea olla huomioimatta.Resoluution lisäksi löytyy tietysti myös muita eroja näytöistä. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy tietysti näytön kokoon, joka vaihtelee 5,6 tuumasta aina 6,3 tuumaan. Pienin näyttö on Samsung Galaxy A8 (2018):ssa ja suurin puolestaan Huawei Honor Playssä.Kokoa riittää tosin molemmissa, ja sen suhteen valinta on helppo suunnata mihin vain laitteeseen. Erityisesti sillä tämä tarkoittaa myös, että Samsung on myös muuten selkeästi pienempi kuin Honor Play, ja tämän lisäksi Samsung tarjoaa ainoana AMOLED-paneelin, joka tarjoaa muita selkeästi paremman kontrastin, paremman kuvan ja pienemmän virrankulutuksen.Honor Playn koko tosin tarkoittaa myös, että siinä on joukon selkeästi suurin akku, peräti 3750 milliampeerituntia muiden 3000 milliampeeriin nähden. Kaikki laitteista tukevat pikalatausta.Älypuhelimen kamera on monille se tärkein, tai ainakin yksi tärkeimmistä, ostokriteereistä. Niiden laatu vaihteleekin todennäköisesti eniten vertailun laitteissa.Tarjolla on niin yksittäisiä kameroita, kaksoiskameroita kuin jopa kaksoiskameroita selfie-käyttöön. Kaikki ei myöskään ole tietysti kiinni kameroiden määrästä, tai edes megapikseleistä, vaikka monesti suurempi määrä molemmissa auttaa hyvien kuvien ottamisessa.Megapikselimäärän lisäksi on hyvä huomioida erityisesti kameroiden aukkolukemat, pääkamerassa perinteisesti pienempi aukko kertoo paremmin pärjäävästä kamerasta.Esimerkiksi aiemmissa kategorioissa hyvin pärjännyt Honor Play sisältää monta kameraa, kaksi takana ja yhden edessä, mutta niiden aukkoluvut ovat niin suuria, että jälki ei ole kilpailijoiden veroista.Takaosan syvyyskamera voi tosin hieman auttaa, ja sellainen löytyy myös Motorola One:sta, jonka megapikselin lukema on hieman pienempi, mutta aukkoluku puolestaan parempi.Myös Huawein toinen laite, P20 sisältää kahden aiemman kaltaisen kamerajärjestelmän, joka on keskitasoa.Kärki koostuu tässä tapauksessa Xiaomi Mi A2:sta ja Samsung Galaxy A8 (2018):sta, joiden takakamerat tarjoavat aiempia merkittävästi paremmat aukkoluvut: Xiaomi f/1.8 ja Samsung peräti f/1.7. Megapikseleitä Xiaomissa on puolestaan 13 ja Samsungissa 16, mutta vielä tärkeämpänä voidaan nähdä Samsungin osaaminen kameroissa.Niin ollen Samsungin laite voittaa tämän osion jo takakameran osalta, mutta lisäksi se tarjoaa ainoana kaksoisetukameran, jossa on normaalin linssin lisäksi potrettimoodin (Live Focus) mahdollistava toinen linssi.Tallennustilaa kaikissa on 64 gigatavua lukuunottamatta Samsungin laitetta, jossa tallennustila rajoittuu 32 gigatavuun. Tallennustilan jatkaminen muistikortilla onnistuu kuitenkin Galaxy A8 (2018):ssa ja kaikissa muissakin laitteissa Xiaomi Mi A2:ta lukuunottamatta.RAM-muistia kaikissa on 4 gigatavua, joka on hyvä määrä tämän hintatason laitteeseen.Käyttöjärjestelmä ja päivitettävyysKäyttöjärjestelmä on kaikissa vaihtoehdoissamme Android, mutta muun muassa versioissa on eroja. Galaxy A8 (2018) saapui myyntiin Android 7.1.1 (Nougat) -versiolla, mutta siihen on saatavilla Android 8.0 (Oreo) -versio.Uudempi Oreo (8.0 tai 8.1) löytyy muista laitteista suoraan, mutta parhain laite päivitettävyyden osalta on ehdottomasti Motorola One, joka tarjoaa suoraan Googlen oman Android One -version käyttöjärjestelmästä, joka tarkoittaa ensimmäisten joukossa päivityksiä, olipa kyse tietoturvasta tai ominaisuuksista.Android One -päivityksen voi tehdä myös Xiaomin Mi A2 -laitteeseen, mutta se ei ole valmiiksi asennettuna.Huawein puhelimet päivittyvät perinteisesti hieman Samsungin laitteita nopeammin ja sekä Honor Play:ssa että P20 lite:ssä on Android Oreo jo asennettuna, joten ne ovat tämän kategorian osalta keskikastia.Joukon viidestä laitteesta löytyy kaikista jotain erinomaista tähän hintakategoriaan, ja valinnassa ei voi mennä kovin paljon pieleen valitsipa minkä tahansa laitteista.Tärkeintä on, että tiedostaa omat preferenssit, tietää mistä voi tinkiä ja valitsee niiden perusteella laitteen.Lisää 200 - 300 euron älypuhelimia löydät täältä P.S. Muista lukea myös Parhaat puhelimet 300-500 eurolla sekä Paras puhelin 100-200 eurolla -artikkelimme, mikäli budjetissasi löytyy joustovaraa.