Joko julkaisu on käsillä? Nokia 9 Pureview'stä vuoti lisää kuvia

on määrä pitää tämän viikon sunnuntaina eli 24. helmikuuta lehdistötilaisuus , jossa nähdään varmasti uusia Nokia-brändättyjä älypuhelimia. Sopivasti julkistustilaisuuden alla Nokia 9 Pureview -puhelinmallista on vuotanut verkkoon kuvia Puhelimesta on tihkunut tietoa tasaisena virtana viime syksystä lähtien. Vuoden vaihtumisen aikoihin nettiin vuoti viralliselta vaikuttava promo-videokin . Vuodot kaikkineensa viittaisivat siihen, että HMD Global olisi markkinointimateriaalin osalta valmis julkaisemaan Nokia 9 Pureview'n, joten sopiva esittelyajankohta voisi olla juuri sunnuntaina.Erikoista Nokia 9 Pureview'ssa on sen viidestä kennosta koostuva kamera, jonka tarkempaa funktiota sekä sen suomia mahdollisuuksia älypuhelinkuvaamiseen ei tunneta. Ainakin useat kennot mahdollistavat tehokkaan kohinanpoiston. Puhelimella otettujen kuvien tarkennustakin voi ehkä säätää jälkikäteen.