Parhaat puhelimet alle 300 euroa (kesä 2019)

Alle 300 euron puhelimia kutsutaan niin sanotusti alemman keskitason puhelimiksi. Tavallaan alle 300 euron puhelin on edelleen halpa puhelin, ainakin Samsung Galaxy S10+ tai Apple iPhone XS puhelimiin verratessa. Nämä puhelimet maksavat yli tuhat euroa. Samaan aikaan keskitason puhelimet tarjoavat hintaansa nähden riittävästi ominaisuuksia.Vuoden 2019 aikana julkaistuja puhelimia ovat Motorola One Vision (julkaistu toukokuussa), Honor 20 Lite (huhtikuu), Samsung Galaxy A40 (maaliskuu), Motorola Moto G7 Power (helmikuu), Motorola Moto G7 (helmikuu) ja Xiaomi Redmi Note 7 (tammikuu).Miksi valita mahdollisimman tuore puhelin?Tämän vuoden puolella julkaistu puhelin todennäköisesti saa päivityksiä käyttöjärjestelmään. Ainakin puhelimen kuuluessa Googlen Android One -projektiin . Tämä tarkoittaa, että puhelin saa vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään sekä tietoturvaan. Käyttöjärjestelmän päivitykset lisäävät puhelimen käyttöikää, joten Android One -puhelin on oiva valinta, jos tarkoituksena on käyttää puhelinta pidemmän aikaa.Esimerkiksi Motorola One Vision on Android One -puhelin. Käyttöjärjestelmänä toimii siis Android 9 Pie. Näytöllä on kokoa 6,30 tuumaa, resoluutio on Full HD+ -tasoa ja kuvasuhde on 21:9. Näytössä on myös reikä etukameralle, joka tuttu muun muassa Galaxy S10-sarjan puhelimista. Pääkamera on paperilla erittäin vakuuttava 48 megapikselin versio optisella kuvanvakauksella varustettuna.Muita Android One puhelimia ovat Motorola One, Xiaomi Mi A2 ja Xiaomi Mi A2 Lite.Apple päivittää vanhoja iPhone-puhelimia hyvin pitkään. Apple iPhone 6s puhelinta myydään noin 290 euron hinnalla ja se saa vielä päivityksen uusimpaan käyttöjärjestelmäversioon . Apple iPhone 6s on siis ihan kohtuullinen valinta vielä vuonna 2019.Keskitason puhelimissa suorituskyky on jonkin verran parantunut viime vuosien aikana. Puhelimen suorituskykyyn vaikuttaa mobiilisuorittimen lisäksi käyttömuistin määrä. Pitkälti kaikista listan puhelimista löytyy 4 gigatavua keskusmuistia. Poikkeuksena on tietenkin iPhone 6s, jossa on 2 gigatavua keskusmuistia. Apple tekee hyvää työtä optimoinnin suhteen, joten kaksi gigatavua riittää.iPhone 6s julkaistiin jo vuonna 2015, mutta saatavuus on edelleen todella hyvällä tasolla. Puhelimesta löytyy Applen A9 -siru, 3D Touch -tekniikka, 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 3.5 mm kuulokeliitin. Puhelimen 12 megapikselin kameralla saa edelleen otettua kohtuullisia kuvia ja videoita. Näytön HD resoluutio on heikompaa tasoa verratessa Android-puhelimiin, joista löytyy Full HD+ -resoluution näyttöjä.Ihan tehokkaimpia piirejä näistä edullisimmista puhelimista ei vielä löydy. Poikkeuksena on Honor Play, josta löytyy Huawein Kirin 970. Ei ihan uusin piiri, mutta tarjoaa kuitenkin erinomaista suorituskykyä, ainakin tässä hintaluokassa. Muista puhelimista löytyy Qualcommin keskitason Snapdragon -piirejä.Samsungin puhelimet tunnetaan hyvistä näytöistä. Alle 300 eurolla saa Samsung Galaxy A40 puhelimen, josta löytyy 5,9" Full HD+ Super AMOLED -näyttö. AMOLED -paneeli ovat yleisesti suosituimpia kuin IPS -paneelit. AMOLED -paneelien yksi etu on parempi akkukesto, jos näytöllä on paljon mustaa, kuten esimerkiksi musta taustakuva.Full HD -näyttö on hyvin yleinen tässä hintaluokassa. Vain Motorola Moto G7 Power, Motorola One ja iPhone 6s ovat puhelimia, joissa on HD-näyttö.Kamera on puhelimessa erittäin tärkeä asia. Pelkästään megapikselien suhteen voiton vievät Motorola One Vision ja Xiaomi Redmi Note 7. Molemmissa on 48 megapikselin pääkamera sekä 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.Yleisesti kamerat ovat parantuneet näissä edullisissa puhelimissa, joten kohtuullisia tuloksia voi odottaa saavan listan jokaisella puhelimella.Sisäistä tallennustilaa on myös mukavasti saatavilla. Motorola One Vision, Honor 20 Lite ja Xiaomi Redmi Note 7 puhelimista löytyy 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Muista puhelimista löytyy 64 gigatavua. Myös muistikorttipaikka on käytettävissä useissa puhelimissa, jos tallennustila uhkaa loppua kesken.Viimeisenä akkukesto. Jos pitkä akunkesto on sinulle tärkein, kannattaa katseet suunnata esimerkiksi Motorolan Moto G7 Power puhelimeen, josta löytyy 5000 mAh akku. Muiden puhelimien akun kapasiteetti on 3000 - 4000 mAh.Tällä hetkellä puhelinmarkkinoilla yksi puhutuimmista asioista on Huawein ja Honorin tilanne. Kielloista johtuen Huawein tulevaisuus on hieman epävarmaa. Saat kaiken tarvittavan tiedon tilanteesta ja uutisoinnista tästä Katso myös: