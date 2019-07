Samsung Galaxy A90 huhut: 5G, Snapdragon 855, 4500 mAh akku

5G

Internetissä harva puhelin säästyy ilman huhuja ja vuodettuja tietoja. Samsung Galaxy A90 on yksi näistä puhelimista, josta liikkuu mukavasti tietoa ympäri nettiä. Galaxy A90 herättää kiinnostusta, koska se tulee sisältämään 5G-yhteyden sekä tehokkaan Snapdragon 855 -piirin.Tätä on huhuttu paljon, joten se todennäköisesti pitää paikkansa. Galaxy A90 tulee siis 5G-versiona. Aiemmin kerrottiin , että Samsung Galaxy A90 tulisi myös 4G-versiona, mutta Ice universen mukaan puhelimesta tulee vain 5G-malli.Samsung Galaxy A90 tulee sisältämään tehokkaan Snapdragon 855 -piirin, 6 gigatavua keskusmuistia sekä Android 9 Pie käyttöjärjestelmän. Nämä tiedot ovat varmistuneet Geekbenchin tietokannasta. Aiheesta uutisoi muun muassa GSMArena.com Virtaa antaa 4500 mAh akku ja akun saa täyteen 45 W pikalatauksella.Takaa pitäisi kameroita löytyä kolme kappaletta: 48 MP + 12 MP + 5 MP.Etukameran osalta viimeisimmät vuodot Ice universeltä kertovat, että puhelimessa käytettäisiin Infinity-U -näyttöä, johon on laitettu etukamera. Alkuvuodesta huhuttiin , että Samsung Galaxy A90 etukamera olisi esiin nousevaa mallia.6.7" Full HD+ Super AMOLED Infinity-U -näyttö. Näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin.Mielenkiintoiseksi asiaa tekevät Samsung Galaxy A90 kotelot ja suojat, joita voi ostaa esimerkiksi Gigantilta tai Multitronicilta. Multitronic myy silikonista valmistettua suojakuorta sekä nahkaista lompakkokoteloa Gigantti myy myös samaa silikonista kuorta , jota kerrotaan olevan varastossa 100+ kappaletta.Tiedoissa mainitaan puhelimeksi Samsung Galaxy A90 ja kuvista puolestaan selviää puhelimen ulkonäkö. Kuvissa esiintyvät muun muassa kolme takakameraa sekä näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin. Kuvissa ei kuitenkaan näy nyt huhuttua Infinity-U -näyttölovea. Myös OnLeaks kertoo , että puhelin ei sisällä nousevaa etukameraa tai kääntyvää kameraa, kuten Galaxy A80. Galaxy A90 huhuttu 4500 mAh akku myös tukee tätä väitettä, koska näin isoa akkua on vaikea saada mahtumaan jos puhelin sisältää jonkinlaisen moottorin nousevaa tai kääntyvää kameraa varten. Galaxy A80 sisältää 3700 mAh akun ja kooltaan puhelin on pitkälti sama.Ice universen mukaan puhelin julkaistaan joskus syyskuun tai lokakuun aikana. Samsung Galaxy Note10 esitellään 7. elokuuta , joten Samsung Galaxy A90 julkaistaan mahdollisesti sen jälkeen.Galaxy A90 tulee olemaan yksi halvimmista 5G-puhelimista vuoden toisen puoliskon aikana. Tällä hetkellä esimerkiksi OnePlus 7 Pro 5G -puhelimen hinta on 899 euroa ja Samsung Galaxy A80 hinta on noin 680 euroa . Galaxy A90 hinta tulee todennäköisesti olemaan 700 - 900 euron hintahaarukassa.Lue myös: