Arvostelussa Sony Xperia 5 V, se vähän pienempi huippupuhelin - loistavat kamerat, paras akkukesto ... ja tukeva hintalappu

Sony Xperia 5 V arvostelu - loistavat kamerat, huikea akkukesto

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Sony on jo vuosien ajan päättäväisesti kulkenut täysin omia polkujaan kännykkämaailmassa. Yhtiön mallien valikoima on kapea, mutta selkeästi muista valmistajista erottuva. Yhtiön Xperia 5 -mallisto on tunnettu siitä, että se on aavistuksen verran riisuttu versio yhtiön superpuhelinten eli Xperia 1 -malliston puhelimista. Samalla Xperia 5 -mallisto on yksi viimeisistä pieniksi kännyköiksi laskettavista puhelimista, ollen kuitenkin ominaisuuksiltaan todellinen lippulaivapuhelin. Saimme arvosteluumme syksyllä 2023 julkaistun Sony Xperia 5 V -mallin, joka jatkaa yhtiön 5-sarjan viitoittamalla tiellä. Tasan tuhannen euron hintalapulla myyntiin tullut Xperia 5 V on siis pienehkö superpuhelin, joka tarjoaa paperilla käytännössä kaiken mahdollisen, mitä tuhannen euron puhelimelta voi vaatia. Pistimme uutukaisen noin kuukauden mittaiseen käyttötestiin, jona aikana puhelin otettiin aktiiviseen käyttöön, käyttöpuhelimen muodossa. Joten, paneudutaampa siihen, miltä Sonyn uutukainen testimme perusteella vaikutti. Sony Xperia 5 V tekniset tiedot Mitat:

154 x 68 x 8,6 mm

Paino:

182 grammaa

Näyttö:

6,1 tuumaa; 1080x2520; OLED; 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Muisti:

8 gigatavua käyttömuistia;

128 gigatavua tallennustilaa

128 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

48 megapikselin pääkamera (f/1,9; OIS)

12 megapikselin ultralaajakulmakamera

12 megapikselin ultralaajakulmakamera Etukamera:

12 megapikseliä

Akku:

5000 mAh

Lataus:

30 watin pikalataus (USB PD)

15 watin langaton lataus

15 watin langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

Android 13

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; 3,5mm kuulokeliitäntä;

microSD-muistikorttipaikka;

IP65/IP68

microSD-muistikorttipaikka; IP65/IP68 Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvostelun aikaan 999 euroa, tarkista uusin hinta täältä Muotoilu, rakenne ja ulkonäkö

Sony on viimeisten vuosien aikana hionut itselleen tunnistettavan muotokielen ja Sony Xperia 5 V ei petä tässä suhteessa pätkääkään: puhelin on täysin selkeä Sonyn puhelin. Silmiinpistävin piirre Sonyn puhelimessa on tietysti sen muita kännyköitä kapeampi muotoilu, eli puhelin on tavallaan suklaapatukan muotoinen, pitkä mutta kapea. Mutta Xperia 5 -sarjan toinen erikoisuus on tietysti sen koko: puhelin on ainoastaan 68mm leveä, tehden siitä yhden harvoista pienistä älypuhelimista, jota voi jo kohtuullisesti käyttää myös yhdellä kädellä. Muotoilun vuoksi - tai sen ansiosta, riippuen näkökulmasta - puhelimen näytön kuvasuhde on erikoinen 21:9 eli se on pystysuunnassa leveyteensä nähden todella "pitkä".

Merkittävä, joskin pienehkö muutos muotokieleen on se, että Sony Xperia 5 V on erittäin kulmikas. Puhelin on edestä ja takaa täysin tasainen ja sivuillakaan ei ole mitään pehmentäviä kaaria, vaan sivuille on jätetty hieman ulospäin työntyvä, jyrkällä kulmalla varustettu reunus. Vaikka ulkonäöstä voidaan olla kenties montaa mieltä, materiaalivalintojen osalta Sony ei ole tehnyt kompromisseja: puhelin tarjoaa IP65/68 -vedenkestävyyttä ja sekä etu- että takalasina on käytetty Corning Gorilla Glass Victus 2 -lasia, eli parasta mitä markkinoilla on tarjota tällä hetkellä.

Puhelimen kaikki painikkeet on keskitetty sen oikealle sivulle. Sivulta löytyy äänenvoimakkuuden keinusäädin, virtanäppäin, joka toimii samalla myös sormenjälkilukijana sekä alimpana kameran laukaisupainike. Laukaisupainike toimii, kuten sen kameroissa kuuluukin toimia: laukaisimen painaminen avaa aina kamerasovelluksen käyttöön. Ja laukaisin on kaksivaiheinen, eli painamalla painiketta kevyesti alemmas, kuva tarkentuu - ja painamalla laukaisimen pohjaan, otetaan kuva. Eli painike toimii aivan kuten mummon digijärkkärissäkin.

Alareunasta löytyy puolestaan USB-C -liitin latausta ja tiedonsiirtoa varten sekä SIM-kortin kelkka. SIM-kortin kelkka aukeaa kynnellä vetämällä, eli erillistä "SIM-kelkan työkalua" ei tarvita lainkaan. Korttikelkkaan saa SIM-kortin lisäksi myös microSD-muistikortin - harvinaisuus, jota useimmissa nykypuhelimissa ei enää näe.

Vasen kylki onkin sitten täysin tyhjä, eli siellä ei ole painikkeita eikä mitään toimintoja.

Yläreunasta puolestaan löytyy jälleen yksi harvinaisuus eli 3,5mm kuulokeliitäntä. Liitäntä toimii tietysti myös kahteen suuntaan, eli se tukee myös mikrofoneja ja kuulokemikrofoneja. Käsituntumaltaan Sony Xperia 5 V on erittäin laadukkaan tuntuinen. Puhelin solahtaa käteen todella helposti, osittain sen kapean muotoilun ansiosta. Mikään paikka ei nitise eikä natise, vaan rakenne on jykevä ja kestävän oloinen. Useimpia nykypuhelimia aavistuksen verran keveämpi paketti lisää miellyttävyyden tunnetta. Kevyesti mattapintainen takaosa on myös kohtuullisen hyvä valinta: siihen ei testissämme jäänyt häiritsevän paljoa sormenjälkiä. Valitettavasti pinta on kuitenkin niin liukas, että tämäkin puhelin luisuu vähänkään kaltevammalta pinnalta armotta lattialle. Rakenteesta on pakko mainita sellainen seikka, että jyrkillä piirteillä viistetty sivuprofiili onnistui aiheuttamaan allekirjoittaneelle rakon sormen toisen nivelen kohdalle testijaksomme aikana, eli pidin puhelinta jotenkin niin, että kyljen kulma onnistui hankaamaan aina samaa kohtaa sormesta. Tätä ei kuitenkaan voi pitää isona miinuksena, sillä harvalla on todennäköisesti sama käsien koko ja sama tapa pitää puhelinta kädessä kuin testaajalla. Näyttö Näytön osalta Sony Xperia 5 V tarjoilee venytettyä FullHD -tarkkuutta, yhdistettynä 120 Hz virkistystaajuuteen. Näyttötekniikkana on käytössä OLED. Valitettavasti Sony ei ole saanut uusiinkaan puhelimiinsa mukaan vielä dynaamista virkistystaajuuden vaihtumista, joka reagoisi lennosta siihen, mitä näytöllä tapahtuu. Tokihan kyseinen toiminto ei käytettävyyttä auta - joskaan ei huononnakaan - lainkaan, mutta sillä saataisiin puhelimen akkukestoa puristettua paremmaksi.

Yksi mielenkiintoinen suunnitteluvalinta on myös Sonylle ominaista ja se näkyy myös Sony Xperia 5 V:ssa: puhelimen näytössä ei ole lainkaan etukameran koloa. Sen sijaan Sony on päättänyt yksinkertaisesti käyttää hieman isompaa yläreunusta näytön yläpuolella, jossa etukamera piilottelee. Omat silmäni ovat jo tottuneet kamerakoloihin näytössä, joten kesti itse asiassa parikin viikkoa ennen kuin tajusin, että näytössä ei tosiaankaan ole koloa tai reikää lainkaan. Väritoiston osalta Sony ei petä, sillä puhelimen väritoisto oli lähes täydellisellä tasolla. Oletusasetuksilla väritoisto on hieman viileään päin taittava, mutta valitsemalla asetuksista ns. Creator Mode -tilan, on väriavaruus erittäin, erittäin luonnollinen. Näyttö tukee myös HDR10-tilaa, joskaan ei Dolby Visionia. Valoteholtaan näyttö on parantunut merkittävästi sitten parin vuoden takaisen, jolloin Sonyn puhelinten suurin rasite oli juurikin heikko valoteho. Sony Xperia 5 V on mielestäni vajaan 1000 nitin kirkkaudellaan erittäin hyvin käytettävissä, myös kirkkaassa, suorassa auringonpaisteessa.

Xperia 5 V:n näyttötekniikka on hintaluokassaan erittäin hyvää tasoa ja ainoa parannus, mitä näyttöön kaipaisi, olisi dynaaminen virkistystaajuuden vaihtelu. Nykyisellään puhelin käyttää 120Hz tilaa käytännössä lähes kaikkeen mahdolliseen, selainta ja muutamaa muuta sovellusta lukuunottamatta (jos käyttöön on valittu korkea virkistystaajuus). Toki dynaamisen virkistystaajuuden ainoa varsinainen käyttökohde olisi akkukeston venyttäminen - ja sitä käsittelemme hieman myöhemmin, omassa kappaleessaan. Suorituskyky Sony Xperia 5 V suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 eli tehokkainta, mitä Android-puhelinten järjestelmäpiirien saralla on tarjolla tällä hetkellä. Käyttömuistia (RAM) on pakattu mukaan 8 gigatavun verran ja muistityyppinä on käytössä LPDDR5X. Tallennustilaa on saatavilla Suomessa myytävässä mallissa 128 gigatavua ja isompia malleja ei maassamme myydäkään. Tallennustila on sinänsä pienehkö, etenkin tämän hintaluokan puhelimelle, mutta onneksi teratavuun asti laajennettavissa oleva microSD-tuki paikkaa ongelmaa varsin hyvin. Suorituskyvyn osalta paketti on tietysti kasassa paperilla: onhan käytössä tehokkain mahdollinen järjestelmäpiiri ja reippaasti käyttömuistia. Ja sekä suorituskykyä mittaavissa testeissä että käytännön elämässä asia tuli havainnollistettua hyvin: Xperia 5 V on täysin samoissa tehoissa kuin muutkin Snapdragon 8 gen 2 -piiriä käyttävät huippupuhelimet. Ilahduttavaa on etenkin se, että Xperia 5 V ei kuumu myöskään raskaan kuorman alla. Sonylla oli vielä pari vuotta sitten pahoja ongelmia puhelintensa lämmönhallinnan kanssa ja siitä aiheutui hyvinkin erikoisia ongelmia vanhempien mallien osalta. Nyt näyttää siltä, että paremmalla sisäisen rakenteen suunnittelulla ja ohjelmistojen viilailuilla ongelmista on päästy kokonaan eroon. Mutta kolikolla on toinen puolensa: Xperia 5 V tuntui ns. jäädyttävän varsin reippaalla kädellä taustalle jääviä raskaita sovelluksia. Tähän ei myöskään auttanut minkään asetuksen ruuvaaminen puhelimen asetuksista. Omassa käytössäni tämä näkyi siten, että Pokemon Go oli sulkeutunut itsestään taustalla ollessa ja käynnistyi aina uudestaan, jos menin hetkeksi hyppäämään toiseen sovellukseen ja palasin takaisin Pokemonia pelaamaan. Ohjelmiston puuttuminen lämmönhallintaan näkyi myös siinä, että suorituskykytestejä useamman kerran ajaessa alkoivat puhelimen tulokset laskemaan merkittävästi kerta kerran jälkeen. Mutta toisaalta, puhelin ei kertaakaan lämmennyt merkittävästi. Jatkuvaa, tappavan tasaista suorituskykyä vaativille, kuten kilpamielessä harrastaville mobiilipelaajille Sony ei kuitenkaan ole tästä syystä mielestäni oikea valinta. Kaikille muille puhelin tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä, joka näkyy siinä, että kaikki yksinkertaisesti vain toimii - ja sulavasti. Kamerat Merkittävin ja helpoimmin havaittava muutos Xperia 5 V:ssa sen edeltäjiin nähden on tietysti se, että Sony on päättänyt poistaa Xperia 5 V:sta kokonaan sen telekameran eli tuttavallisemmin zoomikameran. Päätös perustunee todennäköisesti rahaan ja erottautumiskykyyn. Jo parin vuoden ajan Xperia 1 ja Xperia 5 -sarjat ovat olleet hieman turhankin lähellä toisiaan ominaisuuksiensa osalta, jolloin olen itsekin päätynyt suosittelemaan huippu-Xperiasta kiinnostuneita valitsemaan vitosen - "koska se on lähes sama, paljon halvemmalla". Poistamalla telekamera, tästä ongelmasta päästään näppärästi eroon ja mallien väliset erot ovat selkeämmät. Toinen syy on tietysti se, että Xperia 5 V hintalappu on haluttu pitää jokseenkin tolkullisena.

Mutta perehdytäänpä jäljelle jääneisiin kameroihin hieman. Pääkameran sensorina toimii nyt upouusi 52 megapikselin Sony ExmorT IMX 888 -sensori. Sensorista saadaan ulos 48 megapikselin aktiivisella tarkkuudella alaspäin skaalattuja 12 megapikselin kuvia - f/1,9 aukolla ja optisella kuvanvakaimella (OIS) varustettuna. Sensorin erikoisuus on siinä, että Sonyn kuvantamislaboratoriossa on vietetty muutama yötön yö ja saatu kehiteltyä sensori, jossa on kaksi päällekkäin ladottua kerrosta valoherkkiä diodeja. Eli fyysisesti pieneen tilaan ollaan saatu limittäin ja kahdessa kerroksessa paketoitua tuplamäärä "pikseleitä". Samalla myös diodien kokoa on saatu kasvatettua isommiksi, kun tilaa on tavallaan aiempaa reilummin. Koko härrävärkästä kannattaa ymmärtää lähinnä se, että 1/1,35" sensori tarjoaa muita samankokoisia sensoreita enemmän kykyä valon nappaamiselle. Tällöin tietysti myös mm. kohina kuvissa vähenee, huonoissakin valaistusolosuhteissa. Sen avulla saadaan myös Sonyn markkinointipuheiden mukaan tuotettua 2x "häviöttömiä" kuvia, eli kyseessä ei olisi digitaalinen kuvan rajaus, vaan sensorin tekemä "älykäs" kuvan rajaus. Pääkameran sensori on myös täsmälleen sama sensori, joka löytyy myös isoveljestä eli Sony Xperia 1 V:sta. Ultralaajakulmakameran virkaa hoitaa puolestaan IMX 563 -sensori, joka sekin on täsmälleen sama kuin Xperia 1 V:ssa käytössä oleva ultralaajakulman sensori, tarjoten 12 megapikselin tarkkuutta f/2,3 aukolla. Viimeisenä mainittakoon vielä kehykseen upotettu etukamera, jonka työjuhtana toimii jo muutaman vuoden vanha IMX 663, kiinteällä tarkennuksella ja 12 megapikselin tarkkuudella.

Videossa pääkamera mahdollistaa 4K -videokuvauksen 120fps kuvanopeudella, mutta ultralaajakulmakamera ja etukamera rajaavat videokuvausta hieman, tarjoten raskaimpana vaihtoehtona 4K -videokuvaa 60fps kuvanopeudella. Hyvin, hyvin sonymaiseen tapaan Xperia 5 V:kin tarjoaa käyttäjälleen kolme erilaista kamerasovellusta. Onneksi niistä tavallisiin kuviin on tarkoitettu vain yksi, eli oletuksena kameralaukaisimesta aukeava Photo Pro -sovellus. Sovellus on kaikkiaan hyvin perinteinen kännyköiden kamerasovellus, josta löytyy kuvien ottamiseen kaikki tarpeellinen säätömahdollisuus. Valkotasapainoa, tarkkuutta, kuvasuhdetta, zoomikerrointa ja sen sellaista voi säädellä helposti myös perustilassa ja laajempia säätöjä kaipaavalle löytyy Sonyn digikameroista tuttuja lisäsäätöjä pilvin pimein. Videopuolella mennäänkin sitten syvään päähän, kun videota voi kuvata Photo Pron lisäksi Video Pro sekä Cinema Pro -sovellukset. Niistä etenkin Cinema Pro saattaa säikäyttää kokemattomamman käyttäjän perinpohjin, sillä sovelluksen kautta voi säätää oikeastaan mitä tahansa videoon liittyviä muuttujia äärimmäisen tarkasti. Mutta millaista laatua kamerat tarjoavat...? Sony ei petä, tälläkään kertaa. Pääkameralla päivänvalossa otetut kuvat ovat loistavia. Sonyn tapaan värimaailma on äärimmäisen luonnollinen, väriavaruus on laaja ja kohina käytännössä puuttuu kuvista kokonaan. Suurin yllätys on kuitenkin luvattu häviötön 2x zoom, joka vaikuttaa oikeasti myös toimivan. Testasin kameraa siten, että otin parillakin oikeaa telekameraa tarjoavalla huippukännykällä verrokkikuvia samasta kohteesta ja vertailin niitä Sonyn 2x zoomiin, joissa ei siis ole käytetty "oikeaa" zoomia, vaan sensori tekee omat taikatemppunsa. Ja kyllä, sehän toimii. En omin puusilmini pystynyt erottamaan yksityiskohdista tai kohinasta mitään sellaista, jossa Sonyn kikkailemalla tehty 2x zoomi häviäisi "oikealle" 2x zoomia tarjoavalle kameralle. Heikommassa valossa, syksyn jo hiipiessä Suomeen, päästiin kokeilemaan myös Sonyn uutta automaattista yötilaa. Ja jos pääkameran laatu oli päivänvalossa erinomainen, pysyi se erinomaisena myös pimeässä otetuissa kuvissa. Oikeastaan ainoat, lähes marginaaliset ero syntyivät 2x zoomatuissa, pimeässä otetuissa kuvissa, joissa kuvaan hiipi aavistuksen verran kohinaa ja yksityiskohdat eivät olleet enää niin, no, sonymaisen loistavia. Videokuvauksessa 2x zoomin ratkaisu näkyy selvemmin: päivänvalossa 2x videot olivat edelleen erinomaisia, mutta pimeällä ratkaisu ei enää olekaan niin täydellinen, vaan kuvan laatu kärsii selkeästi 1x zoomattuihin videoihin verrattuna (jotka ovat erittäin hyviä myös pimeässä). Ultralaajakulman kanssa tarina on pitkälti sama. Xperia 5 V:n ultralaajakulma tarjoilee päivänvalossa kenties parasta laajakulmakameran laatua, mitä olen koskaan kännyköillä kokeillut tätä ennen. Jopa reunojen vääristymät ovat sovellustasolla tehdyn oikaisun jälkeen selkeät ja yksityiskohdat eivät kärsi niissäkään. Myöskään kuvakulmien vääristymistä tai kohinaa ei synny edes kuvien äärilaidoille, kun valaistusolosuhteet ovat hyvät. Pimeässä ultralaajakulman kuvat pysyvät edelleen erinomaisina, vaikkakin pientä kohinaa alkaa esiintymään kuvien äärilaidoilla ja joissain tilanteissa yksityiskohdat elävät hieman myös lähempänä kuvan keskustaa. Pääsääntöisesti Xperia 5 V:n laajakulmakuvissa kannattaa kokeilla napsaista kameran yötila pois päältä ja luottaa sensorin laatuun - omasta mielestäni laajakulmakuvien osalta yötilan tuoma avustus ei kannattanut, ellei kuvaa otettu ihan säkkipimeässä. Laajakulman ehkä ainoa kevyt kompastuskivi on pimeässä kuvatuissa videoissa, joissa yksityiskohdat kärsivät ja videoon tulee mukaan tarpeettoman paljon pehmeyttä ja kohinaa. Ja aivan viimeiseksi mainittakoon vielä etukamera. Sen kehitykseen Sony ei ole aivan niin paljoa pistänyt paukkuja, mutta kamera on silti nykyisessä kännykkävalikoimassa yksi ehdottomasti parhaista etukameroista, mitä rahalla pystyy saamaan. Esimerkkikuvia Alla ensin kolmen kuvan sarjoja, samasta kohdasta, samaan kohteeseen otettuna. Kaikissa kuvasarjoissa järjestys on se, että ensimmäinen kuva on otettu laajakulmalla, seuraava pääkameralla ja viimeinen kuva pääkameran 2x zoomilla. Kaikki kuvat on otettu automaattiasetuksilla, ilman jalustaa. Kuvia ei ole muokattu lainkaan ja niitä klikkaamalla saat avattua alkuperäisen kuvatiedoston.

Tässä vielä jokunen lisäkuva. Samaa kohdetta esittävässä kuvaparissa ensimmäinen kuvista on otettu laajakulmakameralla, toinen pääkameralla. Yksittäiset kuvat on kuvattu pääkameralla.

Akkukesto ja latausnopeus Sony Xperia 5 V sisältää saman kokoisen akun kuin edeltäjänsäkin, eli akussa on kapasiteettia 5000 mAh. Onnistuneen suorituskyvyn ja tehonkulutuksen yhdistelmällä Sony on saanut puristettua akusta edeltäjää - ja käytännössä kaikkia muita kilpailijoitakin - kovemmat lukemat ulos. Xperia 5 V:n akkukesto oli paras, mitä olen lippulaivapuhelinten osalta testannut vuosikausiin. Vaikka pidin näytön kirkkaimmalla asetuksella käytännössä läpi testijakson ja käytössä oli 120 Hz näytön virkistystaajuus, oli puhelimessa rankankin käytön jälkeen vielä reilusti illan saapuessa. Xperia 5 V on yksi harvoista puhelimista, josta sanoisin, että todella koviakin ruutuaikoja tiskiin lyövä käyttäjä voisi pienellä asetusten säädöllä saada akun riittämään kahdeksi vuorokaudeksi. Omassa käytössäni suurin osa lippulaivapuhelimia riittää joko nippanappa iltaan saakka - tai sitten niitä pitää ladata jo kertaalleen päivän mittaan. Lataus Sony Xperia 5 V osalta onkin sitten puhelimen heikompi lenkki: lataus tapahtuu 30 watin USB PD -latausstandardilla ja tyhjän puhelimen lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Pientä lohtua tähän tarjoilee kuitenkin se, että Xperia 5 V tukee langatonta latausta, eli puhelinta voi käyttää päivän mittaan nopeasti langattomassa laturissa istuskelemassa, jos sellaisen sattuu omistamaan. Erikoista Sonyssa on se, että puhelimen mukana ei toimiteta lainkaan laturia, eikä edes latausjohtoa. Tokihan lataukseen soveltuu mikä tahansa USB PD -standardia käyttävä laturi ja luonto kiittää päätöksestä, mutta karsimisen toivoisi näkyvän hintalapussa vähän paremmin. Sonyn Android Sonyn näkemys Androidista on hyvin pelkistetty - ja se on mielestäni vain hyvä asia. Siinä missä Samsung ja Xiaomi räätälöivät käyttöjärjestelmää todella rankalla kädellä, on Sonyn Android hyvin lähellä samaa kokemusta, jonka saa "puhdasta" Androidia käytettäessä. Käytännössä OnePlussasta, Asuksen malleista ja vaikkapa Googlen Pixel -puhelimista Sonyyn siirtyvät tuntevat olonsa hyvin kotoisaksi. Joiltain osin Sonyn Android on jopa masentavan yksinkertaistettu, kuten alla olevasta asetusvalikon päänäkymästä voi havaita.

Merkittävimmät Sonyn räätälöinnit liittyvät pelikokemukseen, jossa Sonyn oma pelitila tarjoaa kaiken sen, mitä oikeastaan erilliseltä pelitilalta kuuluukin vaatia.

Lisäksi tarjolla on näytön pystysuunnassa kahtia halkaiseva yhden käden tila, joka on tietyissä käyttötilanteissa varsin näppärä. Valitettavasti sen käyttöönotto on edelleen hieman kankeaa ja pidän enemmän mm. Honorin puhelimissaan tarjoamasta yhden käden tilasta. Sonyn Android on piristävän pelkistetty, mutta sen kompastuskivi on ehdottomasti siinä, että Sony lupaa tuhannen euron Xperia 5 V:lle vain kahden vuoden ajan Androidin käyttöjärjestelmän päivityksiä (ja tietoturvapäivityksiä kolmen vuoden ajan). Kilpailijoiden venyttäessä päivityslupauksiaan aina vain paremmiksi, uhkaa Sony tipahtaa tässä mielessä kelkasta pahemman kerran. Muut havainnot Testijakson aikana Xperiasta ei paljastunut juurikaan muita merkittäviä havaintoja, joita ei tässä olisi jo aiemmin ruodittu. Mutta yhden merkittävän seikan nostan kuitenkin esiin: Xperia 5 V ei tue lainkaan kasvoilla tunnistautumista. Kasvojentunnistuksen puute on ollut Sonyn syntilistalla jo pitkään ja tilanne ei korjaannu myöskään Xperia 5 V:n myötä. Suomen talvessa kasvoilla puhelimen avaamisen puuttuminen tuntuu vielä ärsyttävämmältä kuin jossain lämpimän alueen maassa, koska meillä hanskat pitää pitää kädessä puolet vuodesta. Sanottakoon toki samaan hengenvetoon, että sormenjälkitunnistus toimii ilahduttavan hyvin. Voisin sanoa jopa, että sormenjälkitunnistin on yksi nopeimpia ja varmatoimisimpia, mitä olen testannut. Alkusyksyn aikana tuli myös hieman yllättäenkin todettua sellainen seikka, että Sony Xperia 5 V on paitsi vedenkestävä, myös veden kanssa toimeentuleva. Nämä eivät siis läheskään aina ole sama asia. Selitän tarkemmin... Usein vedenkestävätkään puhelimet eivät toimi vesisateella kunnolla, vaan kosketusnäyttö yksinkertaisesti vain sekoaa täysin, kieltäytyy tunnistamasta kosketusta tai tunnistaa kosketukset aivan väärin. Sony oli tässä eri maata ja Pokemon Go’ta ulkona vesisateessa pelatessakin puhelimen näyttö toimi ilahduttavan hyvin ja tarkasti. Yhteenveto Sony Xperia 5 V on kallis puhelin. Todella kallis. Mutta se on samalla myös erinomainen puhelin. On vahvasti makuasia, tunteeko saavansa tuhannelle eurolle vastinetta, kun puhelimesta puuttuu kasvojentunnistus, laturi, telekamera ja Android-päivitystukikin on kehnohko. Toisaalta, puhelin on täysverinen huipputehokas lippulaivapuhelin, jonka kaikki kamerat tarjoavat huikean laadukasta jälkeä ja joka hakkaa akkukestoltaan kaikki kilpailijansa. Samalla Xperia 5 V on yksi harvoista kännyköistä, joka edes yrittää tarjota vähän kapeampaa puhelinta markkinoille, siinä missä muiden valmistajien puhelimet tuntuvat vain kasvavan vuosi vuoden jälkeen. Sony Xperia 5 V on kaikin puolin erittäin hyvä puhelin - ja jos päädyt ostamaan sen, et todennäköisesti tule katumaan ostopäätöstäsi. Suosittelen kuitenkin tutustumaan arvostelumme kautta siihen, mitä tarkalleen ottaen olet ostamassa. Vaihtoehdot Xperia 5 V:lla on selkeästi kaksi kohderyhmää: ensinnäkin kamerafanit, jotka tulevat toimeen ilman telekameraakin, mutta vaativat loistavaa laatua - ja mielellään fyysistä laukaisupainiketta. Toinen kohderyhmä ovat selkeästi tiettyjä (nykyisin) erikoisia ominaisuuksia kaipaavat kuluttajat, jotka haluavat 3,5mm kuulokeliitäntää, muistikorttipaikkaa, fyysistä kameralaukaisinta tai hieman pienempää fyysistä kokoa. Kameroiden osalta tarina on helppo. Xperia 5 V:n kanssa rinnalle - ja ohikin - painavat sekä Samsungin, OnePlussan että Xiaomin aivan kalleimmat huippumallit sekä tietysti Xperian isosisko Xperia 1 V (lue Xperia 1 V arvostelumme täältä). Mutta niidenkin hintalappu pyörii tuhannen euron ympärillä - tai reilusti sen yli. Ja valitsitpa minkä tahansa niistä, on kameroiden laatu todella hyvää - ja valintakriteeri menee makuasioiden puolelle. Mielenkiintoisemmaksi tilanne menee, kun vaihtoehtoja aletaan pohtimaan koon ja ns. erikoisuuksien kautta. Loogisin vaihtoehto Xperia 5 V:lle on tietysti Xperia 1 V tässäkin. Xperia 1 V:n mukana saa oikean telekameran, 4K-näytön ja sen sellaista. Mutta hintalappu nousee samalla sekin yli 600e kovemmaksi. Vertaile Xperia 1 V ja Xperia 5 V eroja tarkemmin täällä. Sonyn omasta valikoimasta suuntaisin katsetta viime vuoden Xperia 5 IV ja Xperia 1 IV -malleihin ja seuraisin haukkana niiden hintojen vaihtelua vaikkapa puhelinten vertailusivumme kautta. Jos nimenomaan pieni koko on tärkein kriteeri, loogisin ja tärkein kilpailija Xperia 5 V:lle on tietysti Asus Zenfone 10, jota ylistimme kesän 2023 arvostelussamme. Sony maksaa reippaasti enemmän kuin Asus, mutta Sonyn kamerat ovat myös pari pykälää paremmat kuin Asuksessa. Vastaavasti Asus tarjoaa vielä Sonyakin pienemmän fyysisen puhelimen, karsimatta juurikaan ominaisuuksista. Tarkempaa vertailua Asus Zenfone 10 ja Sony Xperia 5 V teknisistä eroista löytyy täältä. Lisäksi viimeisenä, muttei vähäisimpänä, nostaisin myös Samsung Galaxy S23 -malliston ns. perusversion kisaan mukaan. Se on selkeästi halvempi kuin Sony, mutta se on hieman isompi rakenteeltaan ja kamerat eivät ole aivan niin huikeita kuin Sonyssa. Mutta Galaxy ei ole todellakaan huono vaihtoehto Sonylle. Plussat Erinomaisen kirkas ja selkeä 120Hz näyttö

HDR10

Loistava akkukesto

Suorituskyky erittäin hyvä

Puhdas ja selkeä Android

3,5mm kuulokeliitäntä

Muistikorttituki

IP65/IP68 vedenkestävyys

Loistavat kamerat

Yksi harvoista aavistuksen verran pienemmistä huippupuhelimista

Langaton lataus Miinukset Ei kasvojentunnistusta

Virransäästö kuristaa suorituskykyä ajoittain

Hintaisekseen kehno Android-päivitystuki (Android 14, Android 15)

Myyntipakkauksessa ei mukana laturia (eikä edes USB-johtoa)

Ei telekameraa, ei makrokuvausta