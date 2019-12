Vuotokuvat: Samsungin seuraava taittuvalla näytöllä varustettu simpukkapuhelin

Samsungilta löytyy jo yksi taittuvalla näytöllä varustettu puhelin eli Samsung Galaxy Fold. Seuraavaa taittuvalla näytöllä varustettua puhelinta odotetaan jo mielenkiinnolla ja tästä Samsung antoi jo aikaisemmin esimakua Kiinalaisessa Weibo-palvelussa on nyt jaettu kuvia uudesta taittuvanäyttöisestä puhelimesta, jonka kerrotaan olevan Samsungin seuraavan sukupolven Galaxy Fold.Ensimmäinen Galaxy Fold avautuu kirjan tavoin, mutta tämä seuraava puhelin perustuu pitkään ja taittuvaan näyttöön eli se on niin sanotusti simpukkapuhelin. Vastaavanlainen simpukkapuhelin löytyy jo markkinoilta Motorola Razr -simpukkapuhelimen muodossa.Uudet kuvat paljastavat, että Samsungin puhelimessa käytetään reikää näytössä etukameraa varten. Vastaavanlainen reikä löytyy jo muun muassa Galaxy A51 sekä Galaxy A71 -puhelimista ja tätä samaa ratkaisua huhutaan pitkälti kaikkiin tuleviin Samsungin puhelimiin.Koska näyttö on pitkä, sen kuvasuhteen pohditaan olevan 21:9 ja koko on mahdollisesti 6,7 tuumaa. Laitteen ulkopuolella on myös pienempi näyttö, joka osaa näyttää muun muassa ajan. Tämän pienen näytön viereltä löytyy kaksi kameraa sekä LED-valo.Juuri tämän enempää emme tiedä tulevasta laitteesta. Sen julkaisun odotetaan kuitenkin tapahtuvan vuoden 2020 alkupuolella.Lisää huhuja ja kuvia Samsungin tulevista laitteista:Kuvat: Ice universe Twitter