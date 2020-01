Honor MagicWatch 2 -älykellon hinta 179 - 199 euroa - myyntiin Suomessa 30. tammikuuta

Honor MagicWatch 2 hinta

Matkapuhelinvalmistajaon paljastanut tuovansa-älykellon myyntiin Suomessa 30. tammikuuta. Honor MagicWatch 2 on saatavilla 42 millimetrin ja 46 millimetrin kellotauluilla, joiden hinnat ovat 179 euroa ja 199 euroa. Pari kuukautta sitten esitellystä Honor MagicWatch 2 -älykellosta löytyy pitkälti samanlaiset ominaisuudet kuin Huawei Watch GT 2 -älykellosta , joka on jo myynnissä Suomessa.Honorin älykellon parhaimpiin puoliin lukeutuu jopa 14 vuorokauden akunkesto isomman mallin kohdalla. Pienemmälle versiolle luvataan noin 7 päivän akunkesto. Pitkän akunkeston mahdollistaa Huawein itse kehittämä Kirin A1 -järjestelmäpiiri, joka kuluttaa vähän virtaa, mutta on samalla riittävän tehokas pyörittämään kellon käyttöjärjestelmää. Akku latautuu täyteen kahdessa tunnissa.Isommassa versiossa on 1,39 tuuman AMOLED -kosketusnäyttö 454 x 454 resoluutiolla, kun pienemmässä versiossa käytetään 1,2 tuuman AMOLED -kosketusnäyttöä 390 x 390 resoluutiolla. Isomman kellon paino on 41 grammaa ja pienemmän 29 grammaa. Kellojen ulkokuori on ruostumatonta terästä ja ne kestävät vettä 50 metrin syvyyteen asti.Kelloilla voidaan seurata sykettä, unta sekä stressiä. Kelloissa on myös yhteensä 15 urheilulaji-asetusta, joista 8 on ulkolajeja (juoksu, kävely, vaellus, kiipeily, polkujuoksu, pyöräily, uinti ja triathlon) ja 7 sisälajeja (juoksu, kävely, pyöräily, uinti, vapaa harjoittelu, crosstrainer, soutu).Lisätietoa kellosta saa tästä Honor MagicWatch 2 -älykellon hinta on 179 - 199 euroa ja se saapuu myyntiin Suomessa 30. tammikuuta. Kello on saatavilla 46 millimetrin ja 42 millimetrin kellotauluilla. Isompi versio on saatavilla Flex Brown- ja Charcoal Black -väreissä, kun taas pienemmän kellon värivaihtoehdot ovat Sakura Gold ja Agate Black.