Samsung Galaxy S20:n kameraotoksia vuoti ennen julkaisua

Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz -- Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020

Samsung esittelee huomenna San Franciscossa uusia Galaxy-laitteita. Unpacked-tapahtuman päätuotteena on tietysti Galaxy S20, mutta tulossa on myös Samsungin toisen sukupolven taittuva puheli, joka paljastui jo Oscar-gaalan mainostauolla Galaxy S20 on paljastunut myös useiden myötä , vaikkei virallisesti laitetta olekaan mainostettu. Ulkoasun lisäksi nyt on vuotanut myös kameralla otettuja kuvia, joita Twitterissä on esitellyt XDA:sta tuttu Max Weinbach, jonka vuotama on myös yllä oleva Galaxy S20 Kyseessä ei ole valitettavasti Galaxy S20 Ultra, josta tiettävästi löytyy ainoana versiona 108 megapikselin kamera ja 100 kertainen Space Zoom. Kuvista voi kuitenkin päätellä että parannusta on tapahtunut useilla osa-alueilla.Weinbach julkaisi niin kuvan, jotka on otettu niin normaalilla kameralla, 30x zoomilla, ultrawide-kameralla sekä uudistuneella yömoodilla. Näistä kaksi jälkimmäistä on vieläpä verrattu edeltäjään, Galaxy S10:een.Lopullista totuutta näistä kuvista ei tietysti kannata etsiä, sillä kyseessä on tietysti laite, jota ei ole tarkoitettu myyntiin ja Twitterin käyttämä pakkaus ei liene ainakaa paranna tilannetta.Ehkäpä jotain johtopäätöksiä voi kuitenkin tehdä, ainakin vertailukuvista Galaxy S10:n kanssa. Yömoodissa kuvat on selkeästi värikkäämpi ja monin puolin parempi, mutta laajakulmakuvassa eroja on vaikeampi nähdä.Mitä mieltä sinä olet kuvista?