Samsung Galaxy A71:n myynti on alkanut - hinta 479 euroa

Vuosi 2020 on alkanut vauhdikkaasti Samsungin puhelimien osastolla, sillä yritys hiljattain julkisti odotetut Galaxy S20 -huippupuhelimet sekä taittuvalla näytöllä varustetut Galaxy Z Flipin . Galaxy S20 -sarjan puhelimien ennakkomyynti on jo käynnissä ja niiden toimitukset aloitetaan 13. maaliskuuta.Nämä puhelimet maksavat kuitenkin yli 1000 euroa, joten monet kuluttajat suuntaavat katseensa suosiolla halvempiin vaihtoehtoihin. Yksi tällainen edullisempi vaihtoehto on 379 euron , jonka myynti aloitettiin 31. tammikuuta. Nyt Galaxy A51 saa toisen Galaxy A-sarjan uutuuden vierelleen, sillämyynti alkaa 14. helmikuuta. Galaxy A71:n suositushinta on 479 euroa Joulukuun aikana julkaistut Samsung Galaxy A51 ja Galaxy A71 ovat jatkoa erittäin suosituille Galaxy A50 ja Galaxy A70 -malleille. Galaxy A50 oli itse asiassa Suomen suosituin älypuhelin vuoden 2019 aikana ja myös Galaxy A70 menestyi erittäin hyvin, joten näiltä uusilta malleilta odotetaan myös erittäin hyvää menestystä.Samsung Galaxy A71:n edessä on 6,7 tuuman Super AMOLED Infinity-O -näyttö, joka on varustettu 1080 x 2400 pikselin resoluutiolla. Näytön yläreunassa on reikä, jossa sijaitsee 32 megapikselin etukamera.Puhelimen takaa paljastuu yhteensä neljä kameraa. 64 megapikselin pääkameran lisäksi monipuolista kuvaamista tarjoavat 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 5 megapikselin makrokamera sekä 5 megapikselin syvyyskamera.One UI 2 -käyttöliittymällä höystettyä Android 10 -käyttöjärjestelmää sekä mobiilipelejä pyörittää Qualcomm Snapdragon 730 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia. Virtaa tähän toimintaan antaa 4500 mAh akku, jota voi ladata 25 watin latauksella. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä voi lisätä muistikortin avulla.Samsung Galaxy A71 -älypuhelimen suositushinta on 479 euroa . Puhelimen värivaihtoehdot ovat Prism Crush Black, Prism Crush Silver ja Prism Crush Blue.