Samsung Galaxy A70 nyt vain 249 euroa - Kannattaako se ostaa?

Samsung Galaxy A70

Näyttö

Suorituskyky ja akku

Kamerat

Käyttöjärjestelmä

Hinta

Yhteenveto

puhelimet ovat dominoineet myydyimpien puhelimien listoja jo useamman kuukauden ajan. Listoilla esiintyy hyvin usein nimet Galaxy A40, Galaxy A50 sekä Galaxy A70. Tämän voittokulun voi olettaa myös jatkuvan tulevaisuudessa uusien tuotteiden myötä, sillä Suomen markkinoille on juuri ilmestynyt Galaxy A51 sekä Galaxy A71 Samsung Galaxy A71 toimii jatkana suositulle Galaxy A70 -puhelimelle, kuten nimestä voi päätellä. Galaxy A71 on siis vuoden 2020 malli, kun taas Galaxy A71 saapui markkinoille viime vuoden toukokuussa. Galaxy A70:n suositushinta on 429 euroa, mutta nyt uusien mallien ilmestyessä markkinoille tätä kyseistä puhelinta myydään sen hintahistorian alimmalla hinnalla eli 249 eurolla . Kysymys siis kuuluukin, että kannattaako Galaxy A70 nyt ostaa?Lue: Samsung Galaxy A71:n myynti on alkanut - hinta 479 euroa Tässä puhelimessa on 6,7 tuuman Infinity-U Super AMOLED-näyttö, jonka tarkkuus yltää Full HD+ -tasolle. Näytön alle on laitettu sormenjälkilukija. Infinity-U viittaa näyttöloveen, jossa sijaitsee 32 megapikselin etukamera.Myös pääkameran tarkkuus on 32 megapikseliä. Pääkameran lisäksi takana ovat 123 asteen 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin syvyyskamera.Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 675 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa (muistikortti max 512 GB). Virtaa toimintoihin antaa 4500 mAh akku, jota voi ladata 25 watin pikalatauksella.Puhelimesta löytyy myös 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C -liitäntä, Bluetooth 5.0 ja NFC. Puhelimen mitat ovat 164.3 x 76.7 x 7.9 mm ja sen paino on 183 grammaa.Galaxy A70:n näyttö on erittäin laadukas Super AMOLED -tekniikan myötä. Se on myös iso, sillä kokoa löytyy 6,7 tuumaa. AMOLED -näyttö tarjoaa erittäin laadukkaan kokemuksen videoiden katseluun ja netin selaamiseen. Tällaista näyttö ei juuri muut puhelimet tarjoa 249 euron hinnalla.Galaxy A71 tarjoaa myös 6,7 tuuman Super AMOLED -näytön. Toteutus etukamera sijainnin suhteen eroaa kuitenkin hieman, sillä tässä puhelimessa etukamera on reikänä yläreunassa (Infinity-O).Galaxy A70:n tehoista vastaa Qualcomm Snapdragon 675 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 gigatavua keskusmuistia. Suorituskykyä riittää oikein hyvin pelaamiseen ja muihin tarpeisiin. Puhelimessa on myös suuri 4500 mAh akku, josta riittää virtaa useiksi tunneiksi.Tässä hintaluokassa Xiaomi Redmi Note 8 Pro ( hinta noin 259 euroa ) tarjoaa myös 4500 mAh akun ja hieman tehokkaampaa suorituskykyä Helio G90T -järjestelmäpiirin myötä. Puhelimessa on kuitenkin vähemmän sisäistä tallennustilaa kuin Galaxy A70:ssä.Myös uudempi Galaxy A71 tuottaa hieman parempaa tehoa Qualcomm Snapdragon 730 -järjestelmäpiirin myötä.Galaxy A70:n takakannessa on kolme kameraa, joilla onnistuu laadukas valokuvaaminen. 32 megapikselin pääkameran vierellä on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin syvyyskamera.Uusi Galaxy A71 parantaakin kokemusta eniten kameroiden osalta, sillä puhelimen takaa paljastuu 64 megapikselin pääkameran lisäksi 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 5 megapikselin makrokamera sekä 5 megapikselin syvyyskamera.249 euron hintainen Galaxy A70 on kuitenkin edelleen hyvä vaihtoehto, jos kuvaat paljon puhelimella. Puhelin kykenee myös 4K-videokuvaukseen.Galaxy A70:n käyttöjärjestelmänä toimii edelleen Android 9 Pie, jonka päällä pyörii Samsungin One UI -käyttöliittymä. Tämän puhelimen suosion myötä Samsungin odotetaan julkaisevan Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen seuraavien kuukausien aikana.Android 10 sekä One UI 2 parantavat puhelimen käyttämistä entisestään tarjoten muun muassa sujuvammat animaatiot, käyttöjärjestelmän laajuisen tumman tilan sekä paremman elenavigoinnin.Samsungin uutuudet eli Galaxy A51 ja Galaxy A71 tulevat heti Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna. Tämä kaksikko tulee myös varmasti saamaan seuraavan Android 11 -päivityksen, mutta vanhemman A70:n kohdalla tilanne ei ole niinkään varma.Samsung Galaxy A70 tarjoaa 249 euron hinnalla erittäin laadukkaan ja ison näytön. Myös virtaa riittää erittäin hyvin 4500 mAh akusta. Valokuvaamisen osalta puhelin on myös hyvä vaihtoehto ja suorituskykyä riittää moneen tarpeeseen. Puhelimen heikkous taitaakin löytyä hieman hitaasta päivitystahdista, sillä Galaxy A70 käyttää vielä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmää. 249 euron hinta löytyy DNA:lta , kun muualla puhelinta myydään 299 euron hinnalla.Lue myös: