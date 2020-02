Miksi kannattaa valita puhelin lovettomalla näytöllä ja miksi ei?

Miksi kannattaa?

Miksi ei?

Useat puhelinvalmistajat yrittävät löytää järkevää ratkaisua saada aikaan älypuhelimen näyttö, jossa ei ole ollenkaan näyttölovea. Suosituin ratkaisu tähän mennessä on ollut puhelimen yläreunasta nouseva etukamera, mutta myös muunlaisia ratkaisuja ollaan nähty. Samsungin Galaxy A80:ssä takakamerat nousevat ylös ja kääntyvät eteen. Vastaavanlainen ratkaisu löytyy myös Asuksen ZenFone 6:sta, kun taas esimerkiksi Nubia Z20:ssä on molemmilla puolilla näyttö, joten etukameraa ei tarvita.Tällä hetkellä puhelimissa nähdään hieman erilaisia ratkaisuja loven suhteen, joista suosituin viime aikoina on ollut reikä näytössä. Tulevaisuudessa etukamera saadaan piilotettua täysin näytön alle, joten tällaisia erikoisia kameraratkaisuja tai lovea ei enää tarvita. Tähän kuitenkin kuluu vielä jonkin aikaa, joten miksi nyt kannattaa ostaa puhelin ilman näyttölovea ja miksi ei.Valmistajat päätyvät nousevaan etukameraan tai muuhun vastaavanlaiseen ratkaisuun, jotta näytössä ei olisi minkäänlaista häiriötekijää. Tämän myötä käyttäjät pääsevät nauttimaan täydellisestä koko näytön tarjoamasta katselukokemuksesta.Osa sovelluksista myös hyötyy täysin lovettomasta näytöstä. Näistä paras esimerkki löytyy erilaisten videopalveluiden kohdalta. Varsinkin YouTube ja Twitch hyötyvät täysin lovettomasta näytöstä, sillä näyttöön mahtuu hieman enemmän sisältöä.Nykyään monissa kannettavissa tietokoneissa on turvallisuussyistä mahdollisuus peittää kamera, kun sitä ei tarvitse. Samanlainen hyöty löytyy myös puhelimen ylösnousevasta etukamerasta, sillä sisällä ollessaan kuvaaminen ei onnistu.Osaa saattaa huolestuttaa nousevan etukameran kestävyys pidemmässä käytössä, mutta toistaiseksi ratkaisu on osoittautunut hyvin kestäväksi.Muun muassa näissä puhelimissa ei ole näyttölovea:Ylösnousevan kameran takia puhelin ei kestä niin hyvin roiskeita tai sen rakenne ei ole täysin vesitiivis. Nousevan etukameran takia puhelimen sisälle saattaa päätyä myös pölyä ja likaa. Näiden myötä kestävyys saattaa olla myös pienoinen kysymysmerkki.Etukameran nouseminen kestää yleensä noin pari sekuntia, joten jokaisen selfien ottamiseen menee hieman enemmän aikaa. Tämä saattaa olla ärsyttävää, mikäli otat vuorokauden aikana paljon kuvia naamastasi esimerkiksi Snapchat-sovelluksella.Joillakin puhelimilla ei ole mahdollista käyttää ollenkaan kasvojentunnistusta ylösnousevan kameran takia tai puhelimen lukituksen avaaminen on hitaampaa. Moottorin takia etukameran nouseminen pitää myös hieman ääntä.Jotta valmistajat saavat mahdutettua ylösnousevan kameran tarvitseman moottorin ja samalla myös ison akun, puhelimet yleensä ovat hyvin isokokoisia laitteita. Pienempää puhelinta kaipaavat joutuvat yleensä tyytymään loveen.Muun muassa näissä puhelimissa on näyttölovi: