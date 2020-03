Elisan 5G-verkko toimii nyt Joensuussa

jatkaa vahvaa 5G-verkon laajentamista, silläon jo 15. kaupunki, jossa Elisan 5G-verkko toimii."Otamme Joensuussa 5G:n innolla vastaan, sillä nopea verkko mahdollistaa uudenlaisia palveluita niin kaupunkilaisille kuin alueen yrityksillekin. Yritystoiminnan edellytysten parantaminen on tämän hetken tärkein yksittäinen tavoitteemme ja sitä varten tarvitaan myös kilpailukykyinen infrastruktuuri. 5G-aikakauteen siirtyminen tukee myös Joensuun tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, kun tarpeetonta liikkumista ja energiankäyttöä voidaan välttää 5G:n mahdollistamilla uusilla palveluilla", Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen iloitsee.Verkko palvelee Joensuun ydinkeskustassa, ja lisäksi uutta verkkoa pääsee hyödyntämään muun muassa Itä-Suomen yliopiston ja Tiedepuiston alueilla. Pielisjoen eteläpuolella Elisan 5G ulottuu Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja Karelia-ammattikorkeakoulun kampukselle asti."Suomalaiset ovat ottaneet 5G:n nopeasti omakseen, mikä ei ole yllätys kun katsoo tilastoja. Suomalaiset ovat vuodesta toiseen kärkipaikalla kisattaessa mobiilidatamäärien käytöstä. Elisalla on jo tuhansia 5G-asiakkaita ja uusien kaupunkien myötä määrä kasvaa nopeasti. 5G:n mahdollistamat nopeammat yhteydet ovat sekä yrityksille että kuluttajille tärkeä juttu", Elisan Itä-Suomen aluejohtaja Ari Punkkinen kertoo.Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä jo 15 kaupunkiin Suomessa: Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen , Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen , Ouluun, Turkuun, Kuopioon, Poriin , Kouvolaan, Vaasaan, Seinäjoelle Kuusamoon ja Joensuuhun.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä