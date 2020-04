Motorola paljasti uuden huippupuhelimen saloja: Tällaisia kuvia ottaa uusi yli 100 megapikselin Motorole edge+

Motorola on esitellyt tänään kaksi uutta älypuhelinta, jotka kuuluvat yhtiön uuteen edge-sarjaan. Edullisempi Motorola edge on keskisarjan älypuhelin 600 euron hintalapulla ja yli tonnin arvoinen Motorola edge+ pyrkii puolestaan tarjoamaan haastetta Android-huippupuhelimille.Yksi laitteen tärkeimmistä ominaisuuksista on tietysti kamera, johon onkin Motorolalla panostettu melkoisesti. Speksien perusteella kameralta voikin odottaa melkoisen hyviä kuvauskykyjä, joista se kertoo myös oheisella videolla.Erityisesti yhtiö korostaa suurella 1/1,33 tuuman ja 108 megapikselin sensorilla varustettua peruskameraa ja sen käyttämä quad pixel -teknologiaa. Kyseessä on mm. Samsungin Galaxy S20 Ultrasta tuttua tekniikkaa. Sen mukaan kyse ei myöskään ole vain hyvästä sensorista ja laitteiston kyvyistä, vaan Motorola on panostanut kovasti myös softapuoleen, joka on nykyisin yhä tärkeämpää.Peruskameran lisäksi takana on 16 megapikselin laajakulmakamera, joka paitsi tarjoaa 4 kertaa normaalia enemmän sisältöä kuvaan niin mahdollistaa myös Macro Visionin myötä makrokuvauksen. Kolmantena kamerana on kolminkertaisen zoomin tarjoava 8 megapikselin kamera.Lisäksi Motorolan mukaan edge+ sisältää markkinoiden parhaan kuvanvakautuksen, jolla videokuvasta pitäisi tulla kilpailijoita parempaa jälkeä. OIS-kuvanvakautus toimii peruskameran lisäksi myös zoomilla kuvatessa.Motorola julkaisi myös samalla joukon kuvia, jotka on otettu väitetysti Motorola edge+ -laitteella. Muun muassa valaistuksessa on varmasti käytetty tosin ammattiapua, mutta toivoa sopii ettei esimerkiksi Huawein käyttämiin vippaskonsteihin ole turvauduttu.Kuvissa esitellään mm. Night Vision -yömoodia (ennen ja jälkeen), potrettimoodia ja makro-otoksia.Tässä kaikki Motorolan julkaisemat esimerkkikuvat (klikkaa tarvittaessa suuremmaksi):