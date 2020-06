Toukokuun myydyimmät puhelimet: Galaxy A40 selkeä ykkönen

DNA:n myydyimmät puhelimet toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy A20e OnePlus 7T Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 7 Huawei P Smart 2019 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Samsung Galaxy S10 Lite Apple iPhone XS Honor 20 Lite Honor 10 Lite Samsung Galaxy S20 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 7 OnePlus 7T Apple iPhone XS Samsung Galaxy A51 Huawei P Smart Honor 20 Lite Honor 7S Nokia 130 Honor 10 Lite Huawei Y5

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A71 OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy S10e OnePlus 7T Samsung Galaxy S20 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 7 Nokia 4.2 Apple iPhone Xr

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S10e OnePlus 7T Huawei P Smart 2019 OnePlus 8 Pro 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Nokia 7.2 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy Xcover 4S Samsung Galaxy A71 Apple iPhone XR Samsung Galaxy S10

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille toukokuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A71 Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Sony Xperia L3 OnePlus 7 Pro

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A71 Apple iPhone SE 2020 Nokia 7.2 Apple iPhone 11 Pro Samsung Xcover 4s

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet toukokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A71 Huawei P30 Lite Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy XCover 4S Honor 9X Lite

DNA:n myydyimmät älykellot toukokuussa 2020

Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 5 Huawei Watch GT 2 Huawei Band 3 Pro Garmin Vivomove 3 Sport Honor Band 5 Honor Magic Watch 2 Huawei Band 4 Huawei Watch GT Samsung Galaxy Fit e Garmin Venu Samsung Galaxy Watch Huawei Watch GT2e Samsung Galaxy Fit Garmin Instinct

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille toukokuussa 2020

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Huawei Watch GT2 Garmin Vivoactive 4 Samsung Galaxy Active2 4G Garmin VENU 43mm Samsung Galaxy Watch 4G Polar Ignite Huawei Watch GT2e Honor Watch Magic 2 Garmin Vivomove 3S Sport

Kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat paljastaneet toukokuun myydyimmät puhelimet. Suosituin malli oli, joka otti kärkipaikan peräti kuudelta listalta. Tämän perässä tulee muun muassatoukokuun myydyimmät puhelimet Top 15 -listalla on kuusi Samsungin puhelinta, neljä mallia Applelta sekä kaksi Honor-puhelinta, ja yhdellä mallilla edustettuina ovat Huawei, OnePlus ja Xiaomi.DNA:n listalla kärkipaikan vei viime vuoden puolella julkaistu Galaxy A40 -malli ( hinta 179 euroa ), jonka seuraajan A41:n myynti käynnistyi toukokuun lopulla . Toiseksi ylsi Galaxy A51, joka on myös keskihintaluokan puhelin Samsungilta. Galaxy A51 saapui myyntiin tammikuussa 379 euron suositushinnalla , mutta puhelinta on myyty jo 299 euron hinnalla. Kolmantena puolestaan löytyy Applen iPhone 11, jonka perässä tulee huhtikuussa myyntiin tullut iPhone SE -puhelin hinta 499 euroa )."DNA:n verkkodata kertoo, että kompaktiin mutta huipputehokkaaseen iPhone SE -laitteeseen on vaihdettu erityisesti aiemmasta iPhone SE-mallista sekä iPhone 6-sarjan laitteista", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Ensimmäistä kertaa DNA:n myydyimpien puhelimien listalle nousi Xiaomi , joka on kasvanut Euroopan markkinoilla jo neljänneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi. DNA aloitti Xiaomin ensimmäisenä virallisena jälleenmyyjänä ja operaattorijakelijana Suomessa kesällä 2018."On hieno nähdä, että Xiaomi haastaa muut älypuhelinvalmistajat toden teolla muun muassa nyt listan 10. sijalle nousseella Redmi Note 8 Pro -suosikkimallillaan ja kesäkuussa myyntiin tulevalla edullisemmalla Mi 10 Lite 5G -mallillaan", Aavikko toteaa.toukokuun myydyin puhelin sekä kuluttajille että yrityksille oli Samsung Galaxy A40. Elisan listalta löytyy myös Applen iPhone 11 sekä iPhone SE."Kesäsesonki alkoi tänä vuonna edellisiä vuosia aiemmin, ja puhelinkauppa kävi toukokuussa vilkkaana. Listan kärjessä jo kolmatta kuukautta putkeen jatkaa markkinoiden tämän hetken myydyin puhelin Samsung Galaxy A40. Keskihintaisten puhelimien osuus listalla näkyy muutenkin suurena: valtaosa listan puhelimista on alle 400 euron hintaluokassa", Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama kommentoi."Odotamme mielenkiintoista kesää, jota vauhdittaa älykellojen kasvavan suosion lisäksi myös tulevina viikkoina Elisan 5G-puhelinvalikoiman laajeneminen edullisempiin hintaluokkiin. Ensimmäiset mallit ovat jo täällä: kuten olemme kertoneet, Samsung Galaxy A51:n (479 e) ja Xiaomin Mi 10 Liten (399 e) ennakkomyynti alkaa tänään. Kesän aikana tullaan näkemään useilta valmistajilta lisää edullisempia 5G-puhelimia, joiden hinnat painuvat jopa reilusti alle 400 euron ja jotka tuovat 5G:n yhä useampien ulottuville", Valkama kertoo.Tarina jatkuu pitkälti samana myöspuolella, sillä myös Telialla Galaxy A40 oli myydyin puhelin. Listalta löytyy myös iPhone 11 sekä iPhone SE. Muita menestyjiä Telialla olivat muun muassa Galaxy A71 , Galaxy S10e ja yrityspuolella kolmanneksi yltänyt Nokia 7.2."Myyntitilaston kärkeen puhelimissa nousi Samsung Galaxy A40, jota hankitaan paljon lasten ensimmäiseksi älypuhelimeksi. Samaan aikaan 5G-puhelinten kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan, kun valikoimaan tulee jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. Viimeisimmät uutuudet ovat Xiaomin ja Motorolan 5G-mallit", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.Toukokuun ykkönen Huawei P Smart on jatkanutmyydyimmät puhelimet Top 10 -listan kärjessä koko kevään ajan. Sen taakse kakkossijalle toukokuussa hyppäsi uusi iPhone SE 2020 ( hinta 499 euroa )."Uuden iPhonen kysyntä on ollut erittäin kovaa ja paikoin tässä mallissa on ollut saatavuushaasteita. Viimeiset viikot ovat kuitenkin olleet parempia ja olemme pystyneet vastaamaan kuluttajien suureen kysyntään", Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikko Pesonen sanoo.Gigantin listalta löytyy myös pienehkö yllättäjä, sillä kuluttajien Top10 -listalle mahtuu Sonyn Xperia L3 -puhelin.Gigantin yritysmyynnissä Samsung jatkaa TOP 10 -listalla vahvalla edustuksella vieden puolet paikoista listauksessa."iPhone 11 -mallien kysyntä jatkui yritysasiakkailla edelleen vahvana. Kuluttajapuolesta poiketen myös Nokian puhelimet nousevat TOP10-listaukseen kuukausittain", kertoo Gigantin Yritysmyynnin myyntipäällikkö Pasi Pupu.Gigantilta myös kerrotaan, että puhelinkauppa on käynyt erinomaisesti ja myynti jopa ylitti edellisvuoden lukemat sekä kappaleissa että arvossa niin kuluttaja- kuin yritysmyynnissäkin.Myöskärkipaikan otti Galaxy A40, kun toiseksi ylsi Galaxy A71. Kolmanneksi päätyi Huawei P30 Lite, jonka perässä on iPhone SE. Veikon Koneen viimeisen listapaikan otti hiljattain myyntiin saapunut 199 euron Honor 9X Lite.Myös älykellojen kohdalla myynti on käynyt vauhdikkaana. DNA:lla toukokuu nosti varsinaiset älykellot listan kärkeen, ja ensimmäinen aktiivisuusranneke löytyy vasta sijalta neljä, kun huhtikuussa listan kolme kärkisijaa oli rannekkeilla."Älykellojen myynnissä nähdään nyt todella suuria kasvuprosentteja. DNA:lla myynti on kasvanut jopa satoja prosentteja kuukaudessa koko kevään ajan. Suosion kasvu ei ole yllätys, sillä älykello on todella kätevä ja hyödyllinen jatke puhelimelle monipuolisine käyttömahdollisuuksineen. Älykellot olivat kovassa nousussa jo ennen korona-aikaa, ja nyt varmaankin näkyy se, että ihmiset ovat alkaneet kuntoilla aiempaa enemmän", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Telialta puolestaan kerrotaan älykellojen käyvän kaupaksi monipuolisesti, ja listalta löytyykin edustusta peräti kuudelta eri valmistajalta. Jo vuoden ajan kärkipaikkaa ovat pitäneet eSIM-liittymällä varustetut älykellot Applelta ja Samsungilta."Eniten älykellosta saa irti liittymän kanssa ja eSIM-liittymien määrä onkin kasvanut moninkertaiseksi viimeisen vuoden aikana. Älykellot ovat olleet tässä kasvussa merkittävä tekijä, sillä eSIM-tekniikalla varustetut kellot pysyvät jatkuvasti myyntitilastojen kärjessä", Telia Finlandin laiteloiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.