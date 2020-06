Samsung Galaxy S10 Liten hinta nyt 499 euroa - kannattaako se ostaa?

Näyttö

Samsungilta löytyy jokaiseen hintaluokkaan jotakin. Joissakin hintaluokissa Samsungilla on tarjolla jopa useampia vaihtoehto, jonka lisäksi samoilla hinnoilla saa myös muiden valmistajien luureja. Yksi Samsungin useista luureista on, jota myydään nyt 499 eurolla . Kysymys siis kuuluukin, että kannattaako juuri tämä puhelin nyt ostaa vai onko joku muu tässä hintaluokassa parempi vaihtoehto? Samsungin julkaisi Galaxy S10 Liten tämän vuoden tammikuussa yhdessä Galaxy Note10 Liten kanssa . Galaxy S10 Lite saapui myyntiin 679 eurolla, joten sen hinta on nyt pudonnut 180 euron verran.Tällä hintaa saa Super AMOLED Plus Infinity-O -näytön, joka on kooltaan 6,7 tuumaa ja siinä käytetään Full HD+ eli 2400 x 1080 pikselin resoluutiota. Näyttö on myös HDR10+ -sertifioitu. Sisälle on laitettu Snapdragon 855 -suoritin, 8 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 4500 mAh akku. Taakse on laitettu kolme kameraa. Puhelimen mitat ovat 162,5 x 75,6 x 8,1 mm ja painoa löytyy 186 grammaa.Super AMOLED Plus Infinity-O -näyttö on siis kooltaan 6,7 tuumaa ja siinä käytetään 2400 x 1080 -resoluutiota. Näyttö on Samsungin tapaan erittäin hyvä, vaikkakin se käyttää 60 hertsin virkistystaajuutta.Samalla 499 euron hinnalla myydäänkin OnePlus 7T -puhelinta , josta löytyy sulavampi 90 Hz:n virkistystaajuus. 7T:n AMOLED -näytön koko hieman pienempi (6,55") ja sen resoluutio on sama kuin S10 Litessä.Samsung tarjoaa myös Galaxy A71 :ssä 6.7" Super AMOLED Plus Infinity-O -näyttöä Full HD+ -resoluutiolla sekä 60 Hz virkistystaajuudella. Tätä puhelinta tosin saa tällä hetkellä 399 eurolla Galaxy S10 Liten suorituskyvystä on vastaamassa Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri, kun yleensä Euroopan markkinoilla nähdään Samsungin oma Exynos -järjestelmäpiiri. Keskusmuistia on laitettu mukavat 8 gigatavua. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavua.Vastaavasti OnePlus 7T:n tehoista vastaa Snapdragon 855+, joka on siis hieman tehokkaampi. Keskusmuistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua.Galaxy S10 Lite on kuitenkin erittäin tehokas, josta riittää virtaa pyörittämään raskaampiakin pelejä ongelmitta.S10 Liten taakse on laitettu kolmoiskamera. 48 megapikselin (Super Steady OIS, F2.0) pääkameran lisäksi löytyy 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F.2.2) ja 5 megapikselin makrokamera (F2.4). Pääkamerassa käytetään uutta Super Steady OIS -kuvanvakaustusta, jonka avulla pitäisi saada entistä vakaampaa kuva- ja videomateriaalia.Kuvaaminen on hyvällä tasolla kolmen kameran osalta, vaikkakin 5 megapikselin makrokamera ei ole niin hyödyllinen kuin telekamera.Vastaavasti OnePlus 7T tarjoaa myös kolme takakameraa. 48 megapikselin (f/1.6 / OIS) pääkameran kaveriksi on laitettu 16 megapikselin laajakulmakamera (f/2.2) sekä 12 megapikselin telekamera (f/2.2). Telekamera on ehkäpä monille hyödyllisempi vaihtoehto.Samsungilta löytyy tällä hetkellä myös 499 euron , joka tarjoaa laadukkaan kahden kameran setin: 12 megapikselin pääkamera ja 16 megapikselin ultralaajakulmakamera. S10e on myös huomattavasti pienempi, jos laitteen koolla on väliä.S10 Liten sisälle on laitettu isohko 4500 mAh akku, jota ladataan 25 watin laturilla. Akun kesto on puhelimen hyviä puolia, sillä kevyemmällä käytöllä pärjää parin päivän ajan. Myös mukana tuleva laturi on vikkelä, sillä tyhjästä täyteen puhelimen saa noin tunnin latauksella.Lite on varustettu myös Android 10 -käyttöjärjestelmällä sekä One UI 2 -käyttöliittymällä. Tältä osin kokemus on hyvin samanlainen kuin muilla tuoreilla Samsungin puhelimilla. Lite on tämän vuoden puhelin, joten oletettavasti se saa vähintään päivityksen Android 11 -käyttöjärjestelmään.Mikäli etsit jotain hieman erikoisempaa, niin Samsungilta löytyy myös tähän ratkaisu.-puhelinta myydään myös tällä hetkellä 499 eurolla . Tämän puhelimen erikoisuus on sisältä löytyvä S Pen -kynä, joka löytyy myös kalleimmista Note10 -puhelimista.Note10 Liten näyttö kooltaan myös 6,7 tuumaa ja sen resoluutio on myöskin Full HD+ -tasolla. Suorituskyvyn osalta Note10 Lite on heikompi kuin S10 Lite. Taakse on puolestaan laitettu 12 megapikselin pääkamera (F1.7, OIS), 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2) sekä 12 megapikselin telekamera (F2.4, OIS).Tästä 500 euron hintaluokasta löytyy tällä hetkellä useita vaihtoehtoja, joista jokainen tarjoaa jotakin mielenkiintoista.Mikäli pidät Samsungin puhelimista, niin ns. budjettiluokan lippulaivapuhelin S10 Lite on kohtuullisen hyvä vaihtoehto 499 eurolla Tässä jutussa S10 Lite -puhelinta verrattiin muutamaan otteeseen OnePlus 7T -puhelimeen, joka on myös erittäin hyvä vaihtoehto. Se tarjoaa Samsungiin verrattuna sulavamman näytön, ehkäpä monipuolisemmat kamerat sekä puhtaamman OxygenOS -käyttöliittymän. OnePlus onkin käyttöjärjestelmän osalta parempi, mikäli Samsungin näkemys Androidista ei ole omaan makuun.Lisäksi Note10 Lite kannattaa ottaa pohdintaan, jos S Pen -kynälle löytyy käyttöä. Tietenkin myös Applea löytyy tähän hintaluokkaan iPhone SE -puhelimen muodossa, joka tuli hiljattain myyntiin Tähän hintaluokkaan mahtuu myös muutamia muita vaihtoehtoja, joten kerro kommenteissa mikä on tällä hetkellä paras vaihtoehto.