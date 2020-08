Samsung järjestää toisen Unpacked-tilaisuuden, nyt julkistetaan taittuva Fold 2

Samsungin aiemmin tässä kuussa järjestämä virtuaalinen Unpacked 2020 -tapahtuma piti sisällään valtavan määrän laitejulkaisuja. Tietysti päälimmäisenä olivat Note 20 -puhelimet , mutta yhtiö esitteli myös uuden älykellon Buds Live -kuulokkeet sekä Galaxy Tab S7 -tabletit One last thing -tyylisesti paljastettiin myös uusi Galaxy Z Fold 2 -älypuhelin . Taittuvan puhelimen toinen sukupolven sai ensiesityksensä, mutta täysimittaista julkistusta ei tehty. Niinpä esimerkiksi hinta, myyntiaikataulu ja monet muut asiat jäivät hämärän peittoon.Nyt Samsung on vahvistanut, että sillä on järjesteillä toinen virtuaalinen Unpacked-tapahtuma. Tämä järjestetään syyskuun 1. päivä eli ensi tiistaina. Unpacked Part 2 -niminen tapahtuma sisältää lähinnä Foldiin liittyviä julkistuksia.Tapahtuma striimataan klo 17 alkaen Suomen aikaa Samsungin YouTube-kanavalla. Saatavuustietojen, speksien ja hinnan lisäksi Samsung aloittaa uuden Foldin ennakkotilaukset julkistuksen yhteydessä.Jo tässä vaiheessa tiedämme spekseistä mm. suuremman ja paremmalla virkistystaajudella toimivan näytön ja uuden suorittimen. Lue täältä mitä muuta Samsung paljasti laitteesta jo aiemmin.