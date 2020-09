Hylkääkö OnePlus aivan huippupuhelinten kisan?

tuli aikanaan markkinoille ryminällä, kun se julkisti OnePlus One -puhelimensa , joka toi käytännössä huippu-Androidien tärkeimmät ominaisuudet houmattavan paljon edullisempaan pakettiin.Sittemmin OnePlus on nostanut pikkuhiljaa hintojaan, käytännössä jokaisen julkaisemansa puhelinmallin kohdalla. Lopulta yhtiö päätti hypätä täysin suoraan kilpailemaan raadolliseen-hintasegmenttiin tänä keväänä, kun se julkaisi OnePlus 8 Pro -huippumallin . OnePlus 8 Pron hinta oli julkaisuhetkellä 899 euroa / 999 euroa, mallista riippuen - eli käytännössä samaa luokkaajahuippumallien kanssa.Tokihan yhtiö toi myyntiin myös aavistuksen edullisemman-mallin, mutta senkin hinnoittelu oli kaukana keskihintaisista puhelimista, joita myydään hurjia määriä ns. tavallisille kuluttajille.Korjatakseen vuosien mittaan syntynyttä tilannetta OnePlus korjasi loppukesästä kurssiaan ja julkaisi ensimmäistä kertaa puhtaasti keskihintaan tarkoitetun, keskitasoisen puhelimen,. Nord todisti, että yhtiö osaa edelleen hahmottaa erinomaisesti sen, mitä ominaisuuksia kannattaa karsia ja mitä säilyttää, kun puhelimessa on pakko tehdä kompromisseja: OnePlus Nord saiskin arvostelussamme täydet viisi tähteä juurikin erinomaisesti onnistuneiden valintojensa vuoksi.Aivan piakkoin, 14.10.2020, OnePlus on uusimassa taas lippulaivamalliaan ja tulevasta OnePlus 8T:stä tiedetäänkin jo lähes kaikki , paitsi hinta. Huhut pyörivät hinnoittelun osalta nyt tasossa 599 eurosta 799 euroon, mutta vahvistus näihin saadaan lopullisesti vasta julkistushetkellä.Merkillepantavaa on kuitenkin se, että-mallia ei mitä ilmeisimmin tulla näkemään lainkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 2019 keväällä julkaistun OnePlus 7 Pron viitoittama Pro-aikakausi olisi nyt loppumassa - ja samalla vaikuttaa siltä, että OnePlus ei enää yritäkään jahdata kuluttajia, jotka ovat valmiita maksamaan tuhat euroa puhelimestaan.Mielenkiintoisinta OnePlus 8T suhteen tuleekin olemaan oikeastaan se, onko se yhtä hyvä kuin OnePlus 8 Pro, vai tyytyykö se olemaan vain parempi kuin OnePlus 8.Samalla huhut OnePlussan puhelinmalliston osalta viittaavat kaikki siihen, että "lippulaivan tappaja" ei ole enää yhtiön agendalla, vaan se tavoittelee jatkossa suurempaa ostajamassaa. Nordin suosio on ollut hurja - ja huhuttu, alle 200 euron OnePlus Clover olisi luonnollinen lisä yhtiön mallistoon.Mikäli Pro-sarja todella lakkautetaan ja OnePlus asettaa hintakattonsa jonnekin 600 ja 700 euron haarukkaan, se ei keskivertokuluttajaa juurikaan haittaa. Mutta heille, jotka haluaisivat ostaapuhtaalla Androidilla varustetun todellisen huippupuhelimen, OnePlussan katoaminen kärkikahinoista on surullinen uutinen. Nyt markkina jää käytännössä Samsungin dominoitavaksi, kun Huaweilla on omat, tunnetut ongelmansa.