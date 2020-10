OnePlus 8T nyt myynnissä Suomessa - hinta 599/699 euroa

OnePlus 8T hinta

OnePlussan syksyn uutuus 8T on nyt myynnissä Suomessa. Tällä kertaa erillistä Pro-versiota ei julkaistu, vaan tätä osuutta pitää hallussaan keväällä julkaistu OnePlus 8 Pro Puhelinvertailun OnePlus 8T arvostelu on luettavissa täällä OnePlus 8T on kuitenkin saanut muutaman ominaisuuden juurikin Pro-mallilta, sillä syksyn uutuus käyttää Prossa nähtyä nopeaa 120 hertsin virkistystaajuudella toimivaa AMOLED-näyttöä. Tarkemmat erot näistä laitteista voi lukea täältä Yksi merkittävä lisäys 8T:ssä on erittäin nopea 65 watin pikalataus, jolla 4500 mAh akkuun saa virtaa vartissa koko päiväksi ja täyteen akku latautuu vain 39 minuutissa. OnePlus lupaa akun varauksen pysyvän jopa 80 yli prosentissa 800 latauskerran jälkeen. Puhelimeen on laitettu 12 lämpötila-anturia, jotka huolehtivat, että latauslämpötila pysyy sopivana.Suorituskykyä riittää päivän toimiin ja pelaamiseen Snapdragon 865 -piirin muodossa, jonka pariksi saa 8/12 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy tutut 128/256 gigatavua. Alusta mahdollistaa 5G-yhteydet, jonka lisäksi puhelimessa on Wifi 6 ja Bluetooth 5.1.Kuvaaminen onnistuu kolmella takakameralla. 48 megapikselin pääkamera on optisesti vakautettu. Pääkameran parina ovat 16 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin mustavalkokamera. Ohjelmistoon on tuotu muun muassa paranneltu Nightscape-tila, jolla saa kuvattua paremmin hämärässä. Tila toimii myös videokuvatessa.8T:ssä toimii heti Android 11 ja OxygenOS 11 -käyttöjärjestelmät, jotka parantavat entisestään OnePlussan puhelinkokemusta. Uutta käyttöjärjestelmän osalta on muun muassa Always On -näyttö.OnePlus 8T on yksi ensimmäistä Android 11 -käyttöjärjestelmällä saapuvista puhelimista.Tarkemmat tekniset tiedot puhelimesta löydät täältä Lue myös: