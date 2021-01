Xiaomin Redmi Note 9T 5G-puhelin nyt myynnissä Suomessa - ensimmäisen viikon ajan hinta 199 euroa

on tuonut tänään 25. tammikuuta 2021-puhelimen myyntiin Suomessa. Puhelimen hinta on 249 euroa, mutta sitä myydään Early Bird -ennakkokampanjassa 199 eurolla 25.1 - 31.1. välisenä aikana.Redmi Note 9T on saatavilla Suomessa Elisalta, DNA:lta, Verkkokauppa.comilta, Powerilta, Gigantilta, Veikon Koneelta ja Euronicsilta. Puhelimen värivaihtoehdot ovat Yönmusta (Nightfall Black) ja aamunkoiton purppura (Daybreak Purple). Aiemmin tammikuussa julkaistussa laitteessa on 6,53-tuumainen, 19.5:9 -kuvasuhteen DotDisplay -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla. 13 megapikselin etukamera esiintyy reikänä näytön yläreunassa.Takaa laite on päällystetty polykarbonaattipintaisella takakannella. Takana on myöskin 48 megapikselin pääkamera. Tehoa tuottaa MediaTekin Dimensity 800U -järjestelmäpiiri, jonka myötä puhelin tarjoaa nopeat 5G-yhteydet edulliseen hintaan. Virtaa antaa 5000 mAh akku. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua.

Laitteessa on myös stereokaiuttimet, USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija ja muistikorttipaikka. MIUI 12 -käyttöliittymä perustuu edelleen Android 10 -käyttöjärjestelmään.Redmi Note 9T:n hinta on 249 euroa ja se on saatavilla 25. tammikuuta alkaen.Puhelin on parhaillaan Puhelinvertailun testattavana, joten juttua laitteesta on tulossa lähiaikoina. Tätä ennen esimakua laitteesta saa Poco M3 vs Xiaomi Redmi Note 9T -vertailusta Lue myös: