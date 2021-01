Vuodot kertovat tulevasta Quicksilver-koodinimellä tunnetusta Nokia-älypuhelimesta

HMD Globalin tämän vuoden puhelinmallistosta ei ole julkaistu vielä puhelimia, mutta huhut kertovat jo mahdollisesti vuoden ensimmäisestä Nokia-laitteesta. Viime vuoden viimeinen Nokia-puhelin, Nokia 5.4 julkaistiin Suomessa viime viikolla , mutta tämän vuoden osalta julkistukset ovat olleet siinä.Huhuissa on liikkunut uusi laite, jonka koodinimi on Quicksilver, ja nyt se on vuodettu osittain speksien osalta. Kyseessä on budjettipuhelin, jonka huhujen mukaan kantaa nimeä Nokia 1.4. 91mobiles on löytänyt tiedot GeekBenchin tietokannasta, ja niistä paljastuu mm. tietoja piiristä, muistista ja käyttöjärjestelmästä.Piirin tarkkoja tietoja ei GeekBench kerro, mutta kyseessä se on 8-ytimisellä 1,8 gigahertsin suorittimella varustettu järjestelmäpiiri, joka viittaisi mahdollisesti Snapdragon 480 5G. Tämä tarkoittaisi, että 5G-yhteydet saapuvat erittäin edulliseen Nokia 1 -sarjaan.

Voi tosin olla, että kyseessä on myös vanhempi piiri, kuten Snapdragon 460, josta 5G-yhteyksiä ei löydy.Muistia laitteessa on 6 gigatavua ja käyttöjärjestelmänä Android 11.Nyt jää enää nähtäväksi julkaistaanko Nokia 1.4 ennen pari viikkoa sitten vuodosta paljastunutta Nokia 6.4:ää