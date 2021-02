Haluatko pienen huippukännykän? Sellaista tuskin enää tulee

Moni kuluttaja on haaveillut ääneen pienistä huipputason kännyköistä. Mutta nyt näyttää lähes varmalta, että sellaisia tuskin enää tulee markkinoille vuoden 2021 jälkeen.Ja syy tähän ovat kuluttajat, ihan itse.Vuosikausiaon ollut käytännössä ainoa valmistaja, joka on valmistanut edes aavistuksen pienempiä huipputason älypuhelimia. Mutta netin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa sellaisten perään on jaksettu huudella. Siitäkään huolimatta Sony ei ole kasvanut marginaalisesta laitevalmistajasta pätkääkään isommaksi, vaikka yhtiö on julkaissut sellaisia namupaloja kuin vaikkapa viime vuonna esitelty Sony Xperia 5 II Sitä miksi Sony ei ole onnistunut kasvattamaan myyntiään, vaikka yhtiö onkin ainoa hieman pienempiä huipputason luureja tehnyt, on arvailtu jo pitkään. Yhtenä selityksenä on pidetty hintaa: Sonyn puhelimissa on valitettavan usein pieni "Sony-lisä". Toisena selityksenä on pidetty Sonyn puhelinten varsin olematonta näkyvyyttä elektroniikkakaupassa.Viime vuoden lopulla sitten asiaan tuli varsin pätevä testi tarjolle.Apple julkisti syksyllä 2020 uuden-mallistonsa, joka sisälsi hurjat neljä eri mallia samasta puhelimesta. Yksi näistä myyntiin tulleista malleista oli, ensimmäinen "mini"-iPhone yhtiön historiassa. 5,6 tuuman näytöllä ja vaivaisella 133 gramman painolla se on selkeästi julkistetun nelikon pienin. Samalla mini ei kuitenkaan karsi käytännössä mistään: järjestelmäpiiri on täsmälleen sama kuin malliston suurimmassakin mallissa, tallennustilaa on reippaasti, 5G-yhteydet löytyvät, jne. Ja lisäksi hintakin on selkeästi joukon halvin.Lisäksi iPhone 12 mini on kerännyt kehuja arvosteluissa niin meillä kuin muuallakin.Joten, nyt pystyttäisiin todistamaan se, ovatko kuluttajat oikeasti kiinnostuneita pienemmistä malleista: täsmälleen sama puhelin, pienemmässä koossa, edullisemmin - ja saatavuus sekä näkyvyys ovat tasoa Apple, eli puhelin löytyy myynnistä käytännössä kaikista mahdollisista paikoista.Mutta.. kuluttajien lompakot ovat puhuneet.Kun pienestä puhelimesta haaveilevat kuluttajat pistetään valitsemaan omalla rahallaan, näyttää vaaka lopulta kallistuvan useimmiten suurempiin puhelinmalleihin. Jo vuoden alussa uutisoitiin siitä, miten iPhone 12 -sarjan sisäisessä myyntitaistelussa mini on jäänyt selvästi lapsipuolen asemaan. Vuoden alussa julkaistujen lukujen valossa minin myynti vastasi ainoastaan 8 prosenttia iPhone 12-malliston kappalemääräisestä myynnistäTuoreimmat analyytikkoennusteet veikkaavat iPhone 12 minin tuotannolle loppua jo vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen aikana - eli viimeistään kesäkuun lopulla.Kun Sonyn pienten mallien strategia ei ole onnistunut kasvattamaan Sonyn markkinaosuutta ja Applen mallistossa pienin - ja edullisin - malli näyttää jäävän pölyttymään hyllyihin, on viesti kaikille muillekin valmistajille varsin selvä:Tänä vuonna tullaan Applen syksyisen esimerkin innostamana varmasti vielä näkemään liuta pienempiä Android-huippumalleja, mutta jos niistäkään mikään ei onnistu nousemaan myyntimenestykseksi, on selvää, että pienempiä huippupuhelimia ei tulla näkemään vuosikausiin, ainakaan isossa mittakaavassa.Voi olla, että pienet huippupuhelimet jäävät lopulta-tuotteeksi, kenties Sonyn erikoisuudeksi, jolle on olemassa kourallinen ostajia, mutta ei niin paljoa, että sellaiset kiinnostaisivat isompia tekijöitä.

Pieniä puhelimia toki on edelleen olemassa ja pidämmekin yllä listaa pienistä kännyköistä , mutta hyvin marginaalinen ilmiö ne enää nykypäivänä ovat.