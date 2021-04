Sonyn kännykkäbisnes ponnisti vihdoin plussalle - antaa toivoa pienten puhelinten ystäville

puhelinliiketoiminta on kyntänyt raskaissa tappioissa vuodesta toiseen. Markkinat ovat jo ehtineet pohtia, heittääkö Sony pyyhkeen kehään ja lakkauttaa kännykkäbisneksensä, kuten vaikkapa LG hiljattain teki . Mutta nyt yhtiöllä on iloisia uutisia.Vaikka yhtiön kännykkämyynti kappalemääräisesti tipahtikin vuoden 2019 tasosta vuonna 2020, nousi liiketoiminta itsessään vihdoin kannattavaksi. Yhtiö myi vuoden 2020 tilikaudellaan2,9 miljoonaa Xperia-puhelinta.Koko vuoden tulos oli noin 209 miljoonaa euroa plussan puolella. Yhtiö onnistui vuoden aikana tuomaan markkinoiden huippuluokkaan parikin kiinnostavaa puhelinta: Sony Xperia 1 II -huippumallin sekä arvostelussammekin kehutun Sony Xperia 5 II -mallin. Nyt kyseisille malleille on tulossa jatkoa, kun sekä Sony Xperia 1 III että Sony Xperia 5 III saapuvat myyntiin, todennäköisesti kesän aikana.

Samalla Sonyn kännykkäliiketoiminnan palaaminen takaisin kannattavaksi on hyvä merkki niille kuluttajille, jotka etsivät hieman pienempää huippupuhelinta . Pohdimme jo aiemmin tänä vuonna, että pienten kännyköiden aika saattaa olla ohi , mutta toivottavasti Sony pitää hieman sirompien huippupuhelinten lippua yllä jatkossakin.