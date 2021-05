Parhaat puhelimet alle 300 euroa (2021 kesä)

Minkälainen on alle 300 euron puhelin?

tarjoavat riittävästi ominaisuuksia monille käyttäjille nopeamman ja tarkemman näytön, kohtuullisen suorituskyvyn ja hyvien kameroiden muodossa. Nämä listalle päätyneet puhelimet ovat sellaisia, joita meidän mielestä kannattaa harkita.Alle 300 eurolla saa puhelimen, jossa on joko 64 tai 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Varsinkin 128 gigatavua riittää useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Piirit ovat kehittyneet viime aikoina, joten tässä hintaluokassa tarjotaan jo uuden sukupolven 5G-yhteyksiä. Lisäksi keskusmuistia puhelimista löytyy 4 tai 6 gigatavua. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.Tämän hintaluokan puhelimissa on jo Full HD+ -tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä. Myös korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet edullisemmassa hintaluokassa. Joissakin tämän hintaluokan puhelimissa on 90/120 hertsin virkistystaajuuden näyttö, joka tarjoaa yleisesti sulavamman käyttökokemuksen.

Parhaat puhelimet alle 300 euroa

Poco X3 NFC

Mi 10T Lite

Alle 300 euron puhelimelta sopii jo odottaa hyvää kameraratkaisua. Mikään näistä tuskin tulee pahemmin pettämään käyttäjän tarpeita, vaikkakin parempaa kameraa saa isommalla rahasummalla. Sen verran pitää mainita kameroista, että suurempi megapikselimäärä ei tee kamerasta automaattisesti parempaa. Lisäksi monet puhelimet sisältävät neloiskameran, mutta useassa tilanteessa vain kaksi näistä on oikeasti hyödyllistä.Monipuolisilla ominaisuuksilla, mutta vain 269 euron hintalapulla varustettuon yksi tämän hintaluokan parhaimmista vaihtoehdoista. Edessä on iso näyttö, joka toimii sulavalla 120 hertsin virkistystaajuudella. Akku on iso ja se latautuu erittäin nopeasti mukana tulevalla 33 watin laturilla. Lisäksi suorituskykyä riittää mukavasti ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua.Lue: Poco X3 NFC arvostelu saapui myyntiin Suomessa viime vuoden loppupuolella 349 euron hintaan. Tästä hinta on tullut alaspäin ja puhelinta saakin alle 300 eurolla . Tähän hintaan saa vakuuttavan määrän ominaisuuksia.Edessä on 6,67-tuumainen Full HD+ LCD-näyttö, joka toimii peräti 120 hertsin virkistystaajuudella. Virkistystaajuus tarjoaa sulavamman kokemuksen puhelinta käytettäessä. Puhelin on päällystetty edestä ja takaa Corning Gorilla Glass 5 -lasilla, mutta runko on muovia. Suorituskyvystä on vastaamassa Snapdragon 750G -alusta, joka tarjoaa myös 5G-yhteydet Tämän parina on 6 gigatavua käyttömuistia ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Sisällä on myöskin 4820 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta.Katso myös: