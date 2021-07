OnePlus Nord 2 5G julkaistaan 22. heinäkuuta - Luvassa 6,43" AMOLED-näyttö, MediaTekin piiri

Se todellinen Flagship Killer. Oletko valmis kokemaan sen?



Nopea ja Sujuva käyttökokemus huippuluokan lippulaivaominaisuuksilla.



OnePlus Nord 2 5G on l̶ä̶h̶e̶s̶ kaikki mitä puhelimelta voi toivoa.



Tulossa pian. -- OnePlus Suomi (@OnePlus_FI) July 7, 2021

Aiemmin kesän aikanajulkaisi Nord -sarjaan Nord CE 5G -mallin . Se ei kuitenkaan ollut jatkoa alkuperäiselle Nord -puhelimelle, vaan tälle julkaistaan oma malli,Kyseisen puhelimen julkaisu tapahtuu pian ja tämän myötä OnePlus on aloittanut vihjailun puhelimesta muun muassa Twitterissä . Virallisesti puhelin julkaistaan 22. heinäkuuta klo 17.00 Suomen aikaa.OnePlus vihjailee uutuuden olevan jälleen kerran "lippulaivantappaja". Kyseessä on siis puhelin, joka tarjoaa tehoa ja muita huippuluokan ominaisuuksia edullisemmalla hinnalla.OnePlus itse lupaa puhelimen tarjoavan nopeaa ja sujuvaa käyttökokemusta sekä sisältävän kaiken mitä puhelimelta voi toivoa.

Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 1200 -piiri, sillä tämän OnePlus vahvisti keskustelupalstallaan . OnePlussan ja MediaTekin yhteistyön myötä piiri tarjoaa parannettuja tekoälyominaisuuksia puhelimelle.Tekoäly tulee parantamaan muun muassa kuvaamista, näyttöä ja pelaamista nopeammalla vasteajalla.Lisäksi OnePlus on vahvistanut Nord 2:n näytön. Puhelimen edessä käytetään 6,43-tuumaista 90 hertsin virkistystaajuudella toimivaa Fluid AMOLED -näyttöä, kuten aiemmin huhuttiin . Näyttö on myös HDR 10+ -sertifioitu.Lisäksi vuodettujen tietojen ja huhujen mukaan järjestelmäpiirin odotetaan saavan jopa 12 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa on jopa 256 gigatavua. Virtaa antaa 4500 mAh akku, joka tukee joko 30W tai 65W langallista latausta.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11, joka tulee OnePlussan lupauksen myötä saamaan 2 merkittävää Android-päivitystä ja 3 vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.OnePlussan nettisivuille on luotu oma sivu Nord 2 5G:n julkaisua varten.Päivitetty 8.7. klo 15.00: Lisätty tieto julkaisupäivästä.Päivitetty 12.7. klo 16.55: Lisätty tieto Nord 2:n näytöstä.