Suosittu Nord sai jatkoa lippulaivantappajaksi nimetyn Nord 2 5G -puhelimen muodossa

"OnePlus Nord 2 5G vahvistaa sitoutumisemme jakaa hienoa teknologiaa koko maailmalle", sanoi OnePlussan perustaja Pete Lau.



"Älypuhelinteknologian edistykset antavat meille mahdollisuuden

tarjota ensiluokkaista kokemusta keskihintaluokan laitteilla. Olemme varmoja, että Nord 2 on alkuperäisen OnePlus Nordin kelvollinen seuraaja."

julkaisi hyvin menestyneelle Nord -puhelimelle jatkoa:n muodossa. OnePlus kehuu uutuuden olevan "lippulaivantappaja" sisältäen kaiken mitä puhelimelta voi toivoa. Kovia väitteitä siis.OnePlussan tuttuun tyyliin Nord 2 sisältää kattavasti laadukkaita ominaisuuksia, mutta muutama puutekin löytyy.





Uutuudessa on panostettu kamerasysteemiin. Pääkamerana käytetään IMX 766 -sensoria, joka on tuttu OnePlus 9 -sarjan puhelimista. Megapikseleitä on 50 ja se sisältää optisen kuvanvakautuksen (OIS). Lisänä ovat 8 megapikselin ultralaajakulma sekä kokolailla turha 2 megapikselin mustavalkokamera.

Nord 2:n takana on kolme sensoria.

Etukamera on sijoitettu omaan kamerareikään

8GB RAM + 128 GB tallennustila: 399 euroa

12GB RAM + 256 GB tallennustila: 499 euroa

Nord 2 turkoosina (Blue Haze) ja harmaana (Grey Sierra)

Näin Nord 2 vertautuu alkuperäiseen Nordiin

Tältä näyttää Nord 2 eri kuvakulmista

OnePlus Nord 2 5G tekniset tiedot

Rakenne: Lasia edestä ja takaa, runko muovia, ei virallista IP-luokitusta

Mitat ja paino: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm, 189 grammaa

Värit: Gray Sierra, Blue Haze, Green Wood

Näyttö: 6,43", 20:9, 2400 x 1080, 410 ppi, AMOLED, 90 Hz, HDR 10+

Suoritin: MediaTek Dimensity 1200-AI, ARM G77 MC9

RAM: 6GB / 8GB / 12GB, LPDDR4X

Tallennus: 128GB / 256GB, UFS 3.1

Akku: 4500 mAh, Warp Charge 65, laturi pakkauksessa

Pääkamera: Sony IMX 766, 50 MP, 1.0 μm, f/1.88, OIS, 6 linssiä, 4K 30fps

Ultralaajakulma: 8 MP, f/2.25, 119.7°, EIS

Mustavalko: 2 MP, f/2.5

Etukamera: Sony IMX615, 32 MP, 0.8μm, f/2.45, EIS, Full HD 30fps

Yhteydet ja liitännät: 5G (NR NSA: N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N78 NR SA: N1, N3, N7, N20, N28, N78, N41, N8), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, USB-C 2.0

Käyttöjärjestelmä: Android 11 + OxygenOS 11.3 (2 vuotta käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja 3 vuotta tietoturvapäivityksiä)

Muuta: Sormenjälkilukija näytön alla, stereokaiuttimet, kolmitoiminen liukusäädin, Dual SIM

Telekameraa ei siis ole, joka monelle on tärkeä kuvaamisessa. Kameroissa ei käytetä uusissa huippupuhelimissa nähtyä Hasselblad-yhteistyötä.Pääkameran kohdalla OnePlus lupaa sen tekevän vähäisessä valaistuksessa laadukasta jälkeä uudistetun Nightscape-tilan ja optisen vakautuksen ansiosta.Edessä luotetaan yhteen 32 megapikselin kameraan, joka osaa tunnistaa selfieitä ottaessa jopa viidet kasvot parantaen samalla ihon yksityiskohtia. Nord 2:lla pystyy kuvaamaan videota samanaikaisesti etu- ja takakameralla.Etukameran videokuvaus on tosin rajoitettu Full HD 30 fps -tasolle, joten omaa naamaa videoihin kuvaavalle Nord 2 ei välttämättä ole paras vaihtoehto.Edessä on 6,43-tuumainen AMOLED-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella eli laatu ja sulavuus ovat kohdallaan. Näytön pariksi on tuotu nyt myös stereokaiuttimet, jotka parantavat kokemusta videota katsellessa ja pelejä pelatessa.OnePlus luottaa tällä kertaa MediaTekin Dimensity 1200-AI -piiriin. Lopun AI-nimen käyttö tulee OnePlussan lisäämistä optimoinneista. Piirin tarjoama tekoäly parantaa muun muassa kuvaamista, näyttöä ja pelaamista nopeammalla vasteajalla.Esimerkiksi pelaamisen kohdalla tekoäly vähentää virrankulutusta jopa 10 prosentilla ja videota kuvatessa tekoäly parantaa kirkkautta, väriä ja kontrastia.Virtaa antaa 4500 mAh akku, joka latautuu mukana tulevalla 65 watin laturilla puolessa tunnissa nollasta sataan prosenttiin. OnePlussan mukaan päivän virran saa vain 15 minuutin latauksella. Nord 2 osaa myös sopeutua vähentämään täydellä 100 %:n akulla vietettyä aikaa, niin akku pysyy hyvänä esimerkiksi yön yli puhelinta ladatessa.Langatonta latausta ei ole käytettävissä ja myös tätä voidaan pitää puutteena.Ohjelmiston osalta käytetään OxygenOS-käyttöliittymää, joka perustuu Android 11 -versioon. OnePlus kertoo, että Nord 2:een asennettu OxygenOS 11.3 on OnePlussan nopein ja reagoivin ohjelmisto tähän mennessä. OnePlus lupaa tuoda puhelimella päivityksenä kaksi suurta Android-versiota (Android 12 ja Android 13) sekä kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Nord 2:n runko on muovia, kun taas edestä ja takaa laite on saanut päällysteeksi lasin. Virallista IP-luokitusta ei ole kertomassa veden- tai pölynkestävyydestä, mutta oletettavasti jonkin verran nestettä laite kestää.OnePlus Nord 2 5G:n ennakkomyynti alkaa heti 22.7. klo 18:00 ja varsinainen myynti alkaa, kun puhelimet saapuvat kauppoihin 28.7.2021.Nord 2 on saatavilla Suomessa OnePlussan virallisilta jälleenmyyjiltä (DNA, Elisa, Telia, Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, VeikonKone) sekä OnePlussan omasta verkkokaupasta Värivaihtoehdot Suomessa ovat turkoosina (Blue Haze) ja harmaana (Grey Sierra).Yksi merkittävimmistä Nord 2:n uudistuksista on suorituskyky. Uudessa mallissa käytetään MediaTekin Dimensity 1200-AI -järjestelmäpiiriä, kun alkuperäisessä Nordissa on Snapdragon 765G 5G.OnePlussan mukaan uutuus tarjoaa jopa 65 prosenttia enemmän tehoa ja 125 prosenttia paremman suorituskyvyn grafiikoiden osalta verratessa alkuperäiseen Nordiin.Lisäksi Dimensity 1200-AI sisältää uusia tekoälyominaisuuksia, joita Nordissa ei ole.Nord 2:n akku on kapasiteetiltaan suurempi, mutta merkittävämpi ominaisuus on selvästi nopeampi lataus 65W myötä, kun alkuperäisessä on 30W lataus.Takakameroiden osalta Nord 2 on saanut parannusta pääkameran osalta, mutta ultralaajakulmakamera on kutakuinkin samanlainen kummassakin. Alkuperäisen Nordin 2 megapikselin makrokamera on vaihtunut 2 megapikselin mustavalkokameraan.Speksien valossa Nord 2:n näyttö ei ole saanut muutosta. Isoin ero etupuolella on etukamera, joita on uudessa mallissa yksi, kun alkuperäisessä niitä on kaksi. Laadullisesti on ehkä tullut hieman parannusta, mutta mielenkiintoisesti Nord 2:n etukameran video on rajoitettu Full HD 30 fps -laatuun, kun alkuperäisellä Nordilla pystyy kuvaamaan peräti 4K 60fps -videota.Nord 2 tarjoaa nyt myös stereokaiuttimet ja myös värinämoottori on saanut uudistusta.Kummassakin puhelimessa on tuki kahdelle Android-käyttöjärjestelmäpäivityksille ja kolmelle vuodelle tietoturvapäivityksiä.