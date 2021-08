Tehokkaimmat Android-kännykät listattiin - Honor palasi rytinällä keskihintaisten listalle

Tehokkaimmat Android-huippupuhelimet 07/2021

Xiaomi Black Shark 4 Pro Nubia Red Magic 6 OnePlus 9 Pro Oppo Find X3 Pro realme GT OnePlus 9 vivo X60 Pro+ iQOO 7 Meizu 18 Xiaomi Mi 11 Ultra

Suorituskykytesteistään tunnettuon jälleen listannut maailman tehokkaimmat Android-kännykät. Me ja kymmenet muut teknologiamediat käytämme AnTuTun testiä yhtenä mittapuista kännyköiden keskinäistä suorituskykyä mitattaessaHeinäkuun 2021 listauksia on tälläkin kertaa kaksi: huippumallit sekä keskihintaiset tehohirmut. Suurin muutos listoilla on tapahtunut juurikin keskihintaisten puheliten ryhmässä, jonne rynnistivät mukaan sekäettämallit sitten toukokuun listauksen Huippupuhelinten listaus on sinänsä tylsää luettavaa: kaikki listalla olevat kymmenen puhelinta käyttävät samaa-suoritinta, jonka kuumenemisongelmat ovat hyvin tiedossa , mutta suorittimen tehoista ei silti ole pienintäkään epäselvyyttä.Listan keskinäinen järjestys on muuttunut hieman, kun valmistajat ovat optimoineet mallejaan päivityksillä aina vain nopeammiksi. Tällä hetkellä maailman nopein Android-puhelin on-pelipuhelin, jota Suomesta ei juuri hyllyistä löydy. Toisen sijan nappaa myös Kiinan markkinoille tarkoitettu malli, meillä täysin tuntematon. Vasta kolmossijalta löytyy tuttua merkkiä: kolmanneksi nopein puhelin AnTuTun listauksessa on arvostelussammekin mainiosti pärjännyt OnePlus 9 Pro

Tehokkaimmat keskihintaiset Android-puhelimet 07/2021

Xiaomi Mi 11 Lite Honor 50 Pro Honor 50 Oppo Reno 6 5G Xiaomi Redmi 10X 5G realme Q3 Pro Oppo K9 5G iQOO Z3 Huawei nova 8 Pro Huawei nova 8

Keskihintaisten puhelinten markkinassa suorittimissa on selkeästi isompaa hajontaa: mukana on Qualcommin kolmea eri järjestelmäpiiriä, MediaTek Dimensity -piirejä sekä Huawein omia Kirin-piirejä. Ykkösppaikan nappasi arvostelussamme täydet viisi tähteä saanut Xiaomi Mi 11 Lite Kuten näkyy, listalta ei pahemmin Suomessa tunnettuja merkkejä löydy: tehokisa onkin jäänyt kiinalaisvalmistajien keskinäiseksi sodaksi, jonka rippeistä osa toki päätyy myös länsimaihin, kuten vaikkapa OnePlusan mallien muodossa.