Tässä ovat parhaat Black Friday -tarjoukset puhelimista

-tarjousrumba käynnistyi tuttuun tapaan jo reilusti ennen virallista päivää. Tämä tarkoittaa, että tarjouksia on saatavilla koko viikon ajan. Kokosimme tähän listaan parhaat tarjoukset puhelimista.Oma suosikki on ehdottomasti, jota saa nyt vain 249 eurolla . Myös Xiaomi 11 Lite 5G NE -versiota saa tällä samalla 249 euron hinnalla . Hinta on laskenut selvästi, sillä vielä hiljattain Mi 11 Lite 5G maksoi yli 300 euroa.Xiaomi Mi 11 Lite 5G on yksi parhaista älypuhelimista omassa hintaluokassaan. Se myös vakuutti Puhelinvertailun arvostelussa kevyen painon, mutta myös hyvien ominaisuuksien ansiosta.Samsungilta löytyy keskihintaluokkaan, jota saa nyt 349 euron hinnalla . Hinta ei ole tullut Black Fridayn aikana niin paljon alaspäin, mutta kyseessä on kuitenkin alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.

Galaxy A52s 5G on läheistä sukua Puhelinvertailun testaamalla Galaxy A52 5G:lle . Tässä puhelimessa on esimerkiksi hyvä näyttö, hyvä pääkamera, stereokaiuttimet ja Samsung lupaa tuoda puhelimelle useamman vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään.Xiaomin laitteiden osalta on saatavilla myös pari muuta houkuttelevaa tarjousta. Hiljattain julkaistun-mallin hinta on laskenut nopeasti 200 eurolla, sillä tätä saa nyt 399 eurolla -puhelimen saa puolestaan 389 eurolla Kumpikin tarjoaa päteviä ominaisuuksia. Kummassakin on esimerkiksi huippuluokan AMOLED-näytön ja erittäin hyvää suorituskykyä. Näiden kahden puhelimen teknisiä tietoja voi vertailla täältä OnePlussan osastolta on tarjolla, jonka hinta on laskenut 100 eurolla eli kyseistä puhelinta myydään nyt 499 eurolla OnePlus 9 arvosteltiin Puhelinvertailussa keväällä . Tuolloin se sai kritiikkiä enimmäkseen hinnasta ja arvostelussa mainitaankin, että jos OnePlus 9 maksaisi 550 euroa, se olisi loistava puhelin. Tuo hinta nyt alitetaan, joten tämä puhelin voi olla nyt harkinnan arvoinen.on mielenkiintoinen. Se ei välttämättä sisällä parhaita speksejä, mutta tarjotut ominaisuudet on pakattu aikalailla pieneen pakettiin. Nykymittapuulla tämä Sonyn kännykkä lasketaan pieneksi älypuhelimeksi , sillä siinä on 6 tuuman näyttö ja se sopii käytettäväksi yhdellä kädellä.Mielenkiintoa lisää hinta, joka on tullut tasaiseen tahtiin alaspäin. Nyt Xperia 10 III -puhelinta saa 279 eurolla , kun vielä hiljattain kyseinen laite maksoi 349 euroa. Xperia 10 III on myös arvosteltu Puhelinvertailussa Edullisempaa puhelinta hakevalle 169 euron on maininnan arvoinen vaihtoehto. Tässä hintaluokassa se tarjoaa 5000 mAh akun, ison Full HD -näytön sekä 48 megapikselin pääkameran.