Vertailussa Motorola moto g51 5G vs Motorola moto g50 5G

toi keväällä saataville moto g50 5G -puhelimen ja jo joulukuussa kauppojen hyllyille ilmeistyi seuraaja moto g51 5G:n muodossa. Tässä jutussa vertaillaan hieman näitä kahta laitetta ja samalla käydään läpi muita samaan hintaluokkaan kuuluvia vaihtoehtoja.Nimen perusteella voisi ajatella laitteiden olevan hyvin samanlaiset, mutta vain puolessa vuodessa selvää eroa on ilmestynyt.Merkittävin ero löytyy näytöstä.Uusi moto g51 käyttää 6,8-tuumaista Full HD+ -näyttöä 120 hertsin virkistystaajuudella, kun taas moto g50:ssä on 6,5-tuumainen HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella.Moto g51:n näyttö on siis tarkempi ja sulavampi käytettäessä. Tarkkuuden eron huomaa esimerkiksi videoita katsellessa. Lisäksi moto g51:n näyttö on suurempi ja myös koko puhelin on hieman suurempi.

moto g51 5G

Suorituskyky, akku, käyttöjärjestelmä

Yhteenveto ja mietteet

Tekniset ominaisuudet: moto g51 5G vs moto g50 5G

Vertailussa

moto g51 5G

moto g50 5G Mitat

170.47 x 76.54 x 9.13 mm

164.9 x 74.9 x 8.95 mm Paino

208 grammaa

192 grammaa Rakenne

Muovi

Muovi Näyttö

6,8", Full HD+, 20:9, IPS LCD, 120 Hz

6,5", HD+, 20:9, IPS LCD, 90 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 11 + My UX

Android 11 + My UX RAM

4 GB

4 GB Tallennustila

64 GB + muistikortti

64 GB + muistikortti Suoritin

Snapdragon 480 Plus

Snapdragon 480 Akku

5000 mAh, 10W lataus

5000 mAh, 10W lataus Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija kyljessä

Sormenjälkilukija takana Pääkamera

50 MP, 0.64μm, f/1.8

48 MP, 1.6μm, f/1.7 Toinen kamera

Ultralaajakulma: 8 MP, 1.12μm, f/2.2

Syvyystunnistus: 2 MP, 1.75μm, f/2.4 Makrokamera

2 MP, 1.75μm, f/2.4

5 MP, 1.12μm, f/2.4 Takakamerat video

Full HD 60/30fps

Full HD 60/30fps Etukamera

13 MP, 1.12um, f/2.2

13 MP, 1.12um, f/2.2 Etukamera video

Full HD

Full HD Muuta

3.5 mm kuulokeliitin, yksi kaiutin, USB-C, Bluetooth 5.1, NFC

3.5 mm kuulokeliitin, yksi kaiutin, USB-C, Bluetooth 5.0, NFC Värit

Indigo Blue, Bright Silver, Aqua Blue

Steel Grey, Aqua Green Hinta kirjoitushetkellä

269 euroa

129 euroa

Toinen selvä ero löytyy takaa. Moto g51:ssä on monipuolisempi kamerajärjestelmä 50 megapikselin pääkameran ja 8 megapikselin ultralaajakulman myötä. Vanhemmassa mallissa on 48 megapikselin pääkamera sekä 5 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera. Moto g51:n kolmas kamera on 2 megapikselin makro.Näiden puhelimien pääkameroissa ei käytetä optista kuvanvakainta, mutta sellainen on tuotu puolestaan moto g41 -puhelimeen, joka siis esiteltiin yhdessä moto g51 5G:n kanssa. Moto g41:n eroaa myös esimerkiksi näytön kohdalla, sillä tässä mallissa käytetään OLED-tekniikkaa, mutta virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä.Lisäksi erona voidaan pitää ulkonäköä, sillä moto g51 muistuttaa enemmän myös keväällä julkistettua moto g100 -puhelinta kuin moto g50:ä. Lisäksi moto g51:ssä on moto g100:n tapaan mattapintainen takaosa, kun moto g50:ssä on kiiltävää muovia.Mattapintainen tuntuu paremmalta ja se kerää vähemmän sormen- ja rasvajälkiä.Tehot ovat kummassakin laitteessa hyvin samanlaiset. Käyttäminen on sulavaa kummassakin ja etenkin kevyemmät pelit toimivat ongelmitta. Kumpikin laite tukee myös 5G-yhteyksiä.Tallennustilaa on kummassakin vain 64 gigatavua. Sen saa täyttymään aikalailla nopeasti lataamalla useita sovelluksia, pelejä ja ottamalla kuvia.Akunkesto on kummassakin hyvä 5000 mAh akun myötä. Käyttöaikaa riittää parin päivän ajaksi yhdellä latauksella. Akun lataus on puolestaan kummassakin yhtä heikko, sillä kumpikin tukee 10 watin latausta. Täyteen lataaminen kestää siis kaksi tuntia tai enemmänkin.Aiemmin mainitussa moto g41:ssä on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja sen 5000 mAh akku latautuu nopeammin täyteen 30 watin latauksella. Tämä malli ei kuitenkaan tue 5G-yhteyksiä. Moto g41 on parikymppiä edullisempi kuin moto g51 5G.Käyttöjärjestelmän suhteen Motorolan laitteet ovat käytännössä samanlaisia. Motorola käyttää ns. puhdasta Androidia eli Motorola ei ole tehdyt alkuperäiseen versioon muutoksia. Hieman lisäyksiä toki löytyy, sillä Motorolan puhelimilla onnistuu erilaiset eleet, kuten kameran nopea avaaminen kääntämällä puhelinta kahdesti.Motorolan päivityslupaukset ovat Android-maailman heikoimpia. Kumpikin tulee saamaan vain yhden ison päivityksen eli Android 12 -version. Motorola aloittaa päivittämisen helmikuun aikana , joten nämä laitteet tulevat sen saamaan ehkä lähempänä kesää.Äänentoiston osalta voidaan mainita, että kummassakin laitteessa on vain yksi kaiutin, mutta perinteinen 3.5 mm:n kuulokeliitin löytyy.Sekä uusi moto g51 5G että hieman vanhempi moto g50 5G ovat tasaisen vahvoja älypuhelimia.Ne eivät kuitenkaan ole täydellisiä. Lisäksi Motorolan tapa tuoda samaan hintaluokkaan hieman erilaisia laitteita on enimmäkseen hämmentävä.Esimerkiksi moto g51 5G:n alapuolella hinnan osalta on jo pariin kertaan mainittu moto g41. Omasta mielestä Motorola olisi voinut yhdistää näiden kahden ominaisuudet, jolloin aikaan olisi tullut jopa erittäin pätevä puhelin.Tähän vaikuttaa enimmäkseen tarjonta muiden valmistajien osalta.Moto g51 5G maksaa 269 euroa ja moto g41 maksaa 249 euroa Etenkin näin joulualennusten aikana löytyy muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi OnePlussan Nord CE 5G:n hinta on tällä hetkellä 199 euroa ja Xiaomin Mi 11 Lite 5G:n hinta on 249 euroa . Kumpikin näistä on kokonaisuutena parempi vaihtoehto kuin moto g51 5G tai moto g41. Lisäksi esimerkiksi kaikin puolin monipuolisempi Mi 11i maksaa enää 299 euroa Moto g50 5G:n hinta on puolestaan tällä hetkellä vain 129 euroa . Tällä hinnalla tämä kyseinen puhelin on pätevä vaihtoehto, mikäli hakusessa on edullinen älypuhelin.Lue täältä Puhelinvertailun moto g50 5G arvostelu . Tarkemmat mielipiteet moto g51 5G:stä tulevat luettavaksi pian.Lue myös: