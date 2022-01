OnePlus vahvisti jo tulevan huippupuhelimen keskeisimmät ominaisuudet

ei vielä julkistanut seuraavaa lippulaivamallia eli-puhelinta kokonaan, mutta osa tulevan laitteen ominaisuuksista paljastettiin etukäteen. Ominaisuuksien lisäksi puhelimen ulkonäkö on paljastettu.Suurempia yllätyksiä ei teknisten tietojen joukossa ole.Edessä on LTPO-tekniikkaa käyttävä 120 hertsin AMOLED-näyttö. Kokoa tai tarkkuutta ei vahvistettu, mutta aiemmat vuodot viittaavat 6,7-tuumaiseen QHD+ -näyttöön. Edessä on 32 megapikselin kamera.Tehoista vastaa odotetusti Qualcommin tuore Snapdragon 8 Gen 1 -tehopiiri . Sen parina käytetään LPDDR5-RAM-muistia ja UFS 3.1 -tallennustilaa. Määriä ei paljastettu, mutta esimerkiksi OnePlus 9 Pron kohdalla käytössä on 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia ja 128GB / 256 GB sisäistä tallennustilaa.

OnePlus 10 Pro Emerald Forest -värissä.

Taakse on saatu kolme kameraa: 48 MP + 50 MP + 8 MP. Pääkameran parina on todennäköisesti ultralaajakulma ja telekamera. Kaksi näistä kameroista on saanut optisen kuvanvakaimen. Kameroiden osalta OnePlus tekee edelleen yhteistyötä Hasselbladin kanssa, joka aloitettiin OnePlus 9 -sarjan kohdalla Sisälle on laitettu 5000 mAh. Akku latautuu tällä kertaa Oppon 80W SuperVOOC-tekniikalla eli OnePlussan oma Warp-lataus on jäämässä historiaan. Langattomasti akku latautuu 50 watin AirVOOC-latauksella ja myös käänteinen langaton lataus on tuettuna.Muita vahvistettuja ominaisuuksia ovat X-akselinen värinämoottori, stereokaiuttimet, Bluetooth 5.2 ja NFC. Laitteen mitat ovat 163 x 73.9 x 8.55 mm. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 ja OxygenOS 12.Kokonaan laite paljastetaan 11. tammikuuta Kiinassa, mutta muualla laitteen saatavutta joutuu odottaa kauemmin.Lisätietoa puhelimesta ilmestyy tälle sivulle