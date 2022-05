Uusi Nord 2T julkaistiin, mutta vanha saattaa olla parempi

Nord 2T

julkisti Nord 2:lle jatkajan, joka kantaa nimeä. Versionumero ei vaihtunut kolmoseen, sillä kyseessä on pienempi päivitys. Tämän myötä kannattaakin pohti, onko uusi riittävän paljon parempi suuremmalla hintalapulla.Lue:Nord 2T:ssä on 6,43-tuumainen Full HD AMOLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella eli sama kuin Nord 2:ssa. Myös mitat ja paino ovat samat.Samaa löytyy myös takaa kameroiden osalta, sillä kummassakin on 50 megapikselin Sony IMX766 -sensori optisella kuvanvakaimella, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin mustavalkokamera.

Nord 2T on saanut sisälleen MediaTekin Dimensity 1300 -piirin, kun Nord 2:ssa on Dimensity 1200. Nord 2T:n kerrotaan olevan tehokkaampi ja OnePlussan mukaan piirin ansiosta puhelimella pystytään saavuttamaan parempia kuvia vähäisessä valaistuksessa.Nord 2T:n merkittävin uudistus on akun lataaminen, sillä uudessa laitteessa on sama 80 watin lataus kuin Puhelinvertailun testaamassa OnePlus 10 Pro -puhelimessa . Toisaalta tämäkään ei ole loppujen lopuksi niin suuri uudistus, sillä Nord 2:ssa on 65 watin lataus.Käyttöjärjestelmä on kummassakin Android 12, jonka päällä toimii OxygenOS 12. Koska Nord 2T on uudempi, sille on luvassa pari suurempaa päivitystä ja kolme vuotta päivitystä tietoturvaan. Nord 2 puolestaan saa enää yhden isomman päivityksen ja pari vuotta päivityksiä tietoturvaan.Lopuksi puhelimien ja ostamisen kannalta yksi tärkeimmistä seikoista on hinta. Uudempi Nord 2T maksaa 399 euroa (8+128 GB) ja vanhempaa Nord 2:sta myydään puolestaan 100 euroa halvemmalla eli 299 eurolla. Edullisemman hinnan myötä Nord 2 on luonnollisesti monelle houkuttelevampi vaihtoehto ja kuitenkin tuolla hinnalla saa lähes samat ominaisuudet kuin uudemmassa puhelimessa on.Toisaalta alkuun Nord 2T:n ostoa puoltaa ennakkokampanja, sillä 19.5. – 31.5.2022 välisenä aikana puhelimen ostaneet saavat kaupan päälle OnePlus Buds Z2 -kuulokkeet (värit musta tai valkoinen), joiden arvo on 99 euroa. Nord 2T:n varsinainen myynti alkaa 24. toukokuuta.Nord 2T:n lisäksi OnePlus esitteli Euroopan markkinoille OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, joka sijoittuu Puhelinvertailun testaaman Nord CE 2:n alapuolelle.Tämä uutuus käyttää 6,59-tuumaista Full HD+ LCD -näyttöä, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvystä vastaa keskitason Snapdragon 695 -piiri, jonka tehot riittävät peruskäyttöön, mutta ei niinkään pelaamiseen. RAM-muistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Sisällä on iso 5000 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera, mutta siinä ei käytetä optista kuvanvakainta. Lisäksi taakse on laitettu turhahkot 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 ja OxygenOS 12. OnePlus lupaa tuoda puhelimelle kaksi isoa Android-versiota (Android 13 ja Android 14) sekä kolme vuotta päivityksiä tietoturvaan.Hieman erikoisesti tämä puhelin tulee saataville 299 euron hinnalla (6+128 GB), joten tässäkin tapauksessa suosittelemme Nord 2 -puhelinmallia, joka tarjoaa mielestämme paremmat ominaisuudet samalla rahasummalla.OnePlus Nord CE 2 Lite 5G:stä julkaistaan myös oma arvostelu Puhelinvertailun sivuilla myöhemmin.