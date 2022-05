Parhaat puhelimet alle 300 euroa (2022 kevät)

Minkälainen on alle 300 euron puhelin?

tarjoavat riittävästi ominaisuuksia monille käyttäjille nopean ja tarkan näytön, kohtuullisen suorituskyvyn ja hyvien kameroiden muodossa. Nämä listalle päätyneet puhelimet ovat sellaisia, joita meidän mielestä kannattaa harkita.Alle 300 eurolla saa puhelimen, jossa on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Varsinkin 128 gigatavua riittää useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Lisäksi käytännössä kaikki tämän hintaluokan laitteista tarjoavat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Lisäksi keskusmuistia puhelimista löytyy 4 tai 6 gigatavua. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.Tämän hintaluokan puhelimissa on jo Full HD+ -tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä. Myös korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet edullisemmassa hintaluokassa. Joissakin tämän hintaluokan puhelimissa on 90/120 hertsin virkistystaajuuden näyttö, joka tarjoaa yleisesti sulavamman käyttökokemuksen.

Parhaat puhelimet alle 300 euroa

Galaxy A52s 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Nord 2

Sony Xperia 10 III

Alle 300 euron puhelimelta sopii jo odottaa hyvää kameraratkaisua. Mikään näistä tuskin tulee pahemmin pettämään käyttäjän tarpeita, vaikkakin parempaa kameraa saa isommalla rahasummalla. Sen verran pitää mainita kameroista, että suurempi megapikselimäärä ei tee kamerasta automaattisesti parempaa. Lisäksi monet puhelimet sisältävät neloiskameran, mutta useassa tilanteessa vain kaksi näistä on oikeasti hyödyllistä.Samsungin paras vaihtoehto tässä hintaluokassa on, jota saa 299 eurolla . Samsung panosti tässä puhelimessa etenkin AMOLED-näyttöön, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi rakenteeltaan puhelin on saanut hintaluokassa harvinaisen IP67-luokituksen veden- ja pölynkestävyydelle. Tämä puhelin on hyvä valinta pidemmälle aikavälille, sillä puhelimelle on luvattu kolmen sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset.Galaxy A52s 5G on läheistä sukua Galaxy A52 5G -mallille, josta löytyy arvostelu Puhelinvertailun sivuilta Xiaomin paras vaihtoehto tässä hintaluokassa on, joka on käytännössä sama puhelin kuin Mi 11 Lite 5G. Kyseinen laite vakuutti Puhelinvertailun arvostelussa Puhelimessa käytetään 6,55-tuumaista AMOLED-näyttöä, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Lasisen takakannen yläkulmaan on sijoitettu kolmoiskamerajärjestelmä, joista etenkin 64 megapikselin pääkamera on laadukas. Puhelimessa käytettävä Snapdragon 778G -piiri puolestaan tarjoaa hyvää suorituskykyä. Xiaomi 11 Lite 5G NE on myös pakattu kevyeen runkoon, jolla laite eroaa muista.Xiaomi 11 Lite 5G NE:n hinta on alle 300 euroa julkaisi suositulle Nord-puhelimelle jatkajan,-puhelimen muodossa, heinäkuussa. Kyseinen puhelin tarjoaa hyvää suorituskykyä, laadukkaan 6,43-tuumaisen AMOLED-näytön, optisella kuvanvakaimella varustetun pääkameran sekä paljon muuta. 128 gigatavun versio maksaa 299 euroa , mutta 256 gigatavun version hinta yltää 399 euroon Lue: OnePlus Nord 2 arvostelu Sonyn osalta tarjolla on, joka julkaistiin vuoden 2021 aikana. Seuraaja tälle laitteelle on jo julkaistu, mutta se ei ole vielä saatavilla ja lisäksi uudempi malli on kalliimpi. Xperia 10 III maksaa alle 300 euroa Xperia 10 III erikoisuus on sen pienempi koko, joten sitä voi käyttää helpommin yhdellä kädellä. Lisäksi laitteessa on esimerkiksi hyvä akunkesto ja kolme takakameraa.Lue: Sony Xperia 10 III arvostelu Katso myös: