Vastajulkaistu OnePlus 10T sai päivityksen: parannuksia mm. kameraan

Alkukuusta julkaistu uusi OnePlus 10T -lippulaivapuhelin on saanut uuden ohjelmistopäivityksen. Kyseessä on itseasiassa jo toinen päivitys lyhyen ajan sisällä, ja tällä kertaa parannuksia on tehty muun muassa kameraan.Yhtiö, joka on patenttikiistassa Nokiaa vastaan , on julkaissut päivityksen, joka saapuu niin intialaisille versioille kuin maailmanlaajuisesti markkinoilla oleville ">OnePlus 10T -laitteille. Julkaisu on tosin porrastettu, joten saattaa kestää joitain päiviä ennen kuin Suomessa kaikki saavat päivityksensä.OnePlussan julkistama muutosloki tarjoaa tiedot päivityksestä, ja tästä selviää, että laitteen yleiseen käyttösulavuuteen ja vakauteen on tehty parannuksia. Optimointeja on tehty taustasovellusten vakauteen, näyttöön, USB On-The-Go -ominaisuuden yhteensopivuuteen sekä sormenjälkilukijan algoritmeihin ja toimivuuteen.

Kameran osalta optimoinnit ovat puolestaan potrettimoodissa, ultralaajakulmakamerassa ja AI Retouch -ominaisuudessa etukameraa käyttäessä. Muihin korjauksiin kuuluu ongelma pikalatauksen tunnistuksessa.Päivitys on lähtenyt jo jakeluun, mutta saapuu suurelle osalle käyttäjistä muutamien päivien viiveellä. Se saapuu puhelimeen automaattisesti, mutta sitä voi myös hakea asetusten ohjelmistopäivitysosiosta, mikäli puhelinta pitää yleensä esimerkiksi vailla internet-yhteyttä.