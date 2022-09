Sonyn uutuus: pieni puhelin, paljon ominaisuuksia, iso akku - ja kova hinta

esitteli-puhelinmallin, joka sijoittuu huippuluokkaan.Laitteen mitat ovat 156 x 67 x 8.2 mm ja painoa on 172 grammaa. Mitat ovat siis käytännössä samat edeltäjän eli Xperia 5 III -mallin kanssaKyseessä on kompakti puhelin , mutta Sony onnistunut jonkinlaisen taikatempun tekemään suunnittelun suhteen.Sisällä on nyt 5000 mAh akku, joka tukee nyt myös langatonta latausta. Edeltäjään nähden akku on kasvanut 500 mAh.Huonona puolena voidaan mainita, että pakkauksen mukana ei toimiteta laturia tai edes USB-C -kaapelia.

Laitteen sisuksista löytyy Snapdragon 8 Gen 1 -piiri, eikä siis uudempaa Snapdragon 8+ Gen 1 -piiriä.Valinta on jokseenkin outo, sillä Snapdragon 8 Gen 1 -piiri lämpenee hyvin herkästi, kun taas Zenfone 9 arvostelussa Snapdragon 8+ Gen 1 -piirin todettiin toimivan huomattavasti paremmin.Snapdragon 8 Gen 1 -piiriä Sony käyttää myös Xperia 1 IV -mallissa, joka on myös arvosteltu Puhelinvertailun toimesta . Tuossa arvostelussa Sonyn todettiin laskevan suorituskykyä reippaalla kädellä, mikäli lämpötilat alkoivat nousta.Xperia 5 IV:ssä piirin parina on 8 gigatavua RAMia ja muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa löytyy 128 gigatavua.Xperia 5 IV:ssä on IP65/68-luokituksen mukainen vesitiiviys ja pölysuojaus. Edestä ja takaa laite on päällystetty Corning Gorilla Glass Victus -lasilla.Etupuolella on 6,1-tuumainen Full HD OLED -näyttö, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Sonyn mukaan uuden mallin näyttö on peräti 50% kirkkaampi kuin edellisessä 5-sarjan mallissa.Kuulokkeilla tai puhelimen Full-Stage stereo -kaiuttimilla pääsee nauttimaan Dolby Atmos -äänentoistosta, joka on toteutettu yhteistyössä Sony Pictures Entertainmentin kanssa.Takaa löytyy kolme 12 megapikselin kameraa eli pääkamera, ultralaajakulma ja telekamera. Pääkamera ja telekamera hyödyntävät optista kuvanvakainta.Kaikki kolme takakameraa kykenevät 120 fps -tallennusnopeuteen ja peräti 5x hidastuskuvaan.Nämä kamerat ovat saaneet myös Xperia 1 IV -lippulaivapuhelimesta ja Alpha -sarjan kameroista tuttuja ominaisuuksia, kuten Real-time Eye AF ja Real-time tracking. Nämä ominaisuudet auttavat pitämään kohteen tarkennettuna, vaikka kohde olisi liikkeessä.Kuvaamista helpotetaan erillisellä kamerapainikkeella, joka avaa kamerasovelluksen välittömästi, minkä ansiosta sisällön luominen on aina yhden sormen painalluksen päässä.Käyttöjärjestelmä toimii Android 12 ja Sony lupaa laitteelle vain kaksi suurempaa päivitystä . Kyseessä on varsin heikko lupaus hintaan nähden.Xperia 5 IV on saatavilla lokakuussa 2022 väreissä musta, vihreä ja valkoinen.Suositushinta on 1049 euroa, kun Xperia 5 III saapui aikoinaan myyntiin 999 eurolla.Ennakkomyynti alkaa syyskuun puolivälissä rajoitetulla tarjouksella, johon sisältyy WH-1000XM4-vastamelukuulokkeet.