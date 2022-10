Näitä puhelimia hankittiin syyskuussa - iPhone 14 Pro -mallit kiinnostavat

Syksy on edennyt jo varsin pitkälle ja syyskuu vaihtunut lokakuuksi. Tämän myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone paljastivat syyskuun myydyimmät puhelimet sekä Elisan ja DNA:n osalta paljastettiin myös myydyimmät älykellot Syyskuun alussa Apple esitteli iPhone 14 -sarjan puhelimet, joista Pro-mallit saivat selvästi uudistusta viime vuoden sarjaan verratessa , mutta perusmallit eivät.Tämä näkyy myös myydyimpien puhelimien listoilla, sillä 14 Pro -mallit ovat päässeet jo kärkikastiin asti, mutta tavallista iPhone 14 -mallia ei näy listalla ollenkaan.iPhone 13 puolestaan on menestynyt hyvin. Tämä malli on käytännössä sama kuin iPhone 14, mutta selvästi edullisempi ja siten parempi vaihtoehto

"OnePlussan Nord-mallit ovat olleet suomalaisten suosiossa siitä saakka, kun ensimmäinen malli julkaistiin syksyllä 2020. Nyt malli kiilasi iPhonen ja Samsungin ohi DNA:n myydyimpien puhelinten kärkeen", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Esimerkiksi DNA:n listalla iPhone 13 on toisena.Kärkipaikan kuitenkin otti DNA:lla ensimmäistä kertaa OnePlus edullisella Nord CE 2 5G -mallilla.Kyseinen laite on myös Gigantin listan kärjessä, kun taas Elisan kuluttajien kärjessä on Nord CE 2 Lite 5G.





Puhelinvertailun Nord CE 2 5G arvostelun voi lukea täältä ja Nord CE 2 Lite 5G arvostelun täältä.



Muita menestyjiä olivat Samsungin edulliset mallit.



Esimerkiksi Telian myydyin malli on Galaxy A22 5G ja Veikon Koneella kärjessä on Galaxy A33 5G.



Esille voidaan nostaa myös Xiaomi, sillä valmistajan Redmi Note 10 5G -malli on Elisan listalla toisena.









DNA:n myydyimmät puhelimet syyskuussa 2022

OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 13 Pro Max 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A22 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille syyskuussa 2022

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy A13 5G Nokia 105 OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus Nord 2T 5G Samsung Galaxy S21 5G FE

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille syyskuussa 2022

Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S22 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2022

Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi Redmi 9C DS Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy A33 5G OnePlus 9 5G Apple iPhone 12 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone SE 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A13 LTE Apple iPhone 12 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet syyskuussa 2022

OnePlus Nord CE 2 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A22 Apple iPhone 14 Pro Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 12 Apple iPhone 14 Pro Max

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa 2022

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Honor X7 Samsung Galaxy A13 5G OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A13 LTE Samsung Galaxy XCover 5 EE Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet syyskuussa 2022

Apple Watch Series 8 GPS Apple Watch Series 7 GPS Honor Band 5 Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49mm Apple Watch SE GPS Huawei Watch Fit Xplora X5 Play Apple Watch SE GPS (2. sukupolvi) Apple Watch Series 7 GPS+Cellular Samsung Galaxy Watch5 4G Apple Watch SE GPS+Cellular Apple Watch SE GPS+Cellular (2. sukupolvi) Huawei Watch GT 3 Samsung Galaxy Watch4 4G Samsung Galaxy Watch4 BT

Elisan myydyimmät älykellot syyskuussa 2022

Huawei Watch GT 2 Polar Vantage M2 Spacetalk Lasten Kellopuhelin eSIM Apple Watch S8 GPS Huawei Watch Fit Xplora X5 Play Lasten Kellopuhelin eSIM Apple Watch S7 GPS+Cellular eSIM Apple Watch SE GPS Garmin Fenix 6X Pro Polar Ignite 2 Apple Watch S7 GPS Samsung Galaxy Watch 5 Huawei Band 6 Apple Watch S8 GPS+Cellular eSIM Huawei Watch 3 Pro LTE eSIM

Uusien iPhone-mallien lisäksi Apple julkisti uudet kellot: Watch SE 2, Watch Series 8 ja Watch Ultra.Myös nämä ovat menestyneet hyvin.DNA:n listan kärjessä on Watch Series 8 GPS -kello ja Ultra on neljänneksi myydyin malli.Elisan lista on puolestaan ihan toisenlainen, sillä kärjessä on Huawei Watch GT 2.