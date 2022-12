Pieni älypuhelin - parhaat vaihtoehdot vuonna 2022

Ennen pienet älypuhelimet olivat yleisiä. Näistä paras esimerkki on 4 tuuman näytöllä varustettu alkuperäinen iPhone SE.Tällaisia puhelimia ei voi enää ostaa, sillä nykypuhelimien mitat ovat kasvaneet merkittävästi.Puhelimet ovat kasvaneet vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeeseen. Isomman puhelimen sisälle saa mahtumaan enemmän, kuten suuren akun ja useita kameroita. Tehojen kasvaessa jäähdytyksen täytyy olla myös kohdillaan. Tämäkin on helpompi toteuttaa ison puhelimen sisälle.Kooltaan iso puhelin tarjoaa tietenkin suuren näytön, jolta on mukavampi nykypäivänä katsella YouTubea ja Netflixiä. Suurimmat kännykät ovat yleensä lippulaivapuhelimia eli markkinoiden parhaimmistoon kuuluvia puhelimia Osa kuluttajista kuitenkin mielii edelleen pienempää luuria, joka ei kuitenkaan liikaa häviä ominaisuuksien osalta suurille laitteille. Mutta onko tällaisia vielä saatavilla?

Parhaat pienet älypuhelimet

ASUS Zenfone 9

Apple iPhone SE (2022)

Apple iPhone 13 mini

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 5 IV

Xiaomi 12

Samsung Galaxy S22

Tässä jutussa valitsimme pieneksi puhelimeksi sellaiset, joissa on joko 6 tuuman (tai pienempi) näyttö ja/tai puhelin on leveydeltään alle 7 cm.vastasi pienempien puhelimien kysyntään vuoden 2021 toukokuussa julkaisemalla ZenFone 8 :n. Tuo puhelin sai jatkoa vuoden 2022 kesällä-puhelimen muodossa.Zenfone 9:n mitat ovat 146,5 x 68,1 x 9,1 mm ja paino vain 169 grammaa. Lisäksi Full HD 120Hz -AMOLED -näytön koko on 5,9 tuumaa. Koon ja näytön osalta puhelimen käyttäminen onnistuu vaivatta yhdellä kädellä. Ohjelmistoon on myös lisätty yhden käden käyttöä helpottavia ominaisuuksia.Yleensä pienten puhelimien kohdalla on säästetty speksien kohdalla, mutta tämä ei pidä paikkaansa Zenfone 9:n osalta: sisällä on nimittäin Snapdragon 8+ Gen 1 -huippupiiri, jopa 16 gigatavua RAM-muistia ja jopa 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma.Akun kapasiteetti on varsin hyvä, 4300 mAh. Puhelin tukee 30 watin latausta ja tällainen laturi toimitetaan pakkauksen mukana. Lataus tapahtuu täysin USB PD - standardia käyttäen. Käyttöjärjestelmän osalta käytetään lähes puhdasta Android 12 -versiota. Tuki on kuitenkin hieman heikomman puoleinen, sillä puhelimelle luvataan tuoda vain kaksi suurta päivitystä. Arvostelimme Asus Zenfone 9 laajasti syksyllä 2022 ja totesimme sen olevan kaikin puolin hieno kapistus. Etenkin sen suorituskyky, pieni koko ja huikean hyvä akkukesto tekivät vaikutuksen. Jos kehnoa Android-päivityslupausta ei tuijota, on Zenfone 9 kenties hinta/laatu-suhteeltaan paras pieni Android-puhelin mitä markkinoilta löytyy. Etenkin, kun sen hinta on laskenut jo alle 700 euroon.Zenfone 9 hinta:tarjoaa edelleen pienempää älypuhelinta kaipaavalle-mallia. Nimestään huolimatta se on enemmän jatkoa iPhone 8:lle kuin jutun alussa mainitulle alkuperäiselle iPhone SE:lle.iPhone SE:n uusin versio on leveydeltään 67,3 mm ja puhelin sisältää vain 4,7 tuuman näytön. Näytön ympärillä kiertää kohtuullisen suuren reunukset, joiden myötä puhelimessa on edelleen Touch ID -sormenjälkilukija. Puhelimessa on myös tehokas A15 Bionic -suoritin, jota käytetään myös kalleimmissa, vuoden 2021 iPhone 13 -malleissa.Mielenkiintoiseksi puhelimen tarinan tekee se, että sen myyntihinta on noussut reippaasti esittelynsä jälkeen. Puhelinta sai vielä julkaisuhetkellä alle 500 eurolla, mutta vuodenvaihteessa 2022/2023 sen lähtöhinta on jo lähempänä 600 euroa.iPhone SE (2022) hinta:Vuonna 2022 Apple julkisti-sarjansa, mutta kuten pelättiin, Apple päätti hylätä hetken aikaa hengissä pidetyn mini-sarjansa. Näin ollen viimeiseksi iPhone mini -malliksi jäi vuonna 2021 julkaistuon todella pieni puhelin, mutta samalla varustettu laadukkailla ominaisuuksilla. Samalla se on ominaisuuksien puolesta laadukkampi kuin uusinkaan iPhone SE - se on käytännössä ominaisuuksiltaan vuoden 2021 huippuluokan, kalleimman malliston iPhone, vain pienemmässä koossa.iPhone 13 mini käyttää 5,4-tuumaista Full HD OLED -näyttöä, joka on pakattu 131,5 x 64,2 x 7,7 mm mitat omaavaan runkoon. Painoa on puolestaan vain 141 grammaa. Puhelimesta löytyy myös huippuluokan suorituskyky 5G-yhteyksillä, kaksi takakameraa ja muuta. Akunkesto saattaa kuitenkin olla pienestä koosta johtuen heikompi.iPhone 13 mini hinta:iPhone 13 mini on jatkoa vuoden 2020 iPhone 12 minille, jonka arvostelun voi lukea täältä on panostanut jo muutaman vuoden ajan 21:9 -kuvasuhteen näyttöihin, jonka myötä näyttö on korkeampi mutta kapeampi. Tämän myötä Sonyn puhelimia on miellyttävämpi käsitellä yhdellä kädellä.Tarjolla on-puhelin, joka on siis nimensä mukaisesti Sony Xperia 10 -sarjan neljäs versio.Leveyttä on 67 millimetrin verran ja painoakin ainoastaan 161 grammaa. Näytön koko on 6 tuumaa. Puhelimen erikoisuuksina voidaan mainita myös 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä IP65/IP68-luokituksen mukainen veden- ja pölynkestävyys.Kyseessä ei kuitenkaan ole huippupuhelin, vaan kännykkä sijoittuu keskitasolle. Tämä näkyy esimerkiksi piirissä, joka on Snapdragon 695 - mutta myös hinnassa, joka vuodenvaihteessa 2022/2023 on tipahtanut jo alle 300 euron.Sony Xperia 10 IV hinta:Toinen kova tarjokas pienten Android-puhelinten kisaan on Sonyn kesällä 2022 julkaisema huikeaPuhelimessa käytetään Sonyn muista puhelimista tuttua, erikoista venytettyä 21:9 -kuvasuhteen näyttöä, joka on kooltaan 6,1 tuumaa ja toimii korkealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Edestä ja takaa lasilla päällystetty Xperia 5 IV on leveydeltään 67 millimetriä ja painaa 172 grammaa. Lisäksi puhelimessa on erittäin laadukkaat kamerat, pätevä suorituskyky sekä muita mielenkiintoisia ominaisuuksia kuten perinteinen kuulokeliitäntä. Sony Xperia 5 IV arvostelussamme annoimme sille täydet viisi tähteä ja kehuimme sen uskomattoman hyviä kameroita, suorituskykyä ja akkukestoa. Isoimpina miinuksina mainitsimme vain kahden Android-päivityksen päivityslupauksen sekä hurjan hintalapun.Myyntiin tullessaan puhelin maksoi yli tuhat euroa, mutta loppuvuodesta 2022 sen hinta oli painunut jo paljon houkuttelevampaan, noin 800 euron hintatasoon.Sony Xperia 5 IV hinta:löytyy huippukastiin kuuluva, joka julkaistiin keväällä 2022.Tämä laite tarjoaa laadukkaan 6,28-tuumaisen AMOLED-näytön, Snapdragon 8 Gen 1 -tehopiirin ja 50 megapikselin pääkameran juuri alle 79 millimetrin rungossa.Kyseistä laitetta on mukava käyttää, mutta koneeseen liittyy yksi suurempi ongelma. Laite lämpenee merkittävästi raskaammassa käytössä, joten pelaamiseen tästä puhelimesta ei ole. Miellyttäväksi Xiaomi 12 tekee kuitenkin sen ominaisuuksiinsa nähden kohtuullisen edullinen hinta.Xiaomi 12 hinta:Tarkemmat tiedot puhelimesta saa Puhelinvertailun Xiaomi 12 arvostelusta on listan hännillä bonusvaihtoehtona.Tämä siksi, että kännykkä ylittää juuri ja juuri pienen puhelimen rajat. Näyttö on 6,1-tuumainen ja leveyttä on 70,6 millimetriä.Kyseessä on kuitenkin varsin kompakti puhelin. Laitteessa on muun muassa laadukas AMOLED-näyttö, hyvät kamerat ja käytönnässä Android-maailman paras käyttöjärjestelmätuki, sillä laite saa päivityksiä usean vuoden ajan.Samsung Galaxy S22 hinta:Päivitetty suositukset ajan tasalle.