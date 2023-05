Nothing Phone (2) julkaistaan kesällä - tällaisia ominaisuuksia on luvassa

Nothingin julkaisema vihjaileva kuva Phone (2) -puhelimesta

Melkoisen tuore Nothing-yritys julkisti viime vuonna ensimmäisen puhelimensa, jonka nimi on Nothing Phone (1) . Tuo laite on saamassa jatkoa kesällä-puhelimen muodossa.Nothing-pomokertoo Forbesin haastattelussa , että Phone (2) julkaistaan heinäkuussa.Jo ennen julkaisua laitteesta on vahvistettu muutamia tietoja.Tulevasta laitteesta on julkaistu pari vihjailevaa kuvaa. Nothing Phone (2) tulee hyödyntämään takana samanlaisia muotoja ja valoja kuin ensimmäinen puhelin (kuvassa).

Teknisten ominaisuuksien osalta Nothing on vahvistanut, että toisen sukupolven laitteen tehoista vastaa vuoden 2022 Snapdragon 8+ Gen 1 -tehopiiri Ihan viimeisintä suorituskykyä ei ole luvassa, mutta tämä piiri tarjoaa selvän parannuksen suorituskykyyn Nothing Phone (1) -mallin käyttämään Snapdragon 778G+ -piirin verratessa. Nothingin mukaan suorituskyky on kokonaisuudessaan parantunut 80 prosentilla ensimmäiseen malliin verratessa.Laitteen sisällä on 4700 mAh akku, kun ensimmäisessä laitteessa on 4500 mAh akku.Nothing Phone (1) saapui myyntiin 499 euron hinnalla , mutta Phone (2) mahdollisesti maksaa enemmän parantuneiden ominaisuuksien myötä.