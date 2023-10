HMD Global aloitti laitteiden valmistuksen Euroopassa - ensimmäisenä tuotelinjalla valmistetaan Nokia XR21 -puhelinta

"Olemme innoissamme käynnistäessämme Nokia XR21:n valmistuksen Euroopassa. Olemme sitoutuneet investoimaan turvallisuuteen, teknologiaan ja valmistusprosesseihin, jotka tekevät laitteistamme turvallisempia ja kestävämpiä", sanoi Jean-Francois Baril, HMD Globalin perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Suomalainen, joka kehittelee Nokia-laitteita, ilmoitti alkuvuodesta aloittavansa tuotteiden valmistuksen Euroopassa.Nyt tuotteiden valmistus Euroopassa on käynnistynyt. Tuotanto tapahtuu Unkarissa, ja ensimmäisenä siellä valmistetaan Nokia XR21 -puhelinta . Tätä laitetta myydään yritysasiakkaille, mutta myös kuluttajille on saataville pieni erä.HMD Globalin mukaan se on ensimmäinen suuri globaali älypuhelinvalmistaja, joka tuo laitteiden valmistuksen Eurooppaan. Muiden valmistajien tuotantomaat voit katsoa tästä jutusta





HMD Global kertoo tiedotteessaan, että jokainen laite käy läpi tiukan ohjelmisto- ja haittaohjelmatestauksen Euroopassa. Dataa ja tietoja säilytetään turvallisesti EU:ssa: Ohjelmistoturvallisuus ja yksityisyyden takaus ovat keskiössä kaikessa HMD:n suunnittelussa. Kuluttajien ja yritysten tiedot on tallennettu ja käsitelty HMD:n palvelimilla Suomessa vuodesta 2019 lähtien.



Baril myös kertoo, että yhtiön suunnitelmiin kuuluu lisäinvestointi ohjelmistojen tietoturvaan.



Nokia XR21 julkaistiin tämän vuoden toukokuussa. Se on suunniteltu kestämään käyttöä. Kestävyyssertifikaatin ja IP69K-luokituksen ansiosta puhelin on sertifioitu kestämään pölyä, lämpöä, iskuja ja vettä.



Osana HMD:n jatkuvaa sitoutumista kestävään kehitykseen, Nokia XR21 on suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Sen runko on valmistettu 100 % kierrätetystä alumiinista ja kahden päivän akunkesto mahdollistaa 60 % enemmän latauskertoja koko elinkaaren aikana. Tuotantoprosessin Euroopassa tehtävät osat auttavat vähentämään päästöjä entisestään.Made in Europe -laitteissa on erityinen Frosted Platinum -väritys, niihin on kaiverrettu oma ainutlaatuinen sarjanumeronsa ja pakkauksessa on alkuperätodistus.Nokia XR21 limited edition Frosted Platinum -värissä on saatavana tänään hintaan 699€ Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa ja Italiassa osoitteessa Nokia.com/phones. Nokia XR21 limited edition mustassa värissä on saatavilla pian hintaan 649 € Suomessa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa ja Italiassa osoitteessa Nokia.com/phones.