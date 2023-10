Aikataulu julkaistiin: näin DNA:n ja Telian yhteisesti omistaman Suomen Yhteisverkon 3G-palvelut päättyvät vuoden 2024 aikana

Operaattoreista Elisa on jo käytännössä sulkenut 3G-verkkonsa kokonaan . Elisan perässä tulevat DNA ja Telia Kahdella jälkimmäisellä operaattorilla on kuitenkin vielä paljon työtä jäljellä, sillä DNA:n ja Telian yhteisesti omistava Suomen Yhteisverkko (SYV), joka vastaa Itä- ja Pohjois-Suomen osalta operaattoreiden verkoista, ei vielä ole aloittanut 3G-verkon alasajoa.Nyt kuitenkin Yhteisverkko on paljastanut aikataulun, jolla 3G-verkko ajetaan alas Itä- ja Pohjois-Suomessa.

"3G-verkon alasajo on osa tietoverkkojen ja teknologioiden jatkuvaa muutosta, jossa vanhemmista yhteyksistä luovutaan ja korvataan uudemmilla. Uudemmat 4G- ja 5G-verkot vastaavat paremmin mobiiliyhteyksien käytön kasvuun sekä käyttötarpeiden vaatimuksiin niin kapasiteetin kuin verkon ominaisuuksienkin puolesta. Verkon sulkeminen myös vapauttaa taajuudet uudempien verkkojen käyttöön, mikä parantaa nopeasti 3G-sulkemisen jälkeen varsinkin 4G-verkon käyttökokemusta", Suomen Yhteisverkon toimitusjohtaja Sami Siiki kertoo.

Alasajo alkaa vuoden 2024 aikana ja verkkoa suljetaan vaiheittain. 3G-verkon alasajo vapauttaa vanhan tekniikan käytössä olleet taajuudet ja resurssit turvallisemmille ja energiatehokkaammille 4G- ja 5G-verkkoteknologioille, jotka tarjoavat asiakkaille paremman käyttökokemuksen.







Näin Yhteisverkon 3G-palvelut päättyvät vuonna 2024

Kouvolan keskusta, Peltola ja Valkeala

Kausala ja Koria ympäröivine alueineen

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savon eteläosat

Pohjois-Savon pohjoisosat

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Kemi-Tornio

Lappi pl. Kemi-Tornio

Aikaisintaan 1-3/2024Aikaisintaan 4-6/2024Aikaisintaan 7-9/2024Aikaisintaan 10-12/2024Suomen Yhteisverkko tiedottaa 3G-palvelujen päättymisen aikatauluista tarkemmin sulkemisaikojen lähestyessä.Samalla Suomen Yhteisverkko kertoo, että 5G-verkon rakentaminen on edennyt hyvin, ja 5G-verkko valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä. 2G-verkko puolestaan jatkaa käytössä toistaiseksi. Sen jatkoaikataulusta linjataan viranomaisten käynnissä olevassa välitarkastelussa.