Arvostelussa Garminin tuhannen euron huippukello, Epix Pro (gen 2) - vihdoinkin kokovaihtoehtoja ja hämmentävän hyvä pieni lisäys

Garmin Epix Pro (gen 2) arvostelu

Testipenkkiimme saapui Garminin keväällä 2023 julkaisema, noin tuhat euroa maksava Garmin Epix Pro (gen 2). Kyseinen kello on OLED-näytöllä varustettu lippulaivamalli, joka on ominaisuuksiltaan käytännössä identtinen Fenix 7 Pro -sarjan kelloihin, mutta noudattelee hieman erilaista muotokieltä ja käyttää Fenix-sarjan käyttämän matriisinäytön sijaan modernimpaa OLED-näyttöä. Kellon nimi on jo itsessään riemastuttavan paljon hämmennystä aiheuttava, sillä hieman kaupasta riippuen kelloa myydään myös nimillä Epix 2 Pro, Epix Pro 2 tai Epix (gen 2) Pro. Kyseessä on kuitenkin kaikissa tapauksissa sama kello. Vuosi 2023 on Garminin Fenix- ja Epix-sarjassa tavallaan välivuosi. Tänä vuonna ei julkaista uutta, isoa numeropäivitystä - sen sijaan Garmin on päättänyt päivittää Fenix- ja Epix-sarjaansa maltillisemmin ja tuonut aiemmista malleista tarjolle uudet Pro-mallit. Sana "Pro" mallin Epix Pro (gen 2) -nimessä on hieman hämäävä, sillä kyseessä on pikemminkin "sieltä täältä paranneltu" versio jo vuonna 2022 arvostelemastamme Garmin Epix (gen 2) -kellosta. Mutta.. Mitäs uutuus onkaan syönyt sisäänsä? Pistimme kellon käteen muutamaksi viikoksi ja treenasimme, nukuimme ja hoidimme arkea kello 24/7 kädessä, jotta saisimme selville sen vahvuudet ja heikkoudet. Garmin Epix Pro (gen 2) -mallisto Garminille tyypilliseen tapaan Epix Pro 2 -mallia on tarjolla eri kokoisina ja eri materiaalista valmistettuina versioina. Tärkein muutos on se, että siinä missä aiempaa Epix 2:sta oli saatavilla vain yhdessä koossa, on Epix Pro 2 -malli saatavilla kolmen eri kokoisina versioina.

Etenkin siroluisemmille ostajille uudistus on erinomainen, sillä Epix 2 oli kohtuullisen jykevän kokoinen kello ja näin pienikokoisena miehenäkin kello oli omaan makuuni yksinkertaisesti liian iso. Epix Pro 2 -mallistossa pienin koko on 42mm rungolla varustettu, keskikokoisen mallin ollessa 47mm ja isoimman mallin kiriessä 51mm kokoiseksi. Jokaisesta kokoversiosta on sitten saatavilla "perusmalli" sekä safiirilasilla varustettu malli. Tilannetta sotkemaan heitetään vielä seikka, että pienimmästä, 42mm kokoisesta Epix Pro 2:sta, on saatavilla valkoinen malli safiirilasilla ja musta versio safiirilasilla ja titaanirungolla. Muista kokoversioista on tarjolla vain perusmalli sekä kalliimpi malli, jossa on sekä safiirilasi että titaanirunko. Tilanne on kohtuullisen sekava potentiaaliselle ostajalle, mutta koetetaan tiivistää mallisto: 42mm perusversio (valkoinen)

42mm safiirilasinen versio, ei titaanirunkoa (valkoinen)

42mm safiirilasinen versio, titaanirungolla (musta)

47mm perusversio (musta)

47mm safiirilasinen versio, titaanirungolla (musta ja valkoinen)

51mm perusversio (musta)

51mm safiirilasinen versio, titaanirungolla (musta ja valkoinen) Toiminnoiltaan ja ominaisuuksiltaan kellot ovat identtisiä keskenään, materiaalivalintoja lukuunottamatta. Näytön koko ja tarkkuus sekä akun kapasiteetti pienenevät kun kellon fyysinen koko pienenee. Omassa testissämme ollut yksilö oli 42mm safiirilasinen versio, jossa ei ollut titaanirunkoa. Ulkonäkö ja muotoilu

Garmin Epix Pro (gen 2) on häpeilemättömästi urheilukellon näköinen. Se ei ole sitä aivan niin hävyttömällä tavalla kuin sisarmallinsa Fenix 7, mutta ei se kyllä jätä pienintäkään epäselvyyttä asiasta. Asia voi jakaa potentiaalista ostajakuntaa jossain määrin: toisille ulkonäkö ei sovi lainkaan, toisille se on kenties juuri sitä, mitä haetaankin. Jos hillitympää ulkonäköä kaipaa, suosittelen tutustumaan Garmin Venu 2 -arvosteluumme.

Kuten aiemmin todettu, testiimme saapunut kello oli malliston pienin, eli 42mm rungolla varustettu malli. Sekin on varsin paksu ja muotoilu tekee kellosta itse asiassa itseään isomman näköisen. Pöydällä katsottaessa olin lähes varma, että jopa 42mm malli olisi omaan käteeni aivan liian suuri, mutta käytännössä se asettuikin ranteeseen todella hyvin - ja ei vaikuttanutkaan kädessä enää niin isolta. Mutta sanoisin, että suurin (51mm) malli vaatii jo todella paksuranteisen kantajan, jotta se ei näytä ranteeseen sujautetulta kaappikellolta.

Epix Prossa on kosketusnäytön lisäksi tarjolla myös viisi toimintapainiketta. Nappien määrä voi hengästyttää aluksi, mutta asiasta ei kannata stressata: kaikki toiminnot toimivat haluttaessa myös kosketusnäytön kautta. Urheilijoille fyysiset painikkeet ovat puolestaan erittäin tervetulleita, sillä niiden avulla kelloa voi operoida täysin katsomatta kelloon samalla.

Näyttö on AMOLED-tekniikalla toteutettu ja ilahduttavan kirkas, suorastaan upea. Näytön kirkkaus riittää täydellisesti myös aurinkoisiin kesäpäiviin, eikä minkäänlaista tihrustelua täytynyt tehdä sen osalta. Kellon rungon koosta riippuu se, minkä kokoinen kellotaulu on tarjolla - ja mikä sen tarkkuus on. Pienimmässä mallissa on 1,2 tuuman näyttö 396x396 tarkkuudella, keskimmäisessä (47mm) mallissa näyttö on 1,3 tuumainen 416x416 tarkkuudella ja isoimmassa mallissa (51mm) näyttö on jo 1,4 tuumainen ja tarkkuuttakin on tarjolla 454x454 pikseliä. Tekniset tiedot Näyttö

42 mm: 1,2 tuumaa, AMOLED, 390x390

47 mm: 1,3 tuumaa, AMOLED, 416x416

51 mm: 1,4 tuumaa, AMOLED, 454x454

42 mm: 47 grammaa

47 mm: 55 grammaa

51 mm: 70 grammaa

42 mm / safiiri: 42 grammaa

47 mm / safiiri: 47 grammaa

51 mm / safiiri: 60 grammaa

10ATM, näyttö Gorilla Glass

Ulkomitat

42 x 42 x 14,2 mm

20 / 22 / 26 mm

Akku

10 / 16 / 31 vuorokautta (valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)

Yhteydet

WiFi, Bluetooth, ANT+, NFC

Sensorit

Korkeusmittaus, kompassi, gyroskooppi, lämpömittari, veren happisaturaation mittaus, kiihtyvyysanturi, ilmanpaineen mittaus

Muuta

Sisäänrakennettu GPS, vesitiiviys 100m syvyyteen saakka, Gorilla Glass -lasi

Hinta

42 mm: noin 850 euroa

47 mm: noin 850 euroa

51 mm: noin 950 euroa

42 mm / safiiri: noin 1000 euroa

47 mm / safiiri: noin 1000 euroa

51 mm / safiiri: noin 1000 euroa

Istuvuus Garmin Epix Pro (gen 2) on istuvuudeltaan varsin hyvä. Vaikka kellon runko onkin kohtuullisen paksu, auttaa laajempi valikoima rungon kokoja löytämään leveyssuunnassa sopivan kokoisen kellon juuri omaan käteen. Testissäni ollut 42mm runko oli omaan käteeni juuri oikean kokoinen, näyttämättä hölmön isolta. Lisäksi kellon runko mahtui sujuvasti tulemaan ulos myös kauluspaidan hihansuista, joka ei ole kaikkien testaamieni kellojen kanssa ollut todellakaan itsestäänselvyys. Istuvuutta auttaa myös se, että Epix Pro 2 toimitetaan tiheään rei’itetyllä silikonihihnalla, jossa koloja on useimpia muita rannekkeita tiheämmässä. Tässä suhteessa on kuitenkin pakko todeta se, että tällä kertaa olisin kaivannut jopa vieläkin tiheämmän rei’ityksen.

En aivan onnistunut löytämään täydellistä kireyttä kellolle koko testin aikana: välillä kello tuntui olevan hieman liian löysällä, välillä taas liian kireällä. Tämän toki olisi saanut ratkaistua päivittämällä ranneke johonkin toiseen. Epixin kanssa kuitenkin istuvuuden tärkein apu on se, että kello saa luettua kaiken oleellisen myös silloin, kun se on jopa liiankin löysällä. Eli anturit, joilla sykkeet, jne mitataan ovat erittäin herkät ja hyvät. Käytettävyys Käytettävyys on aina pieni haaste Garminin huippuluokan kelloissa. Haaste syntyy siis siitä, että kellossa on niin valtava määrä toimintoja, että niiden hahmottaminen ja löytäminen vaatii yksinkertaisesti opettelua. Sinänsä muutoksia ei ole juurikaan aiempiin Garminin malleihin tullut, eli navigaatio on tuttu ja helppo omaksua, jos on aiemmin käyttänyt mitä tahansa Garminin kelloa. Toimintoja voi käyttää joko kosketusnäytön kautta tai viiden toimintapainikkeen avulla. Kaikki toiminnot toimivat kummallakin tavalla, joten sopivimman käyttötavan voi valita aivan mieltymystensä mukaan. Itse olen todennut lipsuvani pikkuhiljaa askel askeleelta fyysisten painikkeiden käyttöön ja kosketusnäyttöä tuli käytettyä yllättävänkin vähän. Etenkin treeneissä fyysiset painikkeet hakkaavat kosketusnäytön mennen tullen, kun suorituksen aloitus, lopetus ja paussille pistäminen tapahtuvat painikkeilla ilman, että kelloon tarvitsee edes vilkaista. Älypuhelinsovellus Testijakson loppupuolella Garmin uudisti useaan otteeseen kehumaamme Garmin Connect -älypuhelinsovellusta. Valikkorakenteet muuttuivat uudistuksen myötä hieman eri tavalla toimiviksi ja kaikki valikot siirtyivät nyt myös Androidilla näytön alareunaan (jossa ne iPhonen versiossa olivatkin jo aiemmin).

Uudistus ei sinänsä muuttanut perusajatusta ja toimintaa millään tavalla - Garminin älypuhelinsovellus on edelleen mielestäni täydellinen yhdistelmä yksinkertaistamista ja laajaa tilastodataa. Eli perusnäkymistä näkee suoraan kaiken oleellisen - ja niiden sisällöt myös selitetään tavallisen sukankuluttajan ymmärtämällä tavalla. Ja jos taas todella tarkka, detailitasoinen data kiinnostaa, siihenkin pääsee käsiksi valikoiden kautta. Garminin älypuhelinsovellus on mielestäni kaikista testaamistani urheilukellojen sovelluksista paras ja selkein. Urheilussa Garmin Epix Pro (gen 2) on ensimmäinen testaamani Garminin kello, joka vihdoin ja viimein laajentaa Garminin suhteellisen suppeaa urheilulajien valikoimaa merkittävästi isommaksi. Mukaan on täräytetty hurjat 30 uutta lajia. Lajivalikoiman kasvaminen on hieman kaksiteräinen miekka: aiemmin Garmin on lisännyt lajeja suoraan kelloihinsa siten, että kullekin urheilulajille on pyritty löytämään mahdollisimman paljon nimenomaan kyseiseen lajiin liittyviä datakenttiä, joita kerätä talteen. Uudistuksen myötä mukana on nyt ensimmäistä kertaa lajeja, joista kerätään vain kohtuullisen yleistasoisia tietoja, eli matkan pituutta, kaloreita, syketietoja ja sen sellaista. Mutta muutos on silti mielestäni oikea: olen joutunut useita urheilulajeja seuraamaan jollain "vähän sinnepäin" olevalla lajivalinnalla - ja nyt tarkkuus ja tilastot osuvat selkeästi paremmin kohdalleen. Uusina lajeina mukana ovat nyt mm. jääkiekko, luistelu, nyrkkeily, MMA ja sulkapallo. Puutteitakin edelleen on: rullaluistelulenkit jouduin edelleen seuraamaan "luistelu"-lajin kautta.

Mutta etenkin ns. ydin-lajeista, Garmin Epix Pro 2 kerää kaiken mahdollisen tiedon, mitä vain suinkin voi kellolta vaatia. Uutena mukaan on tullut myös mäkikestävyys ja kestävyyspisteet. Näistä mäkikestävyys oli turhauttava näin Suomen täydellisen tasaisella pohjoisrannikolla elävänä ihmisenä, sillä juoksulenkkeihini ei mäkinousuja synny, ellen ravaa alikulkutunneleita edestakaisin. Juoksulenkeiltä, pyöräilystä ja muista lajeista tarjoillaan mm. tieto siitä, joihin kuormittavuuden osa-alueelle tehty harjoitus vaikutti, paljonko hikeä virtasi lenkin aikana, jne. Erinomainen ominaisuus on myös harjoitteluvalmius, joka lisättiin Garminin kärkipään kelloihin vuoden 2023 alkupuolella. Kyseinen luku kertoo sen, miten valmis olet juuri nyt treenaamaan. Tieto pohjautuu stressitasoihin, harjoitushistoriaan ja mm. unen laatuun viime aikoina.

Ja tietysti se tärkein, urheilun kannalta, on GPS-seurannan tarkkuus ja sykevaihtelun tarkkuus. GPS:n tarkkuus oli Epix Prossa mielestäni erinomaisella tasolla: kello nappasi satelliitista signaalin heti ulos astuttua ja usein signaali löytyi myös sisätiloissakin. Myös karttoja tutkimalla tarkkuus oli hyvällä tasolla, myös kaupungin kaduilla - kartoista pystyi helposti näkemään tapahtuneet katujen ylitykset, jalkakäytäville parkkeerattujen autojen väistelyt ja muut yksityiskohdat. Aivan pari kertaa sijainti heijasi hieman, korkean rakennuksen vierellä ja silloin kulkureitti saattoi "oikaista" parin metrin matkan esimerkiksi rakennuksen kulman läpi. Sykevaihtelussa oli pieni, mutta suhteellisen merkityksetön viive - kuten aina ranteesta mittaavissa laitteissa on. Varmistin syketasojen oikeellisuuden vertaamalla parilla juoksulenkillä dataa suoraan rintaan kytketyllä sykeanturilla ja kellon ja sykeanturin keräämä data oli erittäin tarkasti keskenään samaa. Erikoisella sydänvaivallani datan ongelmat paljastuvat yleensä todella helposti ja Epix Prossa ei niitä ollut lainkaan. Sanoisin, että ainakin oman testini perusteella Epix Pron keräämä sykedata oli erittäin laadukasta ja paikkaansapitävää. Terveystiedot ja unen seuranta Garmin Epix Pro (gen 2) tarjoilee varsin kattavan otannan erilaisia terveystietoja, pohjautuen kellon keräämiin tietoihin. Näistä suurimmalle osalle tärkeimpiä lienevät stressitasojen mittaukset sekä unen seuranta. Molempien kohdalla tietysti tulosten tarkkuus on kovin yksilöllistä, mutta parin vuoden Garminin laitteiden testailun perusteella sanoisin, että vaihtelut stressikäyrissä vastaavat varsin hyvin myös todellista elämää - ainakin omalta osaltani. Eli kun ymmärrän ns. "normaalitasoni" ja jos se vaihtelee siitä merkittävästi suuntaan tai toiseen, se on yleensä ollut ihan oikeaan elämään pohjautuvaa muutosta.

Unen seurannan osalta Garmin Epix Pro (gen 2) jatkaa tutulla Garminin algoritmien linjalla. Eli varsinainen unen seuranta on mielestäni erittäin hyvällä tasolla ja sen antamat unipisteet vastaavat myös erittäin hyvin sitä fiilistä, joka aamulla on heräämisen jälkeen - eli kehnot pisteet tuntuvat myös olotilassa ja vastaavasti erinomaiset pisteet näkyvät nekin. Mutta kuten kaikissa aiemminkin testaamissani Garminin kelloissa, unen seurannassa on pari merkittävää puutetta. Ensinnäkin Garminille päivätorkut ovat täysin vieras konsepti. Eli päikkäreitä ei lasketa mukaan vuorokauden uniaikaan, missään tilanteessa.

Toisekseen taas illalla kello päättelee nukahtamisen turhankin reippaasti: se kun rojahdat sänkyyn kello 23 ja otat puhelimen käteen skrollataksesi AfterDawnin TikTok-kanavaa on Garminin mielestä jo nukkumista. Näin ollen vuorokauden nukkumiseen käytetty aika saattaa heitellä todellisuuteen nähden varsin villisti, etenkin jos et osaa nukahtaa saman tien, kun pää iskeytyy tyynyyn. Akkukesto ja lataus Epix Pron akkukestoon vaikuttaa se, minkä kokoisella rungolla olet kellon valinnut. Omassa testissämme oli pienin, 42 mm rungolla varustettu malli. Valmistajan ilmoittamat akkukestot menevät seuraavasti: 42mm runko: 10 vuorokautta / always-on -tilassa 4 vuorokautta

47mm runko: 16 vuorokautta / always-on -tilassa 6 vuorokautta

51mm runko: 31 vuorokautta / always-on -tilassa 11 vuorokautta Harvinaista kyllä, valmistajan ilmoitus vaikutti tällä kertaa osuvan kohdalleen. Käytin kelloa koko testijakson ajan siten, että näyttö oli aina päällä (always-on display) ja suorituksia tuli tallennettua keskimäärin 80 minuuttia joka päivä. 42mm rungolla varustetun Epix Pro 2 akkukesto oli myös oman havaintoni mukaan juurikin luvatut 4 vuorokautta näillä oletuksilla. Neljä vuorokautta ei ole aivan kärkitulos, mutta alkaa omassa käytössäni olemaan tarpeeksi hyvä. En osaa lainkaan toimia, jos kelloa pitäisi ladata parinkin päivän välein. Isommilla rungoilla akkukesto asettunee jo erinomaiselle tasolle, mikäli valmistajan ilmoittamat luvut niissäkin pitävät yhtä hyvin kutinsa kuin pienimmän mallin osalta. Ilahduttavana piirteenä Garmin on myös nopeuttanut latautumisaikoja merkittävästi aiempiin kelloihinsa nähden. Tyhjästä täyteen testissämme ollut 42mm malli latautui alle tunnissa ja jo 5 minuutin lataus puski akkuun lisävirtaa noin 10 prosenttiyksikön verran. Isommissa malleissa lataus kestää aavistuksen kauemmin, mutta 51mm mallissakin latauksen pitäisi tapahtua noin tunnissa.

Valitettavasti laturijohto on edelleen Garminin oma, jo vuosien ajan samana pysynyt piuha. Tällä kertaa tosin laturijohdon toinen pää on päivitetty USB-C -liitäntään, mutta muutoin tilanne on edelleen sama: reissuun lähtiessä on pakko muistaa ottaa kellon johto mukaan tai joudut ostamaan lomakohteesta itsellesi uuden laturijohdon. Langatonta latausta ei Epix Prostakaan löydy. Epix (gen 2) vs Epix Pro (gen 2) - mitä eroa? Epix Pro on todellakin vain pienen pieni parannus aiempaan Garmin Epix (gen 2) -maliin nähden. Ohjelmiston puolella on tullut paljon parannuksia, mutta kaikki Epix Pron ohjelmiston uudistukset tulevat päivityksenä myös Epix (gen 2) -malliin. Eli ohjelmiston puolesta Pro-mallissa ei ole mitään eroa edeltäjäänsä. Ainoat muutokset Pro-mallissa edeltäjään nähden ovat nopeampi akun latautuminen, taskulamppu ja kaksi uutta fyysistä kokoa. Uudistuksista mielestäni tärkein on nimenomaan uusien kokojen saatavuus, sillä aiemmin Garmin Epix (gen 2) sopi käytännössä vain kohtuullisen isorakenteisille miehille - nyt ostajakunta laajenee merkittävästi, kun pienikokoisin Epix Pro alkaa olemaan jo järkevän kokoinen myös pienikokoisille treenaajille. Aivan pikkuruinen kello 42mm versiokaan ei toki ole ja sanoisin, että siroluiselle naiselle sekin on edelleen liian iso. Taskulamppu ja sen lisäominaisuudet olivat sinänsä loistava, mutta kovin pieni uudistus. Käytin lenkillä ollessani, kesäiltojen hieman jo hämärtyessä "vilkkuvaloa" parikin kertaa autoilijoiden varoittamiseksi. Lisäksi yöllisillä vessareissuilla tuplanapautuksella päälle napsahtava taskulamppu oli todella näppärä lisä. Aiemmin olin käyttänyt tähän puhelimen näytön valoa, mutta siirryin jo parin viikon jälkeen käyttämään pelkästään kellon omaa taskulamppua. Mutta jos omistat jo ennestään Epix (gen 2) -kellon, ei vaihdossa Pro-malliin ole mielestäni mitään järkeä. Jos taas Epix (gen 2) jäi hyllyyn viime vuonna nimenomaan sen ison koon takia, kannattaa tutustua uutuuteen. Yhteenveto Garmin Epix Pro (gen 2) on taattua Garminin kalleimpien kellojen huippulaatua. Se on häpeilemättä urheilukello, mutta kosiskelee kuitenkin ulkonäöllään myös asiakkaita, jotka vierastavat Fenix-sisarmallin karua näyttöteknologiaa ja aavistuksen verran rujompaa urheilukellomaista ulkonäköä. Älykellojen monipuolisimpia toimintoja kellosta ei löydy, mutta huikean hyvä OLED-näyttö yhdistettynä valtavaan määrään urheiluun ja terveyteen liittyvää dataa tekee kellosta jopa sunnuntailenkkeilijän joululahjalistalle päätyvän tapauksen. Se, onko järkeä maksaa tuhatta euroa juuri tästä kellosta, kun lähes kaikki ominaisuudet löytyvät myös huomattavasti edullisemmasta Garmin Forerunner 265:sta, on sitten täysin oma kysymyksensä. Merkittävimmät erot Epixin ja keskihintaisten Garmin-mallien osalta ovat niin pieniä, että niistä on iloa lähinnä urheiluun todella intohimoisesti suhtautuvalle kuluttajalle.

Toki, pienet parannukset tekevät Epix Prosta todella houkuttelevan: uskoisin, että loistavasti toteutettu taskulamppu on yksi toiminnoista, johon kellon käyttäjät tulevat rakastumaan jatkossa. Myös laajempi kokovalikoima löytänee uusia ostajia etenkin naisten parista. Epix Pro (gen 2) on hyvä, jopa erinomainen urheilukello, josta on erittäin vaikea löytää mitään moitittavaa. Ainoastaan sen hintalappu on ongelmallinen - ja jää jokaisen itsensä päätettäväksi, tarjoaako kello todella tarpeeksi paljon enemmän toimintoja ja ominaisuuksia kuin 500e vähemmän maksavat Garminin keskihintaiset mallit. Muilta valmistajilta Garmin Epix Pro (gen 2):lle ei oikein varteenotettavia haastajia löydy - Applen ja Samsungin kellot ovat älytoimintojensa ja heikohkon akkukeston takia täysin eri segmentissä. Vaihtoehdot Epix Pro (gen 2) loogisin vaihtoehto on sen edeltäjä, Epix (gen 2), jonka arvostelumme kannattaa lukea läpi. Kellojen keskinäinen merkittävin ero on siinä, että Pro-malli tarjoaa enemmän kokovaihtoehtoja. Mutta jos jo Epix 2:n koko olisi omaan käteesi sopiva, säästäisin melkein muutaman satasen itse ja ostaisin aiemman mallin.

Garmin Epix Pro (gen 2) 47mm vs Garmin Fenix 7 Pro Ja tietysti vaihtoehtona on myös Apple Watch Ultra, joka häviää tietysti akkukestossa Epix Prolle, mutta tarjoaa muilta osin valtavasti enemmän toimintoja. Vertaile: Garmin Epix Pro (gen 2) 47mm vs Apple Watch Ultra Plussat Erinomainen OLED-näyttö

Nopea latautuminen

Laajat ja monipuoliset suoritustilastot

Terveystiedot

Useampi koko, joista valita

Todella tarkka GPS

Metallirunko, kestävä ja laadukas rakenne Miinukset Lataaminen tapahtuu Garminin omalla, epästandardilla johdolla

Hinta (varauksin)

Älytoiminnot rajalliset